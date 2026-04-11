Ada Condeescu nu își vizionează serialul în care joacă. Care e motivul: „Îți ocupă foarte mult timp”

Ada Condeescu a dezvăluit adevăratul motiv pentru care nu obișnuiește să își urmărească la televizor serialul din care face parte.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, producția semnată de Ruxandra Ion, marchează pentru Ada Condeescu primul ei proiect din televizune. În serialul TV, o joacă pe Sandra Istrate, soția lui Basty, personaj interpretat de către Andrei Aradits.

În cadrul unui interviu, Ada Condeescu a dezvăluit că nu mai are de foarte multă vreme cablu, așa că nu se uită deloc la TV la serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN .

„Eu nu mai am cablu cam de când m-am mutat de acasă, de la 20 de ani. Avem televizor, însă avem doar diverse platforme unde vedem filmele pe care le dorim. Iau știrile care mă interesează foarte mult de pe platformele online și, în general, mi se pare că îți ocupă foarte mult timp și cumva posturile te acaparează foarte tare, așa că am preferat să mă dau eu un pas în spate. Mi se pare că bombardarea cu știri e foarte agresivă de multe ori și de asta spun că prefer să-mi fac eu selecția proprie”, a spus Ada Condeescu pentru cancan.ro.

Ada Condeescu, despre cariera ei de actriță

Ada Condeescu a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale.” La 21 de ani, s-a lansat în lumea filmului cu lungmetrajul Eu când vreau să fluier, fluier, regizat de Florin Șerban și în care a interpretat-o pe Ana. Următorul film din cariera ei a fost Loverboy, o dramă regizată de Cătălin Mitulescu, care i-a adus o recunoaștere internațională la Festivalul de Film de la Sarajevo, și anume premiul The Heart of Sarajevo (Inima oraşului Sarajevo) pentru cea mai bună actriță pentru rolul Veli.

Ada Condeescu a mai jucat în filmele Lupu, Love Island, Heidi, Est – Dittatura Last Minute, Rondul de noapte și Retreat Vama Veche.

Ada Condeescu poate fi văzută și pe scena Teatrului ACT, în spectacolele Trădare și Acasă la Zoo, ambele regizate de Silviu Debu. În plan personal, actrița este căsătorită din 2016 cu regizorul Cătălin Mitulescu, cu care a colaborat până acum și profesional la filmul lui, Dincolo de calea ferată, unde ea a avut rolul principal.

Ada Condeescu își alege cu grijă proiectele în care se implică și recunoaște că a avut o serie de frici înainte de a accepta să joace în serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN de la Antena 1.

„Aleg să îmi explorez meseria în toate formele ei și îmi aleg proiectele care simt că sunt pentru mine o formă de evoluție, de noutate și de conectare cu lumi necunoscute. În film, în ceea ce privește partea tehnică și teoretică, să spun așa, am acea siguranță care vine odată cu experiența. „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN' pentru mine este primul proiect în televiziune și recunosc că m-am confruntat cu multe întrebări și chiar temeri, de la cum construiești arcul de personaj atunci când nu-i cunoști toate intențiile și acțiunile la atenția pe care trebuie să o ai la continuitatea emoțiilor pe care le-ai avut acum 2-3 săptămâni”, a declarat Ada Condeescu pentru Libertatea.

Pentru Ada Condeescu, debutul ei în lumea filmului ocupă un loc aparte în sufletul ei.

„Fiecare rol pe care l-am construit e parte din mine. Sunt filme sau spectacole de teatru care s-au înfiltrat mai mult în inima mea, dar fiecare are magia sa. Bineînțeles că în vârf sunt Ana, debutul meu, din „Eu când vreau să fluier, fluier” și care ne-a adus recunoașterea în țară și străinătate, și Veli din „Loverboy”, care a fost cu totul o experiență formidabilă pentru mine, uman și profesional, dincolo de premiile internaționale obținute.”

