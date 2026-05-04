Cât de implicat este soțul Laurei Cosoi în creșterea fetițelor pe care le au împreună. Cei doi așteaptă al cincilea copil: „Fără calcule rigide…”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Laura Cosoi se pregătește să devină din nou mamă. Actrița este însărcinată cu cel de-al cincilea copil și trăiește la o intensitate puternică fiecare clipă din această perioadă.

Cât de implicat este soțul Laurei Cosoi în creșterea fetițelor

La începutul anului 2026, Laura Cosoi a anunțat că familia ei se va mări din nou. Actrița se pregătește să devină mamă pentru a cincea oară. Vedeta are deja patru fete, pe Rita, Vera, Lara și Aida, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean.

Laura Cosoi a împărtășit pe Instagram un video plin de emoție, în care le filmează pe fiicele ei în momentul în care află vestea despre noul lor membru din familie. Actrița a pregătit un moment înduioșător la o clinică medicală. Cele patru fetițe ale actriței au deschis o cutie din care au ieșit mai multe baloane roz, descoperind, astfel, că vor avea o soră. Rita, Vera, Lara și Aida au fost extrem de încântate și emoționate, iar fericirea li s-a citit pe chipul lor.

Într-un interviu acordat recent, Laura Cosoi a vorbit despre sprijinul pe care îl are din partea soțului ei și al familiilor lor.

„Cosmin este foarte implicat, ca de fiecare dată. Suntem o echipă și lucrurile se împart natural între noi, fără calcule rigide. Fiecare face ce poate, când poate, și cred că asta ne ajută cel mai mult. (…) Deocamdată ne descurcăm în formula actuală și suntem norocoși că avem și ajutorul din partea familiilor”, a declarat ea pentru Cancan.ro.

Actrița a mărturisit că cele patru fetițe ale lor sunt foarte încântate de ideea că familia lor se va mări cu încă o fetiță.

„Sunt foarte implicate și curioase. Vorbim des despre asta și simt că așteaptă cu bucurie să își cunoască noua surioară. Pentru noi, e important să le includem în tot acest proces”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Laura Cosoi, despre alimentele pe care nu le mai poate consuma

Laura Cosoi a dezvăluit pe rețelele de socializare că se confruntă cu o situație neașteptată în ceea ce privește dieta. Mai exact, ea a vorbit despre alimentele pe care nu le mai poate consuma în această perioadă, ea fiind însărcinată cu al cincilea copil.

Actrița a cerut și sfatul altor mămici care s-au confruntat cu aceeași problemă în timpul sarcinii.

„Dragi mămici, voi ce alimente nu ați suportat în sarcină? De felul meu, nu sunt mare carnivoră, dar în sarcină, corpul meu pur și simplu respinge carnea. Nu mă tentează deloc să o gust. Și nici usturoiul nu-l tolerez. Baza meselor sunt legumele și fructele, dar adaug și câteva proteine – ouă, pește, un pic de carne de vită – de nevoie. La voi cum a fost? Ce alimente au ajuns pe lista neagră în sarcină?”, a fost mesajul transmis de Laura pe contul de socializare.

Laura Cosoi, confesiuni despre cea de-a cincea sarcină

Laura Cosoi a mărturisit recent că se simte mult mai obosită în ultima vreme, iar această stare îi afectează întregul program.

„Mă organizez foarte bine și în ceea ce privește timpul meu și încerc să merg la masaj, să fac sport cât pot. Sunt cam leneșă în perioada asta și mi se pare că somnul nu-mi ajunge și că nu sunt suficient de odihnită să merg la sport, dar de cele mai multe ori atunci am cele mai mari surprize plăcute. Că mă apuc de sport și sunt așa, dar, de fapt, e o oră superbă, trebuie doar să ajungi acolo”, a povestit Laura.

Citește și:

Lewis Hamilton și Kim Kardashian, momente pasionale la plajă, după ce și-au făcut publică relația

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro