Prințesa Charlotte a împlinit 11 ani. Imagini emoționante publicate de Kate Middleton și Prințul William

Prințesa Charlotte își marchează cea de-a 11-a aniversare cu un nou portret adorabil și un videoclip nemaivăzut până acum. Prințul William și Kate Middleton au publicat fotografia emoționantă a fiicei lor pentru a-i celebra ziua de naștere, sâmbătă.

În imagine, Charlotte apare într-un câmp de flori, purtând un pulover în dungi roșii și negre și jeans albaștri. De asemenea, un detaliu remarcat a fost faptul că avea unghiile colorate în albastru.

„Îi dorim lui Charlotte o aniversare de 11 ani foarte fericită!.” au scris Prințul și Prințesa de Wales în descrierea postării de pe rețelele sociale. Ulterior, cei doi au distribuit și un videoclip în premieră, în care Charlotte petrece o zi pe plajă alături de cei doi câini English Cocker Spaniel ai familiei regale.

„Vă mulțumim pentru mesajele frumoase de ziua de naștere pentru Prințesa Charlotte, care împlinește astăzi 11 ani!”, au adăugat aceștia în dreptul clipului.

Aniversarea Prințului Louis

William și Kate mai au doi fii, Prințul George, în vârstă de 12 ani, și Prințul Louis, de 8 ani. Cel mai mic dintre ei și-a sărbătorit recent ziua de naștere, iar părinții au transmis urmăritorilor: „8 ani sunt grozavi!”.

Familia regală a publicat și un videoclip în care Louis se distrează pe plajă, alergând pe nisip și înotând, în timp ce purta un costum special.

În ceea ce îl privește pe George, viitorul rege va deveni adolescent în această vară, urmând să împlinească 13 ani pe 22 iulie. Kate Middleton și Prințul William și-au întemeiat familia în 2013, la doi ani după ce s-au căsătorit la Westminster Abbey.

Kate Middleton și Prințul William, 15 ani de căsnicie

Cei doi au marcat miercuri și aniversarea căsătoriei, publicând o fotografie de familie în care apar toți cei trei copii, dar și cei doi câini.

„Sărbătorim 15 ani de căsnicie”, au scris aceștia.

În acea imagine, Charlotte apare zâmbitoare, întinsă pe iarbă, purtând un tricou verde și pantaloni scurți negri, iar fanii atenți au observat din nou oja albastră.

Aceasta este prima fotografie de familie în care apar ambii câini, iar pentru noul pui este prima apariție într-un portret oficial complet. Cu toate acestea, urmăritorii familiei regale au avut probabil deja ocazia să observe noul membru al familiei într-o postare anterioară.

După ce și-a petrecut primii ani la Kensington Palace, familia s-a mutat în 2022 la Adelaide Cottage, o locuință situată la mică distanță de Lambrook School, unde învață copiii. Totuși, William și Kate ar lua în calcul mutarea într-o reședință mai mare în viitor. Fort Belvedere este una dintre opțiuni, inclusiv datorită terenului de tenis, sport pe care Charlotte îl îndrăgește.

Prințesa este, de asemenea, pasionată de dans și de activități artistice, după cum a dezvăluit tatăl ei în timpul unei vizite școlare din septembrie 2024. Un an mai târziu, Kate Middleton a descris interesele fiicei sale ca fiind „activități în aer liber și lucruri creative”.

