Cele mai bune 10 filme bune care se remarcă prin interpretarea excepțională a unui singur actor

Filmele care au distribuții impresionante au farmecul lor, dar, în același timp, nu ar trebui să le trecem cu vederea pe cele care se limitează la câțiva actori sau chiar la unul singur. Iar în acest caz îți prezentăm câteva exemple de pelicule cu o singură performanță.

1. The Noah (1975)

În filmul The Noah este vorba despre un atac nuclear care distruge pe toată lumea. Însă, un singur om supraviețuiește, iar acesta, ajuns în pragul disperării din cauza singurătății și a izolării, își contruiește o lume fantastică în mintea lui. Actorul Robert Strauss l-a jucat pe Noah, iar acesta i-a oferit personajului său doza necesară de exagerare și teatralitate.

2. All Is Lost (2013)

Robert Redford a interpretat în filmul All Is Lost rolul unui marinar care e pus în fața unor necazuri după ce nava lui este distrusă după o coliziune cu un container pe mare. În acest context, marinarul se luptă atât cu forța naturii, cât și cu propriile sale lupte interne.

3. Gravity (2013)

În ciuda faptului că Sandra Bullock împarte ecranul cu George Clooney, o parte importantă a filmului Gravity, regizat de Alfonso Cuarón, se axează pe performanța actriței. Pelicula surprinde povestea misiunii în spațiu a inginerei Ryan Stone alături de astronautul Matt Kowalski. În plus, Gravity este considerat unul dintre cele mai bune filme din cariera actriței Sandra Bullock.

4. Locke (2013)

Filmul Locke îl are în rol principal pe Tom Hardy, care îl joacă pe Ivan Locke, un familist dedicat și manager de construcții de succes. Viața lui se schimbă radical atunci când primește un telefon în preajma uneia dintre cele mai mari provocări din cariera sa. Pe lângă faptul că există un singur actor, Tom Hardy își petrece întreg filmul în interiorul unei mașini, însă, chiar și așa, a fost considerat un thriller captivant.

5. Moon (2009)

Filmul Moon îmbină știința, ficțiunea și misterul. Pelicula îl are ca protagonist pe Sam Bell, jucat de Sam Rockwell, un astronaut care lucrează la baza Selene pentru compania Lunar Industries. Un accident îl determină să își chestioneze sănătatea mintală și locul său în univers. Ce e de apreciat la film este faptul că publicul aproape că nu-și dă seama că Sam Rockwell este singurul actor care apare pe ecrane pentru o bună parte a filmului.

6. Life of Pi (2012)

Life of Pi este considerat unul dintre cele mai bune filme ale regizorului Ang Lee. Pelicula ne arată povestea de viață a unui tânăr care se trezește blocat pe mare în urma unui accident. În această călătorie pe care o parcurge, formează o prietenie neașteptată cu un tigru înfricoșător.

7. Buried (2010)

În Burried, un șofer de camion american din Irak este atacat, iar atunci când se trezește descoperă că a fost îngropat de viu. Având doar o brichetă și un telefon mobil, e în această cursă contra-cronometru pentru a scăpa din capcană. Actorul Ryan Reynolds interpretează rolul principal, având de această dată un rol dramatic care a menținut publicul cu sufletul la gură.

8. 127 Hours (2010)

127 Hours are ca sursă de inspirație cartea Between a Rock and a Hard Place. În film, un alpinist experimentat pe nume Aron Ralston pleacă într-o expediție de canotaj în Utah. În timpul acestei călătorii, se trezește prins între două stânci și e nevoit să recurgă la măsuri disperate pentru a supraviețui. O mare parte a filmului urmărește performanța actorului James Franco.

9. I Am Legend (2007)

La ani distanță după ce o ciumă a distrus cea mai mare parte a omenirii și i-a transformat pe restul în monștri, singurul supraviețuitor din New York se luptă pentru a găsit un leac. Având drept tovarăș un câine, Will Smith, care îl joacă pe Robert Neville, arată că performanța lui este suficientă pentru ca filmul să fie interesant.

10. Cast Away (2000)

În Cast Away, Tom Hanks intră în pielea unui manager de logistică pentru FedEx, care își petrece o bună parte din viață pe o insulă pustie, după ce avionul său se prăbușește în mare. Pe tot parcursul filmului suntem martorii transformării atât fizice, cât și emoționale prin care trece personajul.

