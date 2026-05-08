Kanye West și Bianca Censori uimesc cu o apariție complet diferită față de cum ne-au obișnuit. Cum au fost văzuți alături de North West, fiica rapperului

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Kanye West și Bianca Censori au devenit aproape previzibili într-un anumit sens: oriunde apar, atrag atenția. Prezențele lor au fost adesea marcate de alegeri îndrăznețe, controverse și un aer constant de show în felul în care se îmbracă, mai ales în cazul Biancăi. De această dată, însă, ceva a fost diferit. Odată cu prezența lui North West, dinamica dintre ei a părut vizibil schimbată față de așteptările publicului.

În videoclip, Bianca apare complet acoperită, purtând o ținută neagră, un contrast puternic față de aparițiile provocatoare care au definit multe dintre ieșirile ei recente. La un moment dat, îi oferă lui Kanye, în mod relaxat, o linguriță din înghețata ei. Este un gest mic, aparent nesemnificativ, dar care schimbă dinamica dintre ei și felul în care sunt percepuți de ceilalți.

Bianca Censori și Kanye West par relaxați și fericiți, făcând un pas înapoi și lăsând-o pe North West să fie în centrul atenției prin muzica ei.

Totuși, noua apariție vine la scurt timp după o altă controversă. Bianca Censori a atras din nou toate privirile vineri seară, în timpul unei ieșiri alături de Kanye West. Cei doi au fost văzuți la Chateau Marmont, în Los Angeles, unde Censori a ales o ținută îndrăzneață: un body nude, purtat peste colanți argintii metalizați.

Designer-ul părea într-o dispoziție excelentă, relaxându-se pe un șezlong lângă West, în vârstă de 48 de ani. În contrast, artistul a optat pentru o ținută complet acoperită, purtând un hanorac negru peste un sweatshirt. În imaginile surprinse, cei doi poartă o conversație animată cu o persoană necunoscută. Bianca Censori a fost văzută râzând și sorbind dintr-o băutură, în timp ce Kanye West a zâmbit la un moment dat.

Nu este prima dată când aparițiile vestimentare ale Biancăi Censori stârnesc reacții. În luna februarie, un judecător a transmis un avertisment indirect atât ei, cât și lui West, în cadrul unui proces legat de renovarea eșuată a unei proprietăți din Malibu.

Judecătorul Brock T. Hammond a subliniat că toți cei prezenți la procesul din Los Angeles „trebuie să respecte codul vestimentar de bază”, în caz contrar riscând să nu fie lăsați să intre în sală. De asemenea, a precizat că nu vor fi permise accesorii precum ochelarii de soare sau pălăriile.

Bianca Censori s-a conformat și a apărut în martie la tribunal într-o ținută sobră: un cardigan negru închis până sus și o fustă lungă, tip creion.

Între timp, revenirea lui Kanye West în prim-plan nu a fost lipsită de obstacole. La începutul lunii, autoritățile din Marea Britanie i-au interzis accesul în țară din cauza declarațiilor antisemite din trecut, ceea ce a dus la anularea Wireless Festival, unde urma să fie cap de afiș. Ulterior, artistul și-a amânat concertul programat în Franța, în contextul în care autoritățile analizau dacă îi vor permite intrarea în țară.

„După multă gândire și analiză, este decizia mea exclusivă să amân concertul din Marsilia, Franța, până la o dată ulterioară”, a scris el pe platforma X. El a continuat: „Știu că este nevoie de timp pentru ca oamenii să înțeleagă sinceritatea dorinței mele de a repara lucrurile. Îmi asum pe deplin responsabilitatea pentru ceea ce îmi aparține, dar nu vreau să-mi pun fanii în mijlocul acestei situații.”

„Fanii mei înseamnă totul pentru mine. Aștept cu nerăbdare următoarele concerte. Ne vedem în vârful lumii.”

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro