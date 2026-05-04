Jessica Alba a împlinit 45 de ani. Cum a sărbătorit actrița, alături de iubitul ei, Danny Ramirez

Jessica Alba și-a sărbătorit împlinirea a 45 de ani cu o cină și un show întreținut de un DJ.

Actrița și iubitul ei, Danny Ramirez, au fost văzuți celebrând ziua specială la o cină în noul hotspot din Miami, Gaia, înainte de a merge la clubul exclusivist E11even vineri seara, potrivit unor surse citate de Page Six.

Alba a început petrecerea în clubul pentru membri Nyx, din cadrul restaurantului, unde, spun sursele, s-a simțit minunat alături de iubitul ei în timp ce lua masa cu un grup restrâns de prieteni apropiați.

„Erau într-o dispoziție excelentă”, a declarat o sursă, menționând că artistul Alec Monopoly i-a făcut o surpriză cu un desen realizat pe o farfurie. Alba a primit și un tort aniversar.

De acolo, actrița nu a încetinit ritmul. S-a îndreptat spre clubul de noapte deschis non-stop, unde ea și Ramirez, în vârstă de 33 de ani, au stat la o masă VIP retrasă într-un colț întunecat, pentru intimitate maximă.

„Atmosfera la masa ei era foarte energică”, a spus o altă sursă. „Ea și Danny păreau foarte drăguți și fericiți împreună, iar grupul părea că se distrează de minune.”

Fondatoarea The Honest Company și prietenii ei au petrecut până târziu în noapte, plecând din club după ora 2 dimineața.

„Arăta incredibil și era clar că se simțea extraordinar. Ea și Danny au fost foarte drăguți împreună toată noaptea”, a adăugat sursa.

La o altă masă VIP, Kevin Hart a fost văzut petrecând alături de Ludacris, care tocmai susținuse un concert energic în prima seară a evenimentului exclusiv American Express Presents Carbone Beach.

„Masa lor era plină și toată lumea dansa”, a spus sursa.

Ludacris și Hart au fost însoțiți de soțiile lor, precum și de Draymond Green.

Cu o seară înainte, Alba își sărbătorise ziua de naștere la Papi Steak, unde a fost văzută savurând un cocktail alături de prieteni, inclusiv David Grutman. Ea a pozat și cu un tort impresionant, în patru etaje, decorat cu imagini ale ei.

Un weekend plin de petreceri

Alba a postat pe Instagram un mesaj despre împlinirea vârstei de 45 de ani chiar în ziua aniversării, pe 28 aprilie.

„Încă o rotație în jurul soarelui – și, cumva, mai blândă, mai puternică și mai eu însămi ca niciodată”, a scris ea în descrierea unei fotografii în care își pune o dorință înainte de a sufla în lumânarea de pe o felie de tort.

Într-o altă imagine, ea apare la o cină aniversară alături de Ramirez și cei trei copii ai săi, pe care îi are din căsătoria cu fostul soț, Cash Warren.

Ea și Ramirez sunt împreună din mai 2025 și au fost surprinși de mai multe ori afișându-și afecțiunea în public.

Relația lor a devenit publică la doar cinci luni după ce Alba și Warren au confirmat, în ianuarie 2025, că s-au despărțit după aproape 17 ani de căsnicie.

„Am fost într-o călătorie de autocunoaștere și transformare ani de zile, atât ca individ, cât și în parteneriat cu Cash”, scria ea într-o postare pe Instagram la acea vreme. „Sunt mândră de felul în care am evoluat în căsnicia noastră în ultimii 20 de ani și acum este momentul să începem un nou capitol de creștere și evoluție ca indivizi”, a adăugat ea.

Cei doi au finalizat divorțul în februarie 2026.

foto: Arhiva ELLE, profimedia

