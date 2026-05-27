Jennifer Lopez uimește la 56 de ani într-un costum de baie minuscul la piscina conacului de 45 de milioane de euro

Jennifer Lopez a surprins internetul cu o apariție spectaculoasă în costum de baie, la proprietatea sa de 45 de milioane de euro. Cântăreața și-a afișat silueta tonifiată într-un costum de baie alb, format dintr-un top simplu, în stil triunghi, și slip cu șnururi laterale.

Artista, în vârstă de 56 de ani, a pozat lângă piscină, bucurându-se de soare. Jennifer și-a completat look-ul cu o pălărie din rafie și un colier lung auriu care îi cobora elegant pe linia corpului. Părul a fost prins într-un coc sofisticat, iar machiajul a rămas într-o zonă naturală și luminoasă, cu obraji bronzați și buze lucioase.

În seria de imagini publicate pe Instagram, Jennifer a inclus și un videoclip în care apare relaxându-se în piscină, plutind pe un colac gonflabil roz.

În ceea ce privește ținuta aleasă pentru restul zilei, vedeta a optat pentru o rochie maxi albă din in, cu un decolteu amplu și o croială fluidă. Rochia era decorată cu broderii aurii fine și detalii din dantelă, care au completat aspectul elegant și delicat.

„Îmi petrec ziua alături de oamenii pe care îi iubesc. La mulți ani de Memorial Day tuturor”, a scris Jennifer Lopez în descrierea fotografiilor.

Artista a publicat și imagini alături de gemenii ei, Max și Emme, copiii pe care îi are împreună cu fostul său soț, Marc Anthony. Cei doi au venit pe lume în anul 2008.

Jennifer Lopez locuiește într-o vilă impresionantă din Bel Air, California, proprietate pe care în trecut a împărțit-o cu fostul său soț, Ben Affleck. Ulterior, cei doi au decis să scoată proprietatea la vânzare și chiar au redus prețul cerut, de la aproximativ 60 de milioane de euro la circa 46 de milioane de euro, ceea ce înseamnă o scădere de aproape 14 milioane de euro.

Recent, actorul a decis să îi cedeze partea sa fostei soții.

Proprietatea se află în complexul rezidențial privat Wallingford Estate și dispune de 12 dormitoare și 24 de băi. Vila oferă priveliști spectaculoase către munții din jur și include facilități impresionante, precum piscină, terenuri de baschet și pickleball, sală de sport complet echipată, ring de box, lounge sportiv și bar.

Cum se menține în formă Jennifer Lopez

Forma fizică impecabilă a artistei este rezultatul disciplinei sale și al unui stil de viață sănătos.

„Nu este un secret faptul că fitnessul este o parte foarte importantă din viața mea. Cred că există o legătură pozitivă între exercițiile fizice și sănătatea mentală. Când găsești un echilibru bun prin determinare și concentrare, în mod natural ne împingem să devenim cea mai bună versiune a noastră. Foarte rar sar peste antrenamente”, declara Jennifer Lopez pentru Us Weekly.

„Foarte rar sar peste antrenamente. Uneori lucrez până foarte târziu în noaptea precedentă și îmi spun: ‘Uf, nu pot să fac asta’. Dar apoi îmi spun singură: ‘Fă-o pur și simplu. E doar o oră’. Este doar modul în care te convingi singur să nu cazi în capcana lenei”, a spus Jennifer.

foto: Arhiva ELLE

