Andrei Aradits, declarații sincere despre viața lui amoroasă după divorț. Ce a dezvăluit actorul: „Sunt foarte bine”

Andrei Aradits a făcut declarații sincere despre cum arată în prezent viața lui sentimentală, după divorțul de fosta lui soție, Andreea.

Andrei Aradits, despre viața lui amoroasă din prezent

În 2023, Andrei Aradits a dezvăluit că a divorțat de soția lui, Andreea, după 17 ani de căsnicie. La vremea respectivă, actorul a recunoscut că a apelat la ajutorul unui psiholog după despărțirea de soția lui, care în prezent practică yoga în India. Andrei Aradits și fosta lui parteneră s-au cunoscut pe platourile de filmare, în 2002, atunci când el a jucat în serialul „În Familie”, difuzat de Prima TV, iar ea lucra la producție.

Andrei Aradits și fosta lui soție, Andreea, au împreună un fiu, pe nume Eric Aradits, care îi calcă pe urme tatălui său, având deja la activ câteva apariții în seriale precum cunoscuta producție „Las Fierbinți” difuzată de PRO TV. A mai jucat în scurtmetrajul „Excursie”, dar și în pelicula „Octav”, alături de nume celebre, precum Marcel Iureș, Victor Rebengiuc, Lia Bugnar, Dana Rogoz, Andi Vasluianu și nu numai. De asemenea, este de menționat și rolul Tibi din serialul „Iubire cu parfum de lavandă” de la Antena 1.

În cadrul unui interviu oferit recent, Andrei Aradits, nominalizat la Gopo 2026 pentru cel mai bun actor în rol principal pentru rolul Pavel din filmul Comatogen, regizat de Igor Cobileanski, a fost sincer cu privire la divorțul de fosta lui soție, Andreea.

„A avut un impact extrem de pozitiv asupra bugetului (divorțul n.red)”, a spus Andrei Aradits pentru VIVA!

Întrebat dacă la momentul actual se află o prezență feminină în viața lui, Andrei Aradits nu a oferit un răspuns exact, dorind să păstreze discreția.

„Sunt foarte bine și lucrurile pe care le spun, le spun, iar lucrurile pe care nu le spun, sunt ale mele. Și vreau să rămână ale mele, pentru că eu cred foarte tare într-o viață discretă și normală. Și dacă am ceva de comunicat, eu sunt primul care o să scriu pe Facebook.”

Andrei Aradits, dezvăluiri despre relația cu fiul lui, Eric

Într-un interviu acordat recent, Andrei Aradits a vorbit despre ce așteptări are de la fiul lui, care acum îi calcă pe urme.

„Nu cred că există o rețetă fixă, dar atunci când nu aveam copii, aveam o rețetă clară despre cum se cresc copiii. Îmi aduc aminte că atunci când nu aveam copii știam clar cum se cresc copiii. Am citit cărți despre parenting, cred că toate lucrurile se negociază, fiecare situație în parte trebuie analizată cu flexibilitate. Fiecare situație trebuie analizată în funcție de scop. Și care este scopul meu? Vreau să am un copil curios, curajos și cumsecade. Mi-aș dori să fie un pic mai curajos, să mai încerce lucruri. Deocamdată s-a refugiat într-o zonă de confort, dar sper să mai încerce chestii”, a declarat actorul pentru Cancan.ro.

Andrei Aradits mărturisește că este mândru că fiul lui îi seamănă, chiar dacă uneori acest lucru poate fi considerat un defect.

„Din păcate, fiul meu seamănă cu mine. Eu l-am învățat să discutăm și dacă argumentele lui sunt mai bune, facem cum vrei tu. Era ok până în clasa a șasea, a șaptea, eram un argumentator mai bun și câștigam toate certurile. Acum mă îngroapă, este îngrozitor și s-a întors împotriva mea asta. Aveți grijă dragi părinți ce vă învățați copiii, pentru că orice veți face sau veți spune va fi folosit împotriva voastră la un moment dat”, a mai spus actorul.

