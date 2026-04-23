Aurelian Temișan, noi dezvăluiri despre plecarea Andreei Bălan din juriul emisiunii „Te Cunosc de Undeva”: „Între ea și producătoare s-a întâmplat ceva”

După o perioadă de 12 ani, în care a făcut parte din juriul „Te cunosc de undeva!” vreme de 19 sezoane, colaborarea între transforming show-ul de la Antena 1 şi Andreea Bălan a ajuns la final în toamna anului 2024.

Aurelian Temișan, despre plecarea Andreei Bălan din emisiunea „Te Cunosc de Undeva”

Ultima formulă a show-ului „Te Cunosc de Undeva de la Antena 1” i-a avut la masa juraților pe Aurelian Temișan, Ilona Brezoianu, Ozana Barabancea și Mihai Petre.

În luna septembrie 2024, Andreea Bălan anunța pe rețelele de socializare că fanii nu o vor mai vedea în juriul emisiunii Te cunosc de undeva. Ulterior, ea a fost înlocuită de Ilona Brezoianu, decizie comentată apoi de cântăreață.

Cântăreața a dezvăluit ulterior că a semnat cu TVR 1 și are rolul de jurată în emisiunea „Vedeta familiei”, prezentată de Florina Constantinescu. Artista a stat la masa juriului alături de Elena Gheorghe, Sanda Ladoși și Radu Ștefan Bănică.

Mulți însă regretă plecarea Andreei Bălan din componența juriului, printre aceștia aflându-se și Aurelian Temișan. Acesta are o legătură specială cu Andreea Bălan, dincolo de participarea la aceleași emisiuni.

La nunta Andreei Bălan cu fostul ei soț, George Burcea, nașii celor doi au fost Aurelian Temișan și soția lui, Monica Davidescu. Aurelian Temișan a fost și nașul de botez la Clarei, fiica cea mică pe care Andreea Bălan o are din căsătoria cu George Burcea.

Într-un interviu acordat recent, Aurelian Temișan a vorbit despre plecarea Andreei Bălan din emisiune, ținând să precizeze că decizia i-a aparținut în totalitate cântăreței, însă a venit pe fondul unor discuții cu echipa de producție a show-ului.

„Nu s-a făcut într-un an, acum câțiva ani nu s-a făcut și când s-a reluat, ea a zis că nu mai vrea, că vrea să plece. Nu (n.red.: nu a supărat-o el), eu, nașul? Este decizia ei! Am înțeles de la Cristi Barbărasă că a fost luată la o discuție și întrebată: ‘Ești sigură că vrei să pleci? Că uite, noi o să reluăm…’. Nu știu, între ea și producătoare s-a întâmplat ceva, între ea și Emilia Vlad. Aș vrea să se reia ‘Te cunosc de undeva’ cu formula inițială: Temișan, Ozana, Andreea, Aradits. Asta e formula de juriu care a consacrat emisiunea”, a spus Aurelian Temișan în podcastul Dr. LOVE.

Aurelian Temișan, marele absent de la cununia Andreei Bălan cu Victor Cornea

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil într-un cadru restrâns, alături de familie și cei mai apropiați prieteni. Ceremonia a avut loc la Primăria Voluntari din Ilfov, iar cei doi au dezvăluit și primele imagini de la cununia civilă.

Foarte mulți au remarcat faptul că Aurelian Temișan nu s-a numărat printre invitați și nici soția acestuia, Monica Davidescu. Actorul a vorbit într-un interviu despre motivul pentru care a absentat de la marele eveniment din viața Andreei Bălan.

„I-am refuzat invitația. Din păcate, noi aveam spectacolul deja pus la vânzare la Craiova, am avut ‘Scrisoarea pierdută’. Programul nu ne-a permis. Eu am spus că nu cred că ne va mai alege să fim tot noi nași, dar dacă i-ar fi propus Monicăi cu siguranță ar fi spus da. Cu mine ar fi avut loc o negociere, dar nu a venit această propunere.”, a spus Aurelian Temișan pentru CANCAN.RO.

Aurelian Temișan are însă numai cuvinte de laudă la adresa lui Victor Cornea și despre relația acestuia cu Andreea Bălan și cele două fetițe ale ei.

„Poate fi cu noroc din prima, poate să nu fie cu noroc nici din a cincea. E chestie doar de compatibilitatea dintre ei. Mi se pare că au avut timp să se cunoască destul de bine și dacă fac pasul ăsta înseamnă că sunt amândoi foarte maturi. Îmi place de el pentru că, în primul rând, el deja are un copil mare. Deci știe ce înseamnă. Fetițele se vede că sunt efectiv înnebunite după el. Andreea, din ce am stat de vorbă cu ea, se înțelege cu el cum nu s-a înțeles cu nimeni până acum. Despre asta e vorba când vorbim de armonie.”, a mai spus el pentru sursa citată.

