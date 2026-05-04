Dorian Popa și partenera lui, Andreea, imagini de la cununia religioasă. Ce rochie a purtat soția artistului

Dorian Popa și-a surprins fanii cu mai multe imagini de la cununia religioasă.

  Actualizat 04.05.2026, 09:01, de ELLE.ro
1. Dorian Popa și partenera lui, Andreea, s-au căsătorit religios
Dorian Popa și partenera lui de viață, Andreea, s-au căsătorit pe 24 aprilie. Evenimentul s-a desfășurat pe malul lacului Buftea, iar cei doi s-au distrat de minune alături de cei 120 de invitați. Artistul și soția lui au avut cununia religioasă a doua zi la Parohia Clinceni. 

Dorian Popa a dezvăluit fotografii de la cununia religioasă

Dorian Popa și soția lui, Andreea, au preferat să se căsătorească în cadrul unui eveniment discret, având alături familia și prietenii foarte apropiați. La o săptămână de când s-au căsătorit, artistul a împărtășit cu urmăritorii săi imagini de la cununia religioasă. Pentru ceremonie, Dorian Popa a optat pentru un costum într-o nuanță de bej, în timp ce soția lui a fost îmbrăcată într-o rochie de mireasă albă, lungă, cu mâneci lungi și decolteu asimetric. Ea a purtat și un voal și a avut un buchet de bujori albi.

Dorian Popa, imagini inedite de la cununia civilă

Dorian Popa și soția lui, Andreea, s-au căsătorit civil în cadrul unei ceremonii organizate pe malul lacului, în Buftea. Pentru această zi importantă, artistul a purtat un costum elegant, negru, alături de o cămașă albă și papion negru. În ceea ce o privește pe partenera lui, ea a schimbat două rochii de mireasă. Prima a fost tip sirenă, cu un voal impresionant, pe care a purtat-o la cununia civilă, iar a doua a fost una scurtă și cu mâneci lungi din dantelă, pe care a ales-o pentru petrecerea de după cununie. La eveniment a fost prezentă și mama lui Dorian Popa, Luminița Popa.

Dorian Popa și soția lui și-au răsfățat invitații cu un meniu fine dining, iar atmosfera a fost întreținută de o trupă care a oferit momente live cu diverse genuri muzicale. 

Cât a costat rochia de mireasă aleasă de Andreea, soția lui Dorian Popa

În ceea ce privește rochia de mireasă purtată de Andreea, soția lui Dorian Popa, aceasta a fost concepută și realizată în exclusivitate de designerul Cristina State, fondatoarea brandului La Mode Toujours. Partenera artistului a ales ca în ziua nunții să aibă o rochie tip sirenă realizată din dantelă franțuzească de cea mai înaltă calitate. Rochia de mireasă a necesitat peste 1000 de ore de muncă, timp în care zeci de mii de cristale și perle au fost cusute manual, una câte una, de către artizanii atelierului LMT. Rochia unicat purtată de soția lui Dorian Popa a costat 14.000 de euro.

Dorian Popa, primele mărturisiri după ce s-a căsătorit

La scurt timp după nuntă, Dorian Popa a făcut mărturisiri despre cea mai importantă zi din viața lui. Artistul a dezvăluit că evenimentul a ieșit așa cum a visat, iar el și soția lui, Andreea, s-au simțit excelent la nuntă în compania invitaților. 

„Nunta a fost la superlativ și le datorăm acest lucru tuturor oamenilor care s-au ocupat de organizare. A fost superb, a fost sublim, fin, cu bun gust, cu muzică extraordinară, cu invitați care s-au distrat alături de noi. Totul a fost ca un vis! Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să facem acest maraton de patru săptămâni să arate ca un maraton de un an de zile. Noi ne simțim foarte bine! Vă spun sincer că mi-am pus verigheta pe deget de acum câteva luni de când am cumpărat-o! Mulți cârcotași ar zice că e ceva de marketing, de vizualizări, dar niciodată nu ne-am putea juca cu asemenea energie și ne-am permite așa ceva. Rușine celor care o fac! Deci, căsătorit mă simt încă de atunci! Dar, acum a fost adunarea acelor lucruri câte atunci păreau doar o joacă. Doamne ajută și clipe frumoase în acele momente tuturor celor ce își doresc s-o facă. Și, un sfat prietenesc din partea unuia care a trecut prin asta: să se distreze la nunta lor, să nu stea ca niște oameni care primesc invitații la un eveniment. Să se simtă bine”, a spus Dorian Popa pentru Click!

Dorian Popa și soția lui, Andreea, au stabilit și destinația în care vor pleca în luna de miere.

„O să plecăm în luna de miere în Sardinia, dar nu ne grăbim deocamdată. Mai avem de muncă, mai avem de savurat after-taste-ul nunții care ne-a lăsat un gust atât de plăcut. Undeva prin luna Iunie plecăm, împreună cu viitorii nași ai copilașului nostru(când va fi să vină)”, a adăugat Dorian Popa pentru sursa citată anterior. 

Adevărata Emily din Diavolul se îmbracă de la Prada își dezvăluie secretele. Cine este și cu ce se ocupă azi?

