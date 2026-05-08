Andrei Aradits, declarații sincere despre viața lui amoroasă după divorț. Ce a dezvăluit actorul: „Sunt foarte bine”

Andrei Aradits a fost mai sincer ca niciodată cu privire la divorțul de fosta lui soție, Andreea.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Andrei Aradits (2)
VEZI FOTO
POZA 1 / 13

Andrei Aradits a făcut declarații sincere despre cum arată în prezent viața lui sentimentală, după divorțul de fosta lui soție, Andreea. 

Andrei Aradits, despre viața lui amoroasă din prezent

În 2023, Andrei Aradits a dezvăluit că a divorțat de soția lui, Andreea, după 17 ani de căsnicie. La vremea respectivă, actorul a recunoscut că a apelat la ajutorul unui psiholog după despărțirea de soția lui, care în prezent practică yoga în India. Andrei Aradits și fosta lui parteneră s-au cunoscut pe platourile de filmare, în 2002, atunci când el a jucat în serialul „În Familie”, difuzat de Prima TV, iar ea lucra la producție.

Andrei Aradits și fosta lui soție, Andreea, au împreună un fiu, pe nume Eric Aradits, care îi calcă pe urme tatălui său, având deja la activ câteva apariții în seriale precum cunoscuta producție „Las Fierbinți” difuzată de PRO TV. A mai jucat în scurtmetrajul „Excursie”, dar și în pelicula „Octav”, alături de nume celebre, precum Marcel Iureș, Victor Rebengiuc, Lia Bugnar, Dana Rogoz, Andi Vasluianu și nu numai. De asemenea, este de menționat și rolul Tibi din serialul „Iubire cu parfum de lavandă” de la Antena 1. 

În cadrul unui interviu oferit recent, Andrei Aradits, nominalizat la Gopo 2026 pentru cel mai bun actor în rol principal pentru rolul Pavel din filmul Comatogen, regizat de Igor Cobileanski, a fost sincer cu privire la divorțul de fosta lui soție, Andreea.

„A avut un impact extrem de pozitiv asupra bugetului (divorțul n.red)”, a spus Andrei Aradits pentru VIVA!

Întrebat dacă la momentul actual se află o prezență feminină în viața lui, Andrei Aradits nu a oferit un răspuns exact, dorind să păstreze discreția. 

„Sunt foarte bine și lucrurile pe care le spun, le spun, iar lucrurile pe care nu le spun, sunt ale mele. Și vreau să rămână ale mele, pentru că eu cred foarte tare într-o viață discretă și normală. Și dacă am ceva de comunicat, eu sunt primul care o să scriu pe Facebook.”

Andrei Aradits, dezvăluiri despre relația cu fiul lui, Eric

Într-un interviu acordat recent, Andrei Aradits a vorbit despre ce așteptări are de la fiul lui, care acum îi calcă pe urme.

„Nu cred că există o rețetă fixă, dar atunci când nu aveam copii, aveam o rețetă clară despre cum se cresc copiii. Îmi aduc aminte că atunci când nu aveam copii știam clar cum se cresc copiii. Am citit cărți despre parenting, cred că toate lucrurile se negociază, fiecare situație în parte trebuie analizată cu flexibilitate. Fiecare situație trebuie analizată în funcție de scop. Și care este scopul meu? Vreau să am un copil curios, curajos și cumsecade. Mi-aș dori să fie un pic mai curajos, să mai încerce lucruri. Deocamdată s-a refugiat într-o zonă de confort, dar sper să mai încerce chestii”, a declarat actorul pentru Cancan.ro.

Andrei Aradits mărturisește că este mândru că fiul lui îi seamănă, chiar dacă uneori acest lucru poate fi considerat un defect.

„Din păcate, fiul meu seamănă cu mine. Eu l-am învățat să discutăm și dacă argumentele lui sunt mai bune, facem cum vrei tu. Era ok până în clasa a șasea, a șaptea, eram un argumentator mai bun și câștigam toate certurile. Acum mă îngroapă, este îngrozitor și s-a întors împotriva mea asta. Aveți grijă dragi părinți ce vă învățați copiii, pentru că orice veți face sau veți spune va fi folosit împotriva voastră la un moment dat”, a mai spus actorul.

Citește și:
Cât de implicat este soțul Laurei Cosoi în creșterea fetițelor pe care le au împreună. Cei doi așteaptă al cincilea copil: „Fără calcule rigide…'

Foto: Instagram, PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum

Recomandari
Kanye West și Bianca Censori uimesc cu o apariție complet diferită față de cum ne-au obișnuit. Cum au fost văzuți alături de North West, fiica rapperului
People
Kanye West și Bianca Censori uimesc cu o apariție complet diferită față de cum ne-au obișnuit. Cum au fost văzuți alături de North West, fiica rapperului
Anastasia Soare, alături de Lionel Messi și partenera lui, Antonela Roccuzzo, la Formula 1 Miami
People
Anastasia Soare, alături de Lionel Messi și partenera lui, Antonela Roccuzzo, la Formula 1 Miami
Daciana Sârbu, adevărul despre relația cu Victor Ponta după separare: "Am gestionat-o ca părinții responsabili"
People
Daciana Sârbu, adevărul despre relația cu Victor Ponta după separare: "Am gestionat-o ca părinții responsabili"
Rareș Cojoc a apelat la terapie după divorțul de Andreea Popescu: "Viața îți afectează performanța"
People
Rareș Cojoc a apelat la terapie după divorțul de Andreea Popescu: "Viața îți afectează performanța"
Hugh Jackman, decizie importantă în procesul de separare de fosta sa soție, Deborra-Lee Furness
People
Hugh Jackman, decizie importantă în procesul de separare de fosta sa soție, Deborra-Lee Furness
Lora, declarație publică de dragoste pentru soțul ei. Ce a transmis artista pentru Ionuț Ghenu: "Regele inimii mele"
People
Lora, declarație publică de dragoste pentru soțul ei. Ce a transmis artista pentru Ionuț Ghenu: "Regele inimii mele"
Libertatea
REPORTAJ Am vizitat universul secret din Vitan, unde bujorii românești se pregătesc să cucerească Europa
REPORTAJ Am vizitat universul secret din Vitan, unde bujorii românești se pregătesc să cucerească Europa
Un cercetător român a calculat cât de severă ar fi o epidemie de hantavirus față de cea de COVID 19. Anunțul OMS
Un cercetător român a calculat cât de severă ar fi o epidemie de hantavirus față de cea de COVID 19. Anunțul OMS
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Publicitate
O româncă din străinătate povestește cum funcționează sistemul de educație din Finlanda: „Notele nu contează foarte mult, elevii primesc teme puține, iar școala este centrată pe bunăstarea copiilor”
O româncă din străinătate povestește cum funcționează sistemul de educație din Finlanda: „Notele nu contează foarte mult, elevii primesc teme puține, iar școala este centrată pe bunăstarea copiilor”
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Antena 1
Cum a fost surprins Cristian Boureanu după terminarea filmărilor pentru Survivor. Ce a făcut după ce s-a întors în România
Cum a fost surprins Cristian Boureanu după terminarea filmărilor pentru Survivor. Ce a făcut după ce s-a întors în România
Angelina Jolie, „victorie importantă” împotriva lui Brad Pitt. Ce ar fi câștigat vedeta în lupta cu fostul soț
Angelina Jolie, „victorie importantă” împotriva lui Brad Pitt. Ce ar fi câștigat vedeta în lupta cu fostul soț
Ce mai face și cu ce se ocupă acum Diana Belbiță, fosta concurentă de la Exatlon. Tânăra a renunțat să mai lupte în galele UFC
Ce mai face și cu ce se ocupă acum Diana Belbiță, fosta concurentă de la Exatlon. Tânăra a renunțat să mai lupte în galele UFC
Primele imagini cu burtica de gravidă a Francescăi Sarao. Fosta concurentă de la Insula Iubirii va deveni mamă curând
Primele imagini cu burtica de gravidă a Francescăi Sarao. Fosta concurentă de la Insula Iubirii va deveni mamă curând
Unica.ro
„Așa să ne ajute Dumnezeu” Ce a anunțat Ilie Bolojan în urmă cu câteva minute
„Așa să ne ajute Dumnezeu” Ce a anunțat Ilie Bolojan în urmă cu câteva minute
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Pălărie cu pană, vestă din piele și mustață stilizată. La 7 ani de la crimele din Caracal, Gheorghe Dincă e schimbat complet. Cum arată în prezent „monstrul din Caracal” / FOTO
Pălărie cu pană, vestă din piele și mustață stilizată. La 7 ani de la crimele din Caracal, Gheorghe Dincă e schimbat complet. Cum arată în prezent „monstrul din Caracal” / FOTO
Ce ar trebui să știe toată lumea despre celebrele injecții de slăbit Mounjaro, la care apelează din ce în ce mai mulți oameni în ultima vreme. Dr. Viorel Dejeu: „Problema este că...”
Ce ar trebui să știe toată lumea despre celebrele injecții de slăbit Mounjaro, la care apelează din ce în ce mai mulți oameni în ultima vreme. Dr. Viorel Dejeu: „Problema este că...”
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Sharon Stone, apariție spectaculoasă în costum de baie. Cum s-a fotografiat actrița în vârstă de 68 de ani
Sharon Stone, apariție spectaculoasă în costum de baie. Cum s-a fotografiat actrița în vârstă de 68 de ani
People

Sharon Stone demonstrează, încă o dată, că vârsta este doar un număr.

+ Mai multe
Andreea Marin s-a afișat fără machiaj și a transmis un mesaj despre naturalețe: "Fiecare rid e un semn al zâmbetelor"
Andreea Marin s-a afișat fără machiaj și a transmis un mesaj despre naturalețe: "Fiecare rid e un semn al zâmbetelor"
People

Andreea Marin a transmis un mesaj puternic despre naturalețe și frumusețea femeilor.

+ Mai multe
Barron Trump, în mijlocul unei noi teorii a conspirației. Ce ipoteze au apărut în mediul online despre fiul lui Donald Trump
Barron Trump, în mijlocul unei noi teorii a conspirației. Ce ipoteze au apărut în mediul online despre fiul lui Donald Trump
People

Un roman publicat în 1893 a alimentat o teorie virală potrivit căreia Barron Trump, fiul cel mic al președintelui Donald Trump, ar fi un călător în timp.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC