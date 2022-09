Actori care au refuzat un rol de supererou pentru a juca altul diferit

În cariera lor, actorii primesc propuneri de care nu sunt întotdeauna încântați și pe care sunt nevoiți să le refuze din lipsă de timp sau pentru că nu se regăsesc în acel personaj la momentul respectiv. În ceea ce privește aceste staruri, nu au acceptat rolurile pe care le-au primit pentru un film cu supereroi, dar ulterior s-au alăturat acestui univers.

1. Tom Hardy

Tom Hardy a avut oportunitatea de a juca în două francize diferite de supereroi, iar rolurile Bane și Venom i-au impresionat pe fani. Actorul a primit o propunere de a-l juca pe Rick Flag în filmul Suicide Squad regizat de David Ayer și a fost pe punctul de a accepta rolul. Însă, a refuzat oferta deoarece programul de filmare coincidea cu cel de la The Revenant.

2. Jessica Chastain

Jessica Chastain ar fi trebuit să o intepreteze pe Maya Hansen în Iron Man 3. Actrița a refuzat proiectul pentru a se concentra pe altele, iar între timp rolul a fost preluat de către Rebecca Hall. Ulterior, actrița a refuzat să o joace pe Christine Palmer în Doctor Strange. În cele din urmă, a jucat și un personaj de benzi desenate, fiind vorba despre Vuk din Dark Phoenix.

3. Joaquin Phoenix

Actorului Joaquin Phoenix i s-a propus să joace în Doctor Strange, dar a refuzat. Pheonix a intrat în lumea supereroilor prin intermediul filmului Joker din 2019. Mulți au considerat că este printre cele mai reușite roluri din întreaga carieră, iar pentru prestația sa a primit un premiu Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal.

4. Pierce Brosnan

Mai mulți actori s-au regăsit pe lista celor care l-ar fi putut interpreta pe Batman în filmul lui Tim Burton înainte ca rolul să fie obținut de Michael Keaton. Deși printre cei luați în vizor s-au numărat Kurt Russell, Willem Dafoe și Bill Murray, regizorul l-a preferat pe Pierce Brosnan. Actorul a confirmat că a avut o discuție cu Tim Burton, însă ideea costumelor nu a fost pe placul lui. Dar, putem spune că și-a schimbat această percepție, având în vedere că a acceptat să-l joace pe Doctor Fate în Black Adam.

5. Jude Law

În ciuda faptului că au existat șanse foarte mari ca Jude Law să-l joace pe Superman în filmul Superman Returns regizat de Bryan Singer, actorul a refuzat în acele din urmă această propunere, iar rolul a fost interpretat de Brandon Routh. În schimb, a acceptat să-l joace pe Yon-Rogg în Captain Marvel.

6. Angelina Jolie

Angelina Jolie a pătruns în acest univers al supereroilor în 2021 datorită rolului din Eternals, fiind vorba despre Thena, o expertă în „orice, de la săbii la balet”, după cum a declarat actrița pentru People. Totuși, până să accepte să se alăture Universului Marvel, a mai primit o ofertă de a juca un personaj într-un film cu supereroi. Actrița nu a dezvăluit despre ce rol era vorba.

7. Jason Momoa

Pe lângă rolul din Aquaman, Jason Momoa voia să-l interpreteze pe Drax Distrugătorul din Guardians of the Galaxy. Acest lucru nu s-a concretizat, iar actorul a refuzat pe motiv că personajul semăna destul de mult cu alte roluri din cariera sa, iar personajul a fost interpretat de Dave Bautista.

8. Sylvester Stallone

Sylvester Stallone a fost luat în considerare pentru a-l juca pe Superman, însă a crezut că nu este tocmai stilul lui și a refuzat. Dar, din cariera lui fac parte trei roluri diferite în filme cu supereroi, mai precis în Guardians Of The Galaxy Vol. 2, în The Suicide Squad regizat de James Gunn și în Samaritan.

9. Heath Ledger

Heath Ledger este unul dintre actorii care au dat probă pentru rolul lui Batman din filmul Batman Begins regizat de Christopher Nolan. După cum a relatat New Musical Express, regizorul a confirmat că printre candidați s-a aflat și Heath Ledger, dar regretatul actor nu a acceptat rolul pentru că nu era interesat de filmele cu supereroi. Cu toate astea, succesul filmului l-a determinat să accepte rolul iconic din The Dark Knight.

10. Josh Brolin

Conform Deadline, Josh Brolin era pe punctul de a-l interpreta pe Batman în Batman V Superman: Dawn Of Justice. Acest lucru nu s-a mai întâmplat pentru că a pierdut rolul în fața lui Ben Affleck. Însă oportunitățile de a juca în filme cu supereroi nu s-au oprit pentru el și a jucat în Guardians Of The Galaxy și franciza Deadpool.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro