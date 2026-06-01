10 seriale dramatice puternice emoțional, pe care merită să le vizionezi

Următoarele seriale te vor face pe alocuri să verși lacrimi, să îți reevaluezi anumite alegeri și chiar să ai mai multă recunoștință pentru viața ta.

1. The Leftovers

Acțiunea din The Leftovers se petrece la trei ani după ce 2% din umanitate a dispărut brusc, fără nici măcar o urmă. Iar aceste pierderi aduc cu sine puterea incredibilă a oamenilor de a se adapta unor contexte de viață dramatice și fără explicații. Din distribuție fac parte Carrie Coon, Justin Theroux, Margaret Qualley, Amy Brenneman și Liv Tyler.

2. Maid

Cele 10 episoade din miniseria Maid, adaptată după volumul de memorii al lui Stephanie Land, ne-o aduc în prim-plan pe Margaret Qualley. Ea o interpretează pe Alex Russell, o mamă tânără care după ce pleacă dintr-o relație abuzivă, vrea să construiască un viitor mai bun atât pentru ea, cât și pentru fiica ei. Ca să câștige bani, face curat în case, dar pe parcurs tot apar obstacole. Cu fiecare episod speri tot mai mult că viața îi va oferi protagonistei o traiectorie fericită.

3. Parenthood

Cu o distribuție formată din Lauren Graham, Dax Shepard, Peter Krause, Monica Potter și Mae Whitman, serialul dramatic Parenthood abordează o explorare a familiilor mai mult sau mai puțin disfuncționale. În centrul serialului se regăsește familia Braverman, iar episoadele serialului urmăresc disputele și tensiunile între părinți și copiii lor, precum și găsirea celor mai bune soluții la certurile lor.

4. Dopesick

Cele opt episoade puternice și intense din Dopesick au ca punct de pornire cartea cu același nume scrisă de Beth Macy. Serialul propune o privire în asamblu asupra crizei opioidelor din America, declanșată de compania Purdue Pharma, ai cărei reprezentanți prescriu pacienților medicamente cu proprietăți adictive.

5. When They See Us

When They See Us este un serial dramatic creat de Ava DuVernay. Pornește de la o poveste adevărată, despre cinci adolescenți din Harlem acuzați pe nedrept că ar fi agresat o femeie în Central Park. Ei au fost urmăriți penal, au ajuns la închisoare, iar în 2002 condamnarea le-a fost anulată, când s-a dovedit că o altă persoană este vinovată.

6. This Is Us

În serialul This Is Us, este vorba despre povestea emoționantă de viață a familiei Pearson. Rebecca Pearson a trecut prin clipe dificile în timpul sarcinii cu tripleții ei, Kevin, Kate și Randall. Serialul prezintă atât părți din căsnicia ei cu Jack, cât și momente din evoluția celor trei copii ai lor.

7. Friday Night Lights

Fie că urmărești sau nu activ fotbalul, serialul Friday Night Lights te va impresiona și prin latura lui sensibilă. Eric Taylor este antrenorul principal al echipei Dillon Panthers și resimte din plin presiunea de a aduce victoria echipei. Serialul începe cu experiența nefastă a fundașului Jason Street, a cărei carieră sportivă se încheie din cauza unei accidentări.

8. Six Feet Under

Creat de Alan Ball, Six Feet Under surpride pe parcursul celor cinci sezoane dinamica din familia Fisher, care se ocupă cu administrarea unei firme de pompe funebre în Los Angeles. Cum probabil este de așteptat, cam în fiecare episod se vorbește cât se poate de direct de moarte și de gestionarea durerii care vine odată cu acest moment.

9. Broadchurch

Broadchurch este un thriller scris și creat de Chris Chibnall cu Olivia Colman în rolul detectivei Ellie Miller. Acțiunea serialului se desfășoară într-un mic oraș de pe litoral și propune să afle adevărul despre moartea unui băiețel în vârstă de 11 ani. Serialul analizează și felul în care comunitatea nu rămâne indiferentă cu privire la această tragedie și afectează pe fiecare în parte.

10. Sharp Objects

În cele opt episoade din Sharp Objects, serialul creat de Marti Noxon, o cunoaștem îndeaproape pe Camille Preaker, jucată de actrița Amy Adams. După ce se confruntă cu o perioadă marcată de probleme de sănătate mintală, revine în orașul natal pentru a desluși misterul care vizează uciderea a două fetițe. Însă trecutul sumbru tot îi dă târcoale când se așteaptă mai puțin.

