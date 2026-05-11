Olivia Culpo este însărcinată cu al doilea copil. Modul superb în care fosta Miss Universe a anunțat marea veste

Felicitările sunt de rigoare pentru Olivia Culpo și Christian McCaffrey!

Olivia Culpo este însărcinată cu al doilea copil

Cuplul a anunțat că Olivia Culpo este însărcinată cu al doilea copil printr-o postare pe Instagram, la sfârșitul săptămânii trecute — zi care a coincis și cu aniversarea ei de 34 de ani.

„Cel mai frumos cadou de ziua mea. Baby #2 vine în curând”, a scris fosta Miss Universe alături de mai multe fotografii cu familia lor în creștere, în timp ce se bucurau de un picnic.

Culpo și McCaffrey au deschis postarea de vineri cu o fotografie în care stau pe o pătură albă, într-un câmp verde, alături de fiica lor, Colette, care stătea fericită în poala mamei sale și mânca un măr. Într-o a doua fotografie, viitoarea mamă a doi copii își ținea cu grijă burtica de gravidă, pozând pe fundalul natural.

Mai multe vedete, inclusiv Olivia Munn și Brooks Nader, au umplut secțiunea de comentarii cu mesaje de susținere și felicitări pentru cuplu, sub fotografiile lor de poveste.

Primul copil al celor doi s-a născut în vara anului trecut

McCaffrey și Culpo au devenit părinți pentru prima dată în luna iulie a anului trecut, atunci când s-a născut fiica lor, Colette.

Cei doi au făcut anunțul printr-un carusel de imagini alb-negru, care îi arătau împreună în spital, ca familie de trei.

Olivia Culpo l-a menționat și pe soțul său, Christian McCaffrey, pe care l-a numit „cel mai bun tătic din lume”.

„Colette este atât de norocoasă să aibă cel mai bun tătic din lume. O iubire unică.”, a scris Culpo pe Instagram Stories.

De asemenea, Olivia a descris nașterea fiicei sale ca fiind „cea mai înfricoșătoare și, în același timp, cea mai împlinitoare experiență”, mărturisind însă că soțul său, McCaffrey, a ajutat-o să treacă peste emoțiile momentului.

„De îndată ce a intrat în cameră, m-am simțit în cea mai mare liniște. Priviți cât de strâns îl țin.”

Culpo și jucătorul NFL au început să se întâlnească în 2019 și s-au logodit în timpul unei vacanțe în Utah, patru ani mai târziu. Cei doi s-au căsătorit în iunie 2024, în Rhode Island. Fosta Miss Universe a pășit spre altar purtând o rochie sofisticată cu mâneci lungi de la Dolce & Gabbana.

„Nu am vrut să emane sex în niciun fel”, a declarat Culpo pentru Vogue despre rochia ei. „Am vrut să mă simt naturală și ca și cum rochia m-ar complimenta, nu să mă copleșească. Există atât de multă frumusețe și simplitate în asta. Când mă gândesc la Christian și la momentele în care crede că sunt cea mai frumoasă, este ceva de genul acesta: atemporal, acoperit și elegant.”

Modelul a optat pentru un machiaj natural și bijuterii discrete, lăsând inelul de logodnă cu tăietură ovală de la Ring Concierge în centrul atenției. Ea și-a purtat părul brunet lăsat liber. McCaffrey a arătat elegant într-un costum negru clasic.

