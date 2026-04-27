Dorian Popa, imagini inedite de la nuntă. Soția lui, Andreea, a purtat două rochii de mireasă: „Totul a fost ca un vis”

Dorian Popa și partenera lui de viață, Andreea, s-au căsătorit pe 24 aprilie. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, iar cei doi s-au distrat de minune alături de cei 120 de invitați.

Dorian Popa, imagini inedite de la nuntă

Dorian Popa și soția lui, Andreea, s-au căsătorit civil în cadrul unei ceremonii organizate pe malul lacului, în Buftea. Pentru această zi importantă, artistul a purtat un costum elegant, negru, alături de o cămașă albă și papion negru. În ceea ce o privește pe partenera lui, ea a schimbat două rochii de mireasă. Prima a fost tip sirenă, cu un voal impresionant, pe care a purtat-o la cununia civilă, iar a doua a fost una scurtă și cu mâneci lungi din dantelă, pe care a ales-o pentru petrecerea de după cununie. La eveniment a fost prezentă și mama lui Dorian Popa, Luminița Popa.

Dorian Popa și soția lui și-au răsfățat invitații cu un meniu fine dining, iar atmosfera a fost întreținută de o trupă care a oferit momente live cu diverse genuri muzicale.

Pe Instagram, Dorian Popa a împărtășit cu publicul său câteva imagini de la nuntă. Artistul a ținut să le mulțumească celor care s-au implicat în organizarea evenimentului, un proces care a durat patru săptămâni.

„Te iubesc.. și vă iubesc, oameni frumoși ce ați organizat acest eveniment IMPECABIL sub presiunea celor DOAR 4 săptămâni! NU am cuvinte de laudă pentru că ar fi PREA MICI. Mulțumim Doamne pentru TOT”, a transmis Dorian Popa pe Instagram.

Dorian Popa, primele mărturisiri după ce s-a căsătorit

La scurt timp după nuntă, Dorian Popa a făcut mărturisiri despre cea mai importantă zi din viața lui. Artistul a dezvăluit că evenimentul a ieșit așa cum a visat, iar el și soția lui, Andreea, s-au simțit excelent la nuntă în compania invitaților.

„Nunta a fost la superlativ și le datorăm acest lucru tuturor oamenilor care s-au ocupat de organizare. A fost superb, a fost sublim, fin, cu bun gust, cu muzică extraordinară, cu invitați care s-au distrat alături de noi. Totul a fost ca un vis! Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să facem acest maraton de patru săptămâni să arate ca un maraton de un an de zile. Noi ne simțim foarte bine! Vă spun sincer că mi-am pus verigheta pe deget de acum câteva luni de când am cumpărat-o! Mulți cârcotași ar zice că e ceva de marketing, de vizualizări, dar niciodată nu ne-am putea juca cu asemenea energie și ne-am permite așa ceva. Rușine celor care o fac! Deci, căsătorit mă simt încă de atunci! Dar, acum a fost adunarea acelor lucruri câte atunci păreau doar o joacă. Doamne ajută și clipe frumoase în acele momente tuturor celor ce își doresc s-o facă. Și, un sfat prietenesc din partea unuia care a trecut prin asta: să se distreze la nunta lor, să nu stea ca niște oameni care primesc invitații la un eveniment. Să se simtă bine”, a spus Dorian Popa pentru Click!

Dorian Popa și soția lui, Andreea, au stabilit și destinația în care vor pleca în luna de miere.

„O să plecăm în luna de miere în Sardinia, dar nu ne grăbim deocamdată. Mai avem de muncă, mai avem de savurat after-taste-ul nunții care ne-a lăsat un gust atât de plăcut. Undeva prin luna Iunie plecăm, împreună cu viitorii nași ai copilașului nostru(când va fi să vină)”, a adăugat Dorian Popa pentru sursa citată anterior.

Foto: Instagram

