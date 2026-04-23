Aurelian Temișan, noi dezvăluiri despre plecarea Andreei Bălan din juriul emisiunii „Te Cunosc de Undeva”: „Între ea și producătoare s-a întâmplat ceva”

Într-un interviu acordat recent, Aurelian Temișan, care face parte din juriul "Te Cunosc de Undeva" a vorbit despre plecarea Andreei Bălan din emisiune.

După o perioadă de 12 ani, în care a făcut parte din juriul „Te cunosc de undeva!” vreme de 19 sezoane, colaborarea între transforming show-ul de la Antena 1 şi Andreea Bălan a ajuns la final în toamna anului 2024.

Aurelian Temișan, despre plecarea Andreei Bălan din emisiunea „Te Cunosc de Undeva”

Ultima formulă a show-ului „Te Cunosc de Undeva de la Antena 1” i-a avut la masa juraților pe Aurelian Temișan, Ilona Brezoianu, Ozana Barabancea și Mihai Petre.

În luna septembrie 2024, Andreea Bălan anunța pe rețelele de socializare că fanii nu o vor mai vedea în juriul emisiunii Te cunosc de undeva. Ulterior, ea a fost înlocuită de Ilona Brezoianu, decizie comentată apoi de cântăreață.

Cântăreața a dezvăluit ulterior că a semnat cu TVR 1 și are rolul de jurată în emisiunea „Vedeta familiei”, prezentată de Florina Constantinescu. Artista a stat la masa juriului alături de Elena Gheorghe, Sanda Ladoși și Radu Ștefan Bănică.

Mulți însă regretă plecarea Andreei Bălan din componența juriului, printre aceștia aflându-se și Aurelian Temișan. Acesta are o legătură specială cu Andreea Bălan, dincolo de participarea la aceleași emisiuni.

La nunta Andreei Bălan cu fostul ei soț, George Burcea, nașii celor doi au fost Aurelian Temișan și soția lui, Monica Davidescu. Aurelian Temișan a fost și nașul de botez la Clarei, fiica cea mică pe care Andreea Bălan o are din căsătoria cu George Burcea.

Într-un interviu acordat recent, Aurelian Temișan a vorbit despre plecarea Andreei Bălan din emisiune, ținând să precizeze că decizia i-a aparținut în totalitate cântăreței, însă a venit pe fondul unor discuții cu echipa de producție a show-ului.

„Nu s-a făcut într-un an, acum câțiva ani nu s-a făcut și când s-a reluat, ea a zis că nu mai vrea, că vrea să plece. Nu (n.red.: nu a supărat-o el), eu, nașul? Este decizia ei! Am înțeles de la Cristi Barbărasă că a fost luată la o discuție și întrebată: ‘Ești sigură că vrei să pleci? Că uite, noi o să reluăm…’. Nu știu, între ea și producătoare s-a întâmplat ceva, între ea și Emilia Vlad. Aș vrea să se reia ‘Te cunosc de undeva’ cu formula inițială: Temișan, Ozana, Andreea, Aradits. Asta e formula de juriu care a consacrat emisiunea”, a spus Aurelian Temișan în podcastul Dr. LOVE.

Aurelian Temișan, marele absent de la cununia Andreei Bălan cu Victor Cornea

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil într-un cadru restrâns, alături de familie și cei mai apropiați prieteni. Ceremonia a avut loc la Primăria Voluntari din Ilfov, iar cei doi au dezvăluit și primele imagini de la cununia civilă.

Foarte mulți au remarcat faptul că Aurelian Temișan nu s-a numărat printre invitați și nici soția acestuia, Monica Davidescu. Actorul a vorbit într-un interviu despre motivul pentru care a absentat de la marele eveniment din viața Andreei Bălan.

„I-am refuzat invitația. Din păcate, noi aveam spectacolul deja pus la vânzare la Craiova, am avut ‘Scrisoarea pierdută’. Programul nu ne-a permis. Eu am spus că nu cred că ne va mai alege să fim tot noi nași, dar dacă i-ar fi propus Monicăi cu siguranță ar fi spus da. Cu mine ar fi avut loc o negociere, dar nu a venit această propunere.”, a spus Aurelian Temișan pentru CANCAN.RO.

Aurelian Temișan are însă numai cuvinte de laudă la adresa lui Victor Cornea și despre relația acestuia cu Andreea Bălan și cele două fetițe ale ei.

„Poate fi cu noroc din prima, poate să nu fie cu noroc nici din a cincea. E chestie doar de compatibilitatea dintre ei. Mi se pare că au avut timp să se cunoască destul de bine și dacă fac pasul ăsta înseamnă că sunt amândoi foarte maturi. Îmi place de el pentru că, în primul rând, el deja are un copil mare. Deci știe ce înseamnă. Fetițele se vede că sunt efectiv înnebunite după el. Andreea, din ce am stat de vorbă cu ea, se înțelege cu el cum nu s-a înțeles cu nimeni până acum. Despre asta e vorba când vorbim de armonie.”, a mai spus el pentru sursa citată.

Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm'

Ilinca Vandici, declarație rară despre iubitul ei. Detaliul făcut public despre relația lor
People
Ilinca Vandici, declarație rară despre iubitul ei. Detaliul făcut public despre relația lor
Victoria Beckham dezvăluie cum face față atenției publice după cearta cu fiul ei, Brooklyn: "Nu mă concentrez pe el"
People
Victoria Beckham dezvăluie cum face față atenției publice după cearta cu fiul ei, Brooklyn: "Nu mă concentrez pe el"
Andreea Popescu, despre adevăratul motiv al divorțului de Rareș Cojoc și schimbările din viața ei după separare: "Nu este ușor, indiferent cine și-a dorit divorțul"
People
Andreea Popescu, despre adevăratul motiv al divorțului de Rareș Cojoc și schimbările din viața ei după separare: "Nu este ușor, indiferent cine și-a dorit divorțul"
Ilona Brezoianu, detalii neștiute despre viața de mamă. De ce nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei, și nu-i va arăta chipul pe social media
People
Ilona Brezoianu, detalii neștiute despre viața de mamă. De ce nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei, și nu-i va arăta chipul pe social media
Kylie Jenner, dată în judecată de o fostă menajeră. Ce acuzații grave îi sunt aduse
People
Kylie Jenner, dată în judecată de o fostă menajeră. Ce acuzații grave îi sunt aduse
Ce meserie ar fi ales Gina Chirilă dacă nu ajungea model. Este vorba despre un domeniu pe care l-a studiat: "Am învățat să mă adaptez"
People
Ce meserie ar fi ales Gina Chirilă dacă nu ajungea model. Este vorba despre un domeniu pe care l-a studiat: "Am învățat să mă adaptez"
Libertatea
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
Un angajat Metro a fost concediat după 20 de ani de muncă și a murit după câteva zile, în Italia: „Nu merita să fie umilit”
Un angajat Metro a fost concediat după 20 de ani de muncă și a murit după câteva zile, în Italia: „Nu merita să fie umilit”
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Ego.ro
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Ce este „Ritualul urzicării” de Sfântul Gheorghe și ce semnificație are, de fapt, pe 23 aprilie
Ce este „Ritualul urzicării” de Sfântul Gheorghe și ce semnificație are, de fapt, pe 23 aprilie
Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii s-ar fi despărțit din nou. Primele declarații ale fostei concurente
Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii s-ar fi despărțit din nou. Primele declarații ale fostei concurente
Oana Monea și-a achiziționat un nou bolid de lux. Cum le răspunde fosta ispită de la Insula Iubirii celor care au criticat-o
Oana Monea și-a achiziționat un nou bolid de lux. Cum le răspunde fosta ispită de la Insula Iubirii celor care au criticat-o
Rihanna si fiica sa, Rocki, prima poză oficială. Cum arată micuța si cu cine seamănă
Rihanna si fiica sa, Rocki, prima poză oficială. Cum arată micuța si cu cine seamănă
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
L-a întrebat direct! Mara Bănică a lăsat rușinea deoparte și l-a întrebat pe Dan Alexa dacă a avut o relație cu Andreea Popescu. Ce i-a răspuns antrenorul
L-a întrebat direct! Mara Bănică a lăsat rușinea deoparte și l-a întrebat pe Dan Alexa dacă a avut o relație cu Andreea Popescu. Ce i-a răspuns antrenorul
Secretul din Dominicană a ieșit la iveală! Delia Salchievici rupe tăcerea! Ce făcea Codruța Filip când camerele de filmat nu erau pe ea. "Am văzut-o!"
Secretul din Dominicană a ieșit la iveală! Delia Salchievici rupe tăcerea! Ce făcea Codruța Filip când camerele de filmat nu erau pe ea. "Am văzut-o!"
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Valentin Butnaru, moment adorabil alături de câinele său. Ce gest a făcut patrupedul: "Să se asigure că suntem în regulă"
Valentin Butnaru, moment adorabil alături de câinele său. Ce gest a făcut patrupedul: "Să se asigure că suntem în regulă"
People

Valentin Butnaru a dezvăluit un moment adorabil dintre el și câinele său.

+ Mai multe
Kendall Jenner și Jacob Elordi ar forma un cuplu de câteva luni. Cine este persoana care i-ar fi adus împreună
Kendall Jenner și Jacob Elordi ar forma un cuplu de câteva luni. Cine este persoana care i-ar fi adus împreună
People

Kendall Jenner și Jacob Elordi ar forma un cuplu încă din luna februarie.

+ Mai multe
La ce costuri a dus accidentarea lui Nicu Grigore de la Survivor. Soțul Bellei Santiago s-a operat în Austria: "Era important să mă refac"
La ce costuri a dus accidentarea lui Nicu Grigore de la Survivor. Soțul Bellei Santiago s-a operat în Austria: "Era important să mă refac"
People

Nicu Grigore a fost operat la Viena după accidentarea la Survivor.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

