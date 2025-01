Ilona Brezoianu îi înlocuiește pe Andreea Bălan și Cristi Iacob în juriul show-ului Te cunosc de undeva!. Când are loc marea premieră a sezonului 21

Un nou an, un nou sezon pentru un show ce a scris istorie! Un format care a depășit borne prin longevitate și a câștigat aprecieri prin modul în care concurenții s-au transformat, cu fiecare ediție. Te cunosc de undeva!, emisiunea care face ca serile de sâmbătă să fie cu adevărat pline de energie, revine din 15 februarie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Începând cu sezonul 21, juriul celui mai longeviv show de transforming va avea parte de o premieră! Din acest an, partea de actorie a fiecărei interpretări va fi analizată de una dintre cele mai iubite concurente din istoria emisiunii. După ce a câștigat ultimul sezon alături de partenerul ei, Ilona Brezoianu se alătură echipei de jurați!

Alături de Ilona, la masă se află, în continuare, cei trei jurați iubiți și apreciați de întreaga țară. Aurelian Temișan va continua să fie cel care oferă notele pentru show-ul văzut pe scenă, Ozana Barabancea va fi și pe mai departe cea care analizează capacitățile vocale ale concurenților, iar Mihai Petre va prelua pe lângă detaliile pe care le nota deja, și modul în care implementează echipele coregrafiile pentru fiecare piesă! Din juriu nu mai face parte actorul Cristi Iacob.

În timp ce Ilona, Mihai, Ozana și Aurelian vor juriza, alături de concurenți, pe scenă, se vor afla în permanență, carismaticii prezentatori, Pepe și Alina Pușcaș!

Nu ratați, din 15 februarie, în fiecare sâmbătă, un nou sezon al super formatului Te cunosc de undeva!, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Într-un interviu acordat recent, Pepe a vorbit despre momentul în care a primit oferta de a prezenta emisiunea alături de Alina Pușcaș.

„Prima dată nu am putut lua parte la acest proiect, pentru că aveam concerte puse. Cred că de vreo două ori n-am putut semna contractul, că prevede un timp pe care trebuie să ți-l asumi și e important să nu încurci nici alte contracte, nici acest proiect să nu fie încurcat de către cineva care e cu mintea în 15 locuri. Iar atunci când am hotărât să semnez și când am intrat în acest proiect, am intrat all in. Prima transformare a fost Shakira. Nu mi-am ales eu, așa îți dă ruleta. E dumnezeul emisiunii ruleta”, a povestit el pentru CANCAN.RO.