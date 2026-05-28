Jennifer Lopez s-a mutat în casă nouă, după divorțul de Ben Affleck. Cum arată proprietatea de vis din Hidden Hills?

Jennifer Lopez și-a găsit în cele din urmă casa de vis, în care s-a și mutat, după luni de renovări, așa cum reiese dintr-o postare pe Instagram făcută de artistă cu ocazia celebrării Zilei Eroilor. Cumpărată cu mai bine de un an în urmă cu 18 milioane de dolari, proprietatea din Hidden Hills, din Los Angeles, pare locul perfect de unde JLo să o ia de la capăt.

Jennifer Lopez a început să își caute o casă încă din aprilie 2024, decisă să nu mai locuiască pe proprietatea pe care a împărțit-o cu fostul său partener, Ben Affleck, luxoasa rezidență fiind pusă la vânzare curând după anunțul separării cuplului. Uriașa rezidență a celor doi, în care aceștia au locuit alături de copiii lor – Violet, Seraphina și Samuel, din relația lui Affleck cu Jennifer Garner, și Max și Emme, copiii lui Lopez din relația cu Marc Anthony, avea 12 dormitoare și 24 de băi. Nu e de mirare că proprietatea, pusă la vânzare pentru exorbitanta sumă de 68 de milioane de dolari, a fost complicat de vândut. De-a lungul timpului, cei doi au scăzut prețul la 52 de milioane, și apoi la 50 de milioane de dolari.

În cele din urmă, Jennifer Lopez a găsit, însă, casa pe care o căuta pentru a începe o nouă etapă din viață. Mult mai mică decât fosta sa reședință (și achiziționată cu aproape 18 milioane), proprietatea avea inițial 8.600 de metri pătrați, fiind alcătuită dintr-o reședință principală, o casă de oaspeți, o cabană la piscină și un grajd cu cinci boxe, alături de o arenă pentru călărie. Artista însă ar fi adăugat mai mult spațiu pe durata renovărilor. Chiar înainte de acestea, totuși, casa de vis a lui Jennifer Lopez avea 5 dormitoare, fiecare cu baie proprie, dormitorul principal având un dressing dublu, bar, balcon privat și o baie comparabilă cu un spa de 5 stele, cu duș cu aburi și o cadă uriașă.

O casă pentru oaspeți completează somptuoasa proprietate, amenajată cu dormitor, zonă de bucătărie și living room cu șemineu. Desigur, din casa lui Jennifer Lopez nu putea să lipsească o sală de cinema privată, cât și un spațiu de relaxare echipat pentru masaj. Agentul imobiliar care a vândut proprietatea arăta că aceasta are și o amplă parcare, piscină, lounge lângă aceasta, seră, livadă cu pomi fructiferi, și, desigur, așa cum se întâmplă cu reședințele moderne, sistem inteligent care controlează muzica, temperatura și camerele de securitate. Intimitatea lui Jennifer Lopez și a familiei sale este asigurată și de faptul că proprietatea de lux se află în interiorul unei comunități cu pază permanentă, iar casa propriu-zisă este ferită de orice contact cu exteriorul prin terenuri ample.

O sursă apropiată cântăreței chiar declara pentru publicația Daily Mail că aceasta „locuiește deja pe proprietate și e încântată, pentru că și-a făcut propria casă Barbie (…) este feminină, cu roz și alb, delicioasă. Este foarte fericită și chiar trece printr-o etapă foarte bună”. Mai mult, sursa respectivă a adăugat și că noua casă a lui Jennifer Lopez îi amintește artistei de reședința sa din Hamptons, un loc unde și-a făcut multe amintiri frumoase alături de familie.

Iar acum, cu ocazia Zilei Eroilor, Jennifer Lopez le-a arătat fanilor câteva imagini din noua sa casă, împărtășind cu urmăritorii o serie de fotografii și filmulețe de la această primă sărbătoare celebrată alături de apropiați pe proprietate. Lopez s-a pozat la piscină, dar și în grădină, dar a și arătat o serie de clipuri din lounge-ul de lângă aceasta, transformat pentru ocazie într-un loc de luat masa – din care se observă culoarea verde pal de pe pereți, un șemineu și detalii aurii.

Lopez, care a celebrat alături de prieteni și de copiii săi, Max și Emme, părea în formă, cântând și bucurându-se din plin de o zi liberă lângă piscina sa luxoasă, amenajată cu șezlonguri, umbrele și alte accesorii roz cu alb.

Foto: Profimedia, Instagram

