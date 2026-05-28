Lewis Hamilton, surprins pentru prima dată alături de copiii partenerei sale, Kim Kardashian

Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton pare mai serioasă ca niciodată. Pilotul de Formula 1 a petrecut recent timp alături de copiii vedetei, în cadrul unei ieșiri de familie în Los Angeles.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Lewis Hamilton, surprins pentru prima dată alături de copiii partenerei sale, Kim Kardashian

Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton pare să devină din ce în ce mai serioasă. Celebrul pilot britanic de Formula 1 a petrecut timp în această săptămână alături de copiii vedetei, semn că povestea lor de iubire evoluează rapid.

Kim Kardashian formează un cuplu cu Lewis Hamilton încă din decembrie 2025. Cei doi au fost surprinși mai fericiți ca niciodată în timpul unei cine organizate în Los Angeles, alături de familia vedetei și de mama sportivului. Hamilton a fost foarte apropiat de Saint, fiul cel mare al lui Kim, în vârstă de 10 ani, ținându-l afectuos de după umeri. În același timp, vedeta de reality show mergea de mână cu fiica ei, Chicago, de 8 ani, și cu Psalm, în vârstă de 7 ani. North, fiica cea mare a lui Kim, care are 12 ani, nu a fost prezentă la întâlnire.

Pentru ieșirea în oraș, Kim Kardashian a purtat o fustă tip creion și o jachetă gri scurtă, completate de sandale cu barete. Lewis Hamilton a ales un trening alb, în timp ce Kris Jenner, mama vedetei, în vârstă de 70 de ani, a atras atenția într-un trench din piele neagră.

Un alt detaliu care arată cât de serioasă este relația dintre cei doi este faptul că la cină a participat și Carmen Larbalestier, mama lui Lewis Hamilton, în vârstă de 71 de ani. Grupul a luat masa la celebrul restaurant Nobu.

Kim Kardashian și Lewis Hamilton se cunosc de peste zece ani, însă relația lor amoroasă a început să prindă contur la finalul anului trecut. Cei doi au fost văzuți pentru prima dată în ipostaze apropiate în noaptea de Revelion, în Aspen. În februarie, și-au făcut oficială relația în public, la Super Bowl, iar ulterior au confirmat-o și pe Instagram.

Luna trecută, Kim și Lewis au fost fotografiați sărutându-se pentru prima dată, în timp ce înotau în Oceanul Pacific, în apropierea casei vedetei din Malibu.

Cea mai recentă apariție a lor împreună a avut loc în timpul primului weekend al festivalului Coachella, din California. Cei doi au fost surprinși mergând braț la braț înainte de concertul susținut de Justin Bieber. Pe parcursul show-ului, Kim și Lewis au rămas aproape unul de celălalt în zona din fața scenei. La festival a fost prezentă și North, fiica cea mare a vedetei, din mariajul cu rapperul Kanye West.

O sursă apropiată cuplului a declarat anterior că relația dintre Kim și Lewis este una „intensă” și că familia vedetei îl adoră pe celebrul pilot. Tot luna trecută, Kim Kardashian ar fi făcut o călătorie impresionantă de aproximativ 11.000 de mile dus-întors doar pentru a petrece 24 de ore alături de iubitul ei.

Vedeta ar fi zburat cu avionul privat din Los Angeles până la Londra pentru a-l vedea pe Hamilton. După aterizarea pe aeroportul Farnborough din Hampshire, aceasta a fost dusă la locuința pilotului de Formula 1 din Kensington, estimată la 18 milioane de lire sterline.

Persoane apropiate vedetei TV spun că efortul făcut pentru această călătorie demonstrează cât de mult își dorește să mențină relația vie.

„Lewis și Kim sunt două dintre cele mai ocupate persoane din showbiz, dar sunt hotărâți să facă tot posibilul pentru a se vedea ori de câte ori au timp liber”, a declarat un apropiat pentru publicația The Sun.

Citește și:
Mădălina Ghenea, apariție seducătoare pe străzile din Italia. Cine este vedeta alături de care a pozat: „Așa zile speciale'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 52 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 52 47.49 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 66 ARO 240 - Ediția nr. 66 52.9 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 65 ARO 240 - Ediția nr. 65 52.9 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 64 ARO 240 - Ediția nr. 64 52.9 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 63 ARO 240 - Ediția nr. 63 52.9 RON Cumpără acum
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Ramona Olaru, imagini de pe patul de spital. Ce mesaj a transmis vedeta înainte de operație: "Sunt aici unde trebuie"
People
Ramona Olaru, imagini de pe patul de spital. Ce mesaj a transmis vedeta înainte de operație: "Sunt aici unde trebuie"
Jennifer Lopez s-a mutat în casă nouă, după divorțul de Ben Affleck. Cum arată proprietatea de vis din Hidden Hills?
People
Jennifer Lopez s-a mutat în casă nouă, după divorțul de Ben Affleck. Cum arată proprietatea de vis din Hidden Hills?
Vladimir Drăghia, dezvăluiri după "Desafio: Aventura". Ce a fost cel mai dificil pentru el în competiție: "M-a schimbat"
People
Vladimir Drăghia, dezvăluiri după "Desafio: Aventura". Ce a fost cel mai dificil pentru el în competiție: "M-a schimbat"
Marina Luca a primit critici dure după finala Chefi la cuțite. Ce i s-a reproșat câștigătoarei: "Degeaba lucrezi la nu știu câte stele"
People
Marina Luca a primit critici dure după finala Chefi la cuțite. Ce i s-a reproșat câștigătoarei: "Degeaba lucrezi la nu știu câte stele"
Nadia Comăneci relansează costumul cu care a făcut istorie la Montreal. Detalii despre noua afacere a fostei gimnaste
People
Nadia Comăneci relansează costumul cu care a făcut istorie la Montreal. Detalii despre noua afacere a fostei gimnaste
Lili Sandu, mesaj emoționant din partea fiului ei de ziua de naștere. Ce i-a transmis Thomas Jay: "E o comoară plină de iubire magică"
People
Lili Sandu, mesaj emoționant din partea fiului ei de ziua de naștere. Ce i-a transmis Thomas Jay: "E o comoară plină de iubire magică"
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Publicitate
Daune morale de un milion de euro pentru un accident cu trei morți pe autostrada A1. Șoferul vinovat era asigurat la falimentara City Insurance
Daune morale de un milion de euro pentru un accident cu trei morți pe autostrada A1. Șoferul vinovat era asigurat la falimentara City Insurance
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Viața unui copil de nici doi ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Viața unui copil de nici doi ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Antena 1
Cum arată și cu ce se ocupă azi Diandra Moga, ispita de la Insula Iubirii sezonul 8 care l-a cucerit pe Andrei Rotaru
Cum arată și cu ce se ocupă azi Diandra Moga, ispita de la Insula Iubirii sezonul 8 care l-a cucerit pe Andrei Rotaru
Ramona Olaru a ajuns pe mâinile medicilor. Ce a dezvăluit de pe patul de spital, înainte de operație
Ramona Olaru a ajuns pe mâinile medicilor. Ce a dezvăluit de pe patul de spital, înainte de operație
Cum arată casa de 25.000 de euro a lui Puya. Imagini cu locuința artistului. Ce a dezvăluit despre proiectul său
Cum arată casa de 25.000 de euro a lui Puya. Imagini cu locuința artistului. Ce a dezvăluit despre proiectul său
Andreea Bănică, schimbare radicală de look. Cum îi poate sta cu părul brunet ca pana corbului
Andreea Bănică, schimbare radicală de look. Cum îi poate sta cu părul brunet ca pana corbului
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„A fost o apropiere...”. Ce a povestit Sile Cămătaru despre relația dintre el și Nicoleta Luciu, la două decenii după zvonurile care spuneau că ar fi format un cuplu
„A fost o apropiere...”. Ce a povestit Sile Cămătaru despre relația dintre el și Nicoleta Luciu, la două decenii după zvonurile care spuneau că ar fi format un cuplu
Azi e unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, vorbește și despre politică și apare des la TV, dar în tinerețe participa adesea la show-uri în travesti. Uită-te bine la poză, îl recunoști? Ți-ai dat seama cine e? FOTO
Azi e unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, vorbește și despre politică și apare des la TV, dar în tinerețe participa adesea la show-uri în travesti. Uită-te bine la poză, îl recunoști? Ți-ai dat seama cine e? FOTO
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Răspunsul dat de Andreea Bălan după ce a fost întrebată de Petrișor Ruge. Cei doi ar fi întrerupt colaborarea după 20 de ani
Răspunsul dat de Andreea Bălan după ce a fost întrebată de Petrișor Ruge. Cei doi ar fi întrerupt colaborarea după 20 de ani
People

Andreea Bălan a fost constant întrebată despre actuala relație cu Petrișor Ruge și despre întreruperea colaborării cu acesta.

+ Mai multe
Samara Weaving a devenit mamă pentru prima dată
Samara Weaving a devenit mamă pentru prima dată
People

Samara Weaving a născut primul ei copil. Actrița și soțul ei, Jimmy Warden, au devenit părinți pentru prima dată.

+ Mai multe
Laura Cosoi, mesaj important despre presiunea socială la care sunt supuse femeile însărcinate: "Vorbim despre corpul femeilor ca și cum ar fi spațiu public"
Laura Cosoi, mesaj important despre presiunea socială la care sunt supuse femeile însărcinate: "Vorbim despre corpul femeilor ca și cum ar fi spațiu public"
People

Laura Cosoi a vorbit cât se poate de onest de presiunile și remarcile pe care le observă la adresa femeilor însărcinate.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC