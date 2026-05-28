Anunțul neașteptat făcut de Antena Group după difuzarea finalei Chefi la cuțite, sezonul 17. Vestea i-a surprins pe fanii emisiunii

Marea finală a sezonului 17 Chefi la cuțite, difuzată de Antena 1, și-a desemnat câștigătoarea după mai multe probe solicitante.

Marina Luca a câștigat sezonul 17 Chefi la cuțite. Primele declarații

Sezonul 17 al competiției Chefi la cuțite a ajuns la sfârșit. Patru concurenți din echipele conduse de Richard Abou Zaki, Orlando Zaharia, Alexandru Sautner și Ștefan Popescu au intrat în cursa pentru marele premiu. Este vorba despre Marina Luca, Alexandru Dodoaia, Vladimir Popa și Ștefan Turian.

Marina Luca a câștigat Chefi la cuțite 2026, sezonul 17, și pleacă acasă cu trofeul și premiul de 30.000 de euro. La preselecții, tânăra primise Cuțitul de aur din partea lui chef Alexandru Sautner, iar pe parcursul acestui sezon a demonstrat că merită pe deplin să fie marea câștigătoare.

„Nu-mi vine a crede! Nu realizez! Nici nu știu ce să fac! Nu știu cum să mă bucur! Plâng de fericire și de faptul că am reușit să câștig și mă bucur foarte mult că nu am renunțat la început. Deci suportul moral pe care l-am avut pe tot parcursul competiției de la familie, de la prieteni, sunt înconjurată de oameni minunați! Sper că mama mea e mândră și că am inspirat mulți oameni!”, a declarat Marina Luca, la Chefi la cuțite.

Filmările pentru noul sezon, cu numărul 18, au început deja, spre bucuria numeroșilor fani ai emisiunii.

Antena Group mizează pe succesul Chefi la Cuțite și lansează televiziunea Chefi.ro

După succesul fenomenului Chefi la cuțite și marea finală a sezonului 17, Antena îşi continuă promisiunea de a aduce publicului noi universuri editoriale relevante şi lansează televiziunea Chefi.ro, un nou proiect construit în jurul uneia dintre cele mai puternice zone de interes din entertainment-ul românesc: cooking-ul, reinterpretat ca experiență de lifestyle.

Astfel, în grila noii televiziuni se vor regăsi titluri precum: Chefi la cuțite, My Kitchen Rules, Hello Chef, Star Chef, Meniu de Vedetă, Medicool, Stanley Tucci: Searching for Italy, Eva Lon-goria: Searching for Mexico / France, Remarkable Places to Eat, Michel Roux Down the River, dar şi un format live de food, lifestyle şi wellbeing – Poftiți la ştiri. Această producție proprie live zilnică va aduce în prim-plan teme actuale și utile pentru publicul larg: alimentație, sănătate, ex-periențe urbane, tendințe culinare, stil de viață contemporan și recomandări practice pentru familie.

Chefi.ro înlocuieşte postul de muzică ZU TV în grilă, o repoziționare firească, adaptată noilor obiceiuri de consum: muzica s-a mutat masiv în digital și streaming, în timp ce televiziunea liniară rămâne relevantă prin conținut de entertainment, cooking, lifestyle și family viewing.

Mona Segall, dezvăluiri despre jurații de la Chefi la cuțite

Într-un interviu acordat recent, Mona Segall a vorbit deschis despre provocările din spatele camerelor și despre cum se înțelege cu cei patru chefi, Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia. Producătoarea a recunoscut că sunt tensiuni atât cu actualii chefi, dar și că au existat cu cei din trecut, și anume Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea.

„Există tot timpul tensiuni, pentru că Chefii, în general, sunt niște oameni foarte orgolioși și foarte competitivi. Și de asta i-am ales, pentru că sunt orgolioși și competitivi”, mărturisește ea sincer pentru Viva!.

Aceste conflicte apar mai ales în momentele în care jurații încearcă să sară peste anumite reguli de producție.

„Și, din cauza aceasta, câteodată vor să ocolească anumite reguli sau anumite legi ale producției și să facă ei cum vor.”

