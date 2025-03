8 idei împărtășite de cele mai trendy femei la menopauză

Articol de Nora Neghină – psihoterapeut și coach specializat în menopauză.

Dăm petreceri pentru orice: ziua de naștere, ziua nunții, botez, mai nou, chiar și pentru divorț… Dar nimeni nu dă o petrecere pentru menopauză, ziua aceea din viața femeii care marchează finalul perioadei fertile. Mai precis nu dădea… până de curând. Pe 1 martie la Las Vegas a avut loc cea mai „hot” petrecere globală pentru menopauză, organizată de una dintre vocile cele mai sonore pe această temă, Tamsen Fadal.

Am participat și eu, pentru că sunt în perimenopauză, dar mai ales pentru că, în calitate de coach specializat în menopauză, mă interesează să mă țin la curent cu noutățile. Cred cu tărie că, având cât mai multe informații corecte, putem să accesăm soluții și astfel să avem o a doua jumătate a vieții împlinită și înfloritoare.

Prima idee pe care am reținut-o a fost că trăim vremuri în care femeile nu mai sunt condamnate să trăiască menopauza în secret și cu rușine, ci creând comunități în jurul acestui subiect și împărtășind informațiile relevante. Aceasta este și intenția mea cu seria de articole pe care ți le voi prezenta în acest spațiu: să purtăm conversații deschise și oneste, dar și să știi că nu ești singură și că poți face apel la specialiști.

Alte 7 idei pe care le-am reținut de la femei la menopauză

Importanța educației și conștientizării

Evenimentul a subliniat necesitatea de a educa femeile despre menopauză pentru a le ajuta să navigheze această etapă cu încredere. Ca terapeut știu că mecanismul din spatele îngrijorărilor este incertitudinea, necunoscutul. Astfel, în momentul în care începi să te confrunți cu tot felul de „afecțiuni” cărora nu le găsești o explicație, este foarte posibil să te panichezi crezând că e ceva mai grav. E ceva liniștitor în faptul de a ști, e familiaritate, e tărâmul cunoscut al siguranței!

Multe sfaturi practice pentru gestionarea simptomelor

Experții invitați au oferit strategii pentru a face față bufeurilor, schimbărilor de dispoziție, tulburărilor de somn, uscăciunii pielii, degradării părului. Astfel că și implementarea soluțiilor e nevoie să se facă pe mai multe paliere: nutriție, sport, mental. De exemplu, practicile mindfulness ajută la schimbarea stărilor de dispoziție, dar și la acceptarea etapei prin care treci și creșterea încrederii, fără să te simți copleșită. Naomi Watts, actrița și fondatoarea brandului Stripes Beauty, a mărturisit că a intrat la menopauză la 36 de ani: „Nici o femeie nu ar trebui să treacă prin asta [n.b. singură]. Femeile merită să știe adevărul despre corpul lor, nu doar mituri sau tăcere.”

Îmbunătățirea somnului

Toți specialiști insistă să vorbească cât de importante sunt rutinele și obiceiurile pe care le adopți înainte de a merge la culcare – fără ecrane cu cel puțin o oră înainte de adormire, fără consum de alcool sau băuturi energizante (cafea, ceai cu teină, băuturi dulci și acidulate), temperatură ambientală pentru a combate insomnia și transpirațiile nocturne.

Aspecte legate de nutriție pentru femei la menopauză

Dr. Kelly Casperson a menționat că evitarea consumului de alimente picante ajută împotriva bufeurilor și transpirațiilor nocturne. Iar Dr. Mary Claire Haver (autoarea best sellerului Noua Menopauză), a insistat asupra adoptării unei alimentații bogate în grăsimi sănătoase, proteine slabe, fructe și legume, ca soluție pentru reducerea inflamației și ameliorarea simptomelor vasomotorii. Este important în această etapă să ai în vedere consumul de fitoestrogeni – boabele de soia, semințele de in și leguminoasele contribuie la echilibrarea hormonală.

Relațiile de cuplu și viața sexuală

Menținerea intimității și a libidoului este un aspect asupra căruia să te concentrezi intenționat. Nu mai suntem la vârsta spontaneității, ceea ce necesită pro-activitate: să vorbim mai mult despre ce ne dorim, ce ne place, să ne informăm partenerii prin ce trecem. Pe de altă parte, este util să redefinim actul sexual în termeni de plăcere mai mult decât performanță. Am fost șocată să aflu că există 26 de produse farmaceutice pentru plăcerea bărbaților și doar două pentru a femeilor! Asta spune multe despre lipsa de atenție acordată plăcerii noastre sexuale de către sistemul medical.

Actualizarea stilului și încrederii în sine

Moda, produsele de frumusețe și îngrijire personală sunt o modalitate bună pentru a-ți menține încrederea în tine. Dar multe dintre invitate au insistat asupra exercițiilor fizice – este nevoie de 150 de minute pe săptămână, combinat exerciții de creștere a masei musculare și echilibru. Motivul este mai degrabă pentru prevenirea osteoporozei și fracturilor, mai mult decât pierderea kilogramelor. JJ Virgin, expert fitness, spune că „mușchii sunt cea mai bună armă împotriva îmbătrânirii.”

Începutul unei noi etape pline de putere

Evenimentul a fost prezentat ca un catalizator pentru femei la menopauză de a-și revendica sănătatea și de a trăi această etapă a vieții cu putere și încredere. Halle Berry a susținut că „îmbătrânirea este un privilegiu, pe care ar trebui să-l conținem”. Prea multe secole femeile au fost tratate ca fiind „sexul slab”, iar odată ce ajungeau (dacă ajungeau) la vârsta a treia, „îmbătrânirea” era percepută ca sfârșitul vieții. În realitate, o femeie post-menopauză nu își pierde valoarea, mai ales cu experiența acumulată în toți anii de carieră, deține o gândire cristalizată și o capacitate de a fi eficientă.

Așa că din contră, menopauza e perioada în care am putea cânta în cor: „I have the best time of my life!”

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro