Marina Luca a primit critici dure după finala Chefi la cuțite. Ce i s-a reproșat câștigătoarei: „Degeaba lucrezi la nu știu câte stele”

Sezonul 17 „Chefi la cuțite” s-a încheiat cu multă tensiune, atât în platoul emisiunii, cât și pe rețelele sociale. După ce Marina Luca a câștigat trofeul competiției culinare de la Antena 1, reacțiile nu au întârziat să apară, iar una dintre cele mai dure a venit din partea Biancăi Podosu.

Bianca Podosu, atac la adresa Marinei Luca după finală

Finala din 2026 a ținut publicul cu sufletul la gură, iar după probele decisive și verdictul juraților, Marina Luca, concurenta din echipa lui chef Alexandru Sautner, a fost desemnată marea câștigătoare. Rezultatul a împărțit imediat internetul în două tabere. În timp ce mulți telespectatori au felicitat-o pentru evoluția avută în competiție, alții au considerat că Alex Dodoaia, din echipa lui chef Richard Abou Zaki, merita să plece acasă cu marele premiu.

La scurt timp după difuzarea ultimei ediții, Alex Dodoaia a intrat live pe rețelele sociale pentru a discuta despre finală. Printre cei care au intervenit s-a aflat și Bianca Podosu, care și-a exprimat public nemulțumirea față de alegerea câștigătoarei. Fosta concurentă nu și-a ascuns dezamăgirea și a făcut mai multe afirmații dure la adresa Marinei Luca.

„Nu mă interesează cum vreți să îmi spuneți, dar ceea ce s-a întâmplat… Și eu zic la fel (n.r. – că Alex Dodoaia trebuia să câștige). Hai să nu ne mai dăm ce nu suntem și să ridicăm în slăvi un om, care chiar… nici nu știe să se bucure, nici nu știe să aprecieze. Îți râde în față, se dă prieten cu tine și după te vorbește. Degeaba lucrezi la nu știu câte stele și ai nu știu ce școli, dacă nu știi să fii om ești degeaba! Asta e părerea mea”, a spus Bianca Podosu în mediul online.

Relația tensionată dintre Bianca Podosu și Marina Luca nu este una recentă. Cele două au avut mai multe schimburi de replici atât în timpul competiției, cât și ulterior, în mediul online. După finală însă, conflictul dintre ele pare să se fi amplificat.

Marina Luca a izbucnit în lacrimi după anunțarea rezultatului

Momentul în care chefii au anunțat câștigătorul sezonului 17 a fost extrem de emoționant pentru Marina Luca. Concurenta nu și-a putut stăpâni lacrimile și a mărturisit că încă îi este greu să realizeze ce i se întâmplă.

Marina a vorbit despre perioada dificilă din competiție și despre sprijinul pe care l-a primit din partea familiei și apropiaților.

„Nu-mi vine a crede! Nu realizez! Nici nu știu ce să fac! Nu știu cum să mă bucur! Plâng de fericire și de faptul că am reușit să câștig și mă bucur foarte mult că nu am renunțat la început. Deci suportul moral pe care l-am avut pe tot parcursul competiției de la familie, de la prieteni, sunt înconjurată de oameni minunați! Sper că mama mea e mândră și că am inspirat mulți oameni!”, a declarat Marina Luca, la „Chefi la cuțite”.

Discuțiile despre finala show-ului continuă și acum pe rețelele sociale, unde fanii emisiunii își susțin favoriții și dezbat rezultatul competiției. Până în acest moment, Marina Luca nu a comentat public acuzațiile făcute de Bianca Podosu.

