Răzvan Fodor, mesaj de dor adresat soției sale. Ce a dezvăluit actorul, întâmplător, și despre filmările Asia Express 2026: „Din momentul ăsta mai am…”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Irina Fodor se află la filmările unui nou sezon din show-ul Asia Express de la Antena 1, care în acest an se desfășoară în Uzbekistan și China.

Răzvan Fodor îi duce dorul soției sale

În ciuda faptului că nu este pentru prima dată când stau separați câteva luni, Răzvan Fodor tot consideră că despărțirea este apăsătoare și recunoaște că îi este dor de soția lui și abia așteaptă revenirea acesteia în țară.

„Da, numiți-mă fătălău, da, sunt un fătălău! Deci eu fără nevastă-mea nu pot să funcționez, ce să vă zic?”, a povestit Răzvan Fodor în mediul online.

Întâmplător, actorul a dezvăluit și că filmările pentru noul sezon Asia Express se apropie de final, Irina Fodor urmând să revină în țară peste doar câteva zile.

„După mai bine de 50 de zile, îmi arăt și eu fața pe aici pentru că mă simt bine. Din momentul ăsta mai am încă 10 zile și mi se întoarce franțuzoaica acasă”, a mai declarat el.

Irina Fodor, aflată la filmările pentru emisiunea Asia Express, a împărtășit cu fanii săi o experiență inedită din timpul aventurii din Asia. Prezentatoarea a fost surprinsă de diversitatea alimentară din China și a vorbit cu entuziasm despre multitudinea de produse descoperite în magazinele locale.

Vedeta TV a ales să transmită un mesaj personal pe Instagram, sub forma unui videoclip dedicat fiicei sale, Diana, care i-a cerut să îi aducă „gustări mai neobișnuite” din călătorie. Momentul s-a transformat rapid într-o plimbare filmată printre rafturile unui supermarket asiatic, unde Irina a reacționat spontan la tot ce a descoperit.

În stilul său relaxat, prezentatoarea a glumit pe seama dificultății de a selecta suveniruri culinare pentru acasă, având în vedere varietatea impresionantă de produse.

„Ăsta e un video pe care l-am făcut pentru Diana, care mă roagă să îi aduc ciudățenii de mâncat din China. O să fie greu să aleg ce să NU iau”, a spus Irina Fodor pe Instagram.

Continuând explorarea prin magazin, Irina Fodor a remarcat cât de diferit este totul față de experiența europeană și a descris situația cu umor, sugerând că ar avea nevoie de mai mult spațiu pentru bagaje.

„Ăsta este un supermarket mic și sunt foarte multe lucruri pe care aș vrea să le aduc acasă din China. O să fie foarte complicat, cred că trebuie să iau un troler separat. Ca să știi cu ce mă întorc acasă. Dacă era poftă cuiva, nu de alta”.

Ce părere are Răzvan Fodor despre job-ul de prezentatoare al soției sale

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi sunt căsătoriți din 2010 și au împreună o fiică, pe nume Diana.

Într-un interviu acordat înainte de plecarea la filmări, Irina Fodor a vorbit despre cum se descurcă soțul ei pe durata celor două luni cât ea filmează pentru Asia Express.

„Răzvan e puternic, dar știu că emoțiile îl copleșesc când mă vede în situații dificile, mai ales că atunci l-am sunat să îi povestesc ce se întâmplă și nu i-a fost deloc ușor să se țină tare și să mă încurajeze pe mine, în condițiile în care era la mii de kilometri distanță și nu avea nicio modalitate să mă ajute concret sau să fie lângă mine, altfel decât prin telefon. Iar părinții mei… cred că doar dacă aș prezenta o emisiune în care stau pe canapea ar fi liniștiți cu adevărat. (râde) Îmi amintesc foarte clar episodul din Columbia cu Cleopatra Stratan și Edward Sanda – a fost un moment greu pentru toți. Acasă s-a trăit cu sufletul la gură”, a povestit Irina Fodor pentru VIVA!.

Irina Fodor a mărturisit că nu s-a întâmplat niciodată ca soțul ei să îi sugereze să renunțe la acest proiect, chiar dacă acest lucru înseamnă absența ei îndelungată de acasă.

„Niciodată. Tot timpul mă întreabă dacă sunt bine, dacă mai pot, îmi ia pulsul’, cum s-ar zice, dar nu s-a pus problema să îmi spună așa ceva, chiar dacă eu știu cât de complicat e pentru el să se ocupe singur de toate timp de două luni. Am trecut și eu prin asta când a fost plecat și nu a fost deloc ușor”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Citește și:

Antonia, declarație de iubire pentru partenerul ei, Alex Velea. Ce i-a transmis public artista

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro