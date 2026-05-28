Lewis Hamilton, surprins pentru prima dată alături de copiii partenerei sale, Kim Kardashian

Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton pare să devină din ce în ce mai serioasă. Celebrul pilot britanic de Formula 1 a petrecut timp în această săptămână alături de copiii vedetei, semn că povestea lor de iubire evoluează rapid.

Kim Kardashian formează un cuplu cu Lewis Hamilton încă din decembrie 2025. Cei doi au fost surprinși mai fericiți ca niciodată în timpul unei cine organizate în Los Angeles, alături de familia vedetei și de mama sportivului. Hamilton a fost foarte apropiat de Saint, fiul cel mare al lui Kim, în vârstă de 10 ani, ținându-l afectuos de după umeri. În același timp, vedeta de reality show mergea de mână cu fiica ei, Chicago, de 8 ani, și cu Psalm, în vârstă de 7 ani. North, fiica cea mare a lui Kim, care are 12 ani, nu a fost prezentă la întâlnire.

Pentru ieșirea în oraș, Kim Kardashian a purtat o fustă tip creion și o jachetă gri scurtă, completate de sandale cu barete. Lewis Hamilton a ales un trening alb, în timp ce Kris Jenner, mama vedetei, în vârstă de 70 de ani, a atras atenția într-un trench din piele neagră.

Un alt detaliu care arată cât de serioasă este relația dintre cei doi este faptul că la cină a participat și Carmen Larbalestier, mama lui Lewis Hamilton, în vârstă de 71 de ani. Grupul a luat masa la celebrul restaurant Nobu.

Kim Kardashian și Lewis Hamilton se cunosc de peste zece ani, însă relația lor amoroasă a început să prindă contur la finalul anului trecut. Cei doi au fost văzuți pentru prima dată în ipostaze apropiate în noaptea de Revelion, în Aspen. În februarie, și-au făcut oficială relația în public, la Super Bowl, iar ulterior au confirmat-o și pe Instagram.

Luna trecută, Kim și Lewis au fost fotografiați sărutându-se pentru prima dată, în timp ce înotau în Oceanul Pacific, în apropierea casei vedetei din Malibu.

Cea mai recentă apariție a lor împreună a avut loc în timpul primului weekend al festivalului Coachella, din California. Cei doi au fost surprinși mergând braț la braț înainte de concertul susținut de Justin Bieber. Pe parcursul show-ului, Kim și Lewis au rămas aproape unul de celălalt în zona din fața scenei. La festival a fost prezentă și North, fiica cea mare a vedetei, din mariajul cu rapperul Kanye West.

O sursă apropiată cuplului a declarat anterior că relația dintre Kim și Lewis este una „intensă” și că familia vedetei îl adoră pe celebrul pilot. Tot luna trecută, Kim Kardashian ar fi făcut o călătorie impresionantă de aproximativ 11.000 de mile dus-întors doar pentru a petrece 24 de ore alături de iubitul ei.

Vedeta ar fi zburat cu avionul privat din Los Angeles până la Londra pentru a-l vedea pe Hamilton. După aterizarea pe aeroportul Farnborough din Hampshire, aceasta a fost dusă la locuința pilotului de Formula 1 din Kensington, estimată la 18 milioane de lire sterline.

Persoane apropiate vedetei TV spun că efortul făcut pentru această călătorie demonstrează cât de mult își dorește să mențină relația vie.

„Lewis și Kim sunt două dintre cele mai ocupate persoane din showbiz, dar sunt hotărâți să facă tot posibilul pentru a se vedea ori de câte ori au timp liber”, a declarat un apropiat pentru publicația The Sun.

Foto: Arhiva ELLE

