Julie Andrews, prima apariție în trei ani. Cum arată acum iconica actriță în vârstă de 90 de ani?

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Julie Andrews și-a făcut o rară apariție publică, pentru o cauză bună. Actrița recompensată cu Oscar și iubită de generații întregi pentru rolurile sale legendare are acum 90 de ani, iar momentele în care apare public sunt cu adevărat rare. Însă, de data aceasta, Andrews a avut un motiv bun pentru a face un efort. Actrița a decis să transmită participanților de la cel de-al șaptelea Congres Mondial pentru boala Parkinson un mesaj din inimă.

„Participarea voastră aici este inestimabilă”, a spus Julie Andrews în cadrul unei înregistrări video, după ce s-a prezentat. „Încercăm să găsim o vindecare pentru această boală îngrozitoare. Fie ca toți să devenim raze de lumină, astfel încât să o oprim. Contați pe mine. Vă mulțumesc.”

În clipul în care a recunoscut cât de devastatoare sunt efectele bolii Parkinson, Julie Andrews stă pe o canapea, în fața unei ferestre, purtând o ținută relaxată și elegantă, alb cu gri, accesorizată cu un colier și cercei aurii. Cu siguranță fanii au fost încântați să o vadă, dat fiind că aceasta nu mai ieșise public de trei ani.

Ultima apariție publică a lui Julie Andrews a avut loc în martie 2023, atunci când actrița a participat la o emisiune dedicată prietenei sale, Carol Burnett. Emisiunea, intitulată Carol Burnett: 90 Years of Laughter + Love, le-a înfățișat pe cele două legende ale show business-ului împreună, în ținute impecabile: Andrews purta o jachetă bleumarin ornamentată cu broderii, iar Burnett, acum în vârstă de 93 de ani, a apărut într-o ținută roz cu alb.

Prietenia dintre cele două actrițe este și ea legendară. Pe lângă carierele lor care s-au intersectat în multiple rânduri, Burnett este și nașa fiicei lui Julie Andrews, Emma Walton Hamilton. „Deși venim din țări diferite, am recunoscut una în alta lucruri care ne-au făcut să ne înțelegem reciproc. Amândouă am avut dificultăți la începutul vieții și am devenit apropiate din acest motiv. Ne-am dat seama de asta din ziua în care ne-am cunoscut.” Cele două au apărut împreună în 2024, într-un interviu înregistrat pe parcursul căruia Julie Andrews a vorbit și despre felul în care a gestionat pierderea vocii sale remarcabile, care i-a propulsat cariera, în urma unei operații care a avut loc în 1997. „Într-o zi îmi plângeam soarta și faptul că îmi lipsea cântatul, pentru că operația nu a decurs bine și mi-a răpit capacitatea de a face ceea ce iubeam să fac, însă Emma mi-a spus: ‘Nu, mamă, ai găsit doar o altă modalitate de a-ți folosi vocea’.”.

Julie Andrews, născută Julia Elizabeth Wells, a avut o carieră longevivă, marcată de succese spectaculoase. Aceasta a fost recompensată cu un premiu Oscar pentru debutul său în film, Walt Disney’s Mary Poppins, din 1964. Un an mai târziu apărea în Sunetul muzicii, unde interpreta rolul Maria, pentru care a câștigat un premiu Golden Globe pentru Best Actress – Motion Picture Comedy or Musical. De asemenea, aceasta se mai poate lăuda cu un premiu BAFTA, cu trei trofee Emmy, încă 6 Globuri de Aur și a fost nominalizată de trei ori la premiile Tony.

Începând să joace și să cânte în copilărie, Julie Andrews a debutat în West End în 1948, iar apoi a început să joace pe Broadway în 1954. De atunci, a apărut în numeroase spectacole, emisiuni televizate, filme, iar în 2000 regina Elisabeta a II-a a recompensat-o cu titlul de Dame pentru contribuția sa.

Foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro