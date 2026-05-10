Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios. Primele imagini de la nuntă

Andreea Bălan traversează astăzi un moment cu totul special, una dintre cele mai importante zile din viața ei. Primele fotografii cu artista îmbrăcată în rochie de mireasă au fost deja publicate, iar apariția sa a atras imediat atenția admiratorilor.

Andreea Bălan, primele imagine de la nuntă

Pentru ceremonia mult așteptată, cântăreața a ales inițial o ținută spectaculoasă, mulată pe corp, completată de o trenă detașabilă care transformă complet rochia într-un model amplu, inspirat de stilul prințeselor. Alegerea vestimentară i-a evidențiat perfect eleganța și rafinamentul. Designul impresionant, detaliile fine și voalul lung au creat o apariție de basm. Totodată, locul în care mirii s-au pregătit pentru eveniment se numără printre cele mai elegante locații din București.

Și buchetul ales de artistă a urmat aceeași direcție romantică și sofisticată. Aranjamentul floral este dominat de flori albe, accentuate discret de nuanțe roz delicate, care adaugă un plus de feminitate întregii apariții. În plus, rochia este decorată cu aplicații argintii strălucitoare, ce oferă un efect elegant și spectaculos. Imaginile au fost publicate chiar de Andreea Bălan pe Instagram, acolo unde își ține comunitatea online la curent cu fiecare moment al zilei în care îi va spune „da' lui Victor Cornea și în fața altarului.

Două suflete, o singură iubire.

O zi pe care o vom purta mereu în inimă.

Împreună, spre infinit. , a scris Andreea Bălan.

Nici Victor Cornea nu a trecut neobservat. Artista a distribuit mai multe imagini emoționante în care apare alături de partenerul său, iar tenismenul s-a afișat impecabil într-un costum negru elegant. Cei doi au radiat de fericire în fotografiile surprinse înaintea ceremoniei.

Potrivit mărturisirilor făcute de Andreea Bălan înainte de nuntă, ținuta prezentată în primele imagini reprezintă doar una dintre cele patru rochii pregătite pentru marele eveniment. Admiratorii artistei așteaptă deja să descopere și celelalte creații alese pentru această zi specială.

Pe pagina sa de Facebook, Săndel Bălan i-a transmis fiicei sale un mesaj plin de emoție: „Casă de piatră, multă fericire, sănătate și împliniri maxime, puiul lui tăticu! Mi-aș fi dorit din suflet să fiu alături de tine într-o zi atât de specială! Vreau să știi că te iubesc mult, te îmbrățișez și te cuprind cu sufletul.”

Andreea Bălan, pregătiri de nuntă

Petrecerea de nuntă va avea loc într-o locație exclusivistă de pe malul Lacului Buftea, aleasă în trecut și de alte vedete pentru evenimente speciale. Andreea Bălan și-a dorit o atmosferă spectaculoasă, astfel că decorul floral va fi unul impresionant: peste 30.000 de flori vor transforma spațiul într-un decor de poveste.

Artista a dezvăluit că ceremonia religioasă va avea loc pe ponton, unde invitații vor fi întâmpinați de o arcadă uriașă decorată cu mii de flori.

„Pe ponton, unde va avea loc cununia religioasă voi avea o arcadă imensă, de 4 metri, pentru care se vor folosi 10.000 de flori. Apoi, cu tot decorul cu toate florile din interior, de la mese, vor mai fi încă 20.000 de flori. Vom avea foarte-foarte multe flori și decoruri, panoul de poze, foarte multe surprize pentru invitați”, a declarat Andreea Bălan pentru Click!

Nunta va reuni aproximativ 250 de invitați, iar mirii au pregătit mai multe momente speciale pentru cei prezenți. Artista a mărturisit că traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și că relația cu Victor Cornea i-a adus echilibrul pe care îl căuta.

„Sunt foarte fericită pentru ceea ce mi se întâmplă. Împreună cu Victor trăiesc cea mai frumoasă poveste de dragoste. El a venit în viețile noastre oferindu-ne multă bucurie, empatie, răbdare, are grijă de noi, de toate trei, de mine și de fetițe. Și asta este cel mai important, că el are trei suflete pe care le protejează”, a mai spus artista.

