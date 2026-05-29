Masterclass Kultho în cadrul expoziției „Valori care rezistă timpului”: cum a evoluat orologeria în cei 115 ani de relații România–Elveția

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Pasionații de orologerie, design și mecanică fină vor avea ocazia să descopere culisele unei industrii fascinante în cadrul masterclass-ului organizat de Kultho, eveniment care va avea loc în contextul expoziției „Valori care rezistă timpului”, găzduită de Banca Națională a României între 4 și 6 iunie.

Construit ca o incursiune în universul ceasurilor mecanice și contemporane, masterclass-ul promite să aducă în prim-plan atât istoria și evoluția orologeriei, cât și modul în care marile branduri își definesc identitatea într-o industrie aflată într-o continuă transformare.

De la măsurarea timpului la obiect de patrimoniu

Una dintre temele centrale ale masterclass-ului este dedicată momentelor-cheie care au schimbat istoria orologeriei.

Participanții vor descoperi cum au evoluat mecanismele de măsurare a timpului de-a lungul decadelor, care au fost marile revoluții tehnologice și cum au influențat acestea atât industria elvețiană, cât și piața globală de lux.

Discuțiile vor atinge și felul în care ceasul a depășit de mult rolul unui simplu instrument funcțional, devenind un obiect cultural, tehnic și emoțional, asociat cu identitatea, statutul și memoria colectivă.

Ce face un ceas cu adevărat special

Masterclass-ul va explora și complexitatea construcției unui ceas modern: de la principiile de funcționare și tipurile de mecanisme, până la funcțiile speciale și materialele folosite în realizarea pieselor contemporane.

Publicul va avea ocazia să înțeleagă diferențele dintre mecanismele automatice și cele manuale, rolul componentelor de precizie și provocările din spatele realizării unui ceas performant.

Totodată, vor fi analizate noile materiale și tehnologiile care au schimbat industria în ultimii ani, într-un dialog despre inovație, rezistență și design.

Cum își construiește un brand identitatea în orologeria contemporană

O altă direcție importantă a discuțiilor va fi legată de identitatea brandurilor de orologerie în contextul actual.

Într-o piață dominată de tradiție, storytelling și competiție globală, masterclass-ul va analiza modul în care marile case își păstrează relevanța și cum reușesc să combine patrimoniul istoric cu noile așteptări ale publicului contemporan.

Temele abordate vor include relația dintre design și identitate de brand, influența culturii digitale asupra industriei și modul în care publicul tânăr redefinește astăzi ideea de lux și colecționare.

Înscrierile se fac online

Masterclass-ul Kultho face parte din programul expoziției „Valori care rezistă timpului', organizată la BNR în perioada 4 – 6 iunie.

Participarea se face pe bază de înscriere, prin completarea formularului disponibil pe pagina oficială a evenimentului.

Cei interesați pot consulta programul complet și detaliile despre înscriere aici.

Un eveniment dedicat valorilor care unesc Elveția și România de peste un secol

Organizat de Ambasada Elveției în România, „Valori care rezistă timpului' aduce în prim-plan nu doar excelența orologeriei elvețiene, ci și valorile care au definit, timp de 115 ani, relația dintre Elveția și România: încrederea, continuitatea, precizia și dialogul dintre instituții și societate. Găzduit de Banca Națională a României și desfășurat sub Auspiciile Familiei Regale a României, evenimentul invită publicul să descopere expoziția și seria de masterclass-uri dedicate patrimoniului, inovației și artei măsurării timpului, în perioada 4–6 iunie 2026. Accesul se face exclusiv pe bază de înscriere, iar detalii complete despre program și participare sunt disponibile pe platforma oficială.

Parteneri: Albini Prassa, Kultho, Swiss Sponsors Fund

Parteneri de comunicare: Ringier România, Phoenix Media

Eveniment susținut de: Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, King of Valahia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro