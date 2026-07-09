Elena și Ianis Hagi, imagini superbe din vacanță. Ce destinație au ales cei doi

Elena și Ianis Hagi au plecat în vacanță într-o destinație de vis, iar pe rețelele de socializare au publicat imagini superbe.

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  de  ELLE.ro
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Elena și Ianis Hagi se bucură de o vacanță relaxantă și plină de soare. Cei doi au împărtășit cu urmăritorii imagini de vis din călătoria lor.

Elena și Ianis Hagi, imagini superbe din vacanță

Elena și Ianis Hagi au plecat într-o escapadă în Italia. Acolo, ei petrec momente de calitate împreună și profită din plin de vremea călduroasă, peisajele feerice și preparate delicioase. Pe Instagram, Elena Hagi a publicat câteva cadre din vacanța lor de vis. 

Ianis și Elena Hagi i-au tăiat moțul băiețelului lor, Giorgios

În luna august a anului 2025, Ianis Hagi a devenit tată pentru prima dată. Soția lui, Elena, a născut un băiețel, iar cei doi au ales un nume special pentru fiul lor, și anume Giorgios.

Recent, Ianis Hagi și soția lui, Elena, i-au tăiat moțul fiului lor, Giorgios, iar la eveniment au participat prietenii, familia, dar și nume importante din fotbal, cum ar fi Gigi Becali, Denis Drăguș și Florinel Coman.

Smiley, Connect-R și Alex Velea au urcat pe scenă și au oferit un show memorabil, interpretând unele dintre cele mai iubite hituri ale lor. Unul dintre momentele speciale ale serii a fost apariția tortului aniversar. Creat special pentru acest eveniment, tortul a fost decorat în nuanțe elegante de albastru, avea în partea superioară un carusel, iar în centrul său era inscripționat numele micuțului.

Ianis și Elena Hagi au dezvăluit imagini spectaculoase de la eveniment

Ianis și Elena Hagi au postat pe rețelele de socializare mai multe imagini de la petrecerea organizată în cinstea fiului lor, Giorgios.

Cu această ocazie, cei doi au publicat pentru prima dată imagini în care se vede chipul băiețelului lor.

Elena Hagi a atras atenția și datorită ținutei elegante pe care a purtat-o, o rochie verde din catifea. Ținuta, creată de celebrul brand ALAÏA, a costat în jur de 6.300 euro, însă acum este out of stock pe toate platformele mari de fashion.

Elena și Ianis Hagi formează un cuplu discret

Ianis Hagi și Elena Tănase sunt rezervați când vine vorba de aparițiile lor. Fiul celebrului fotbalist Gheorghe Hagi a anunțat în vara anului 2023 că s-a logodit cu partenera lui, Elena Tănase. Cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru romantic, mai exact la Paris. Fotbalistul și partenera lui s-au căsătorit civil în 2023, în prima zi de Crăciun. Pe data de 25 decembrie, peste 400 de invitați au participat la o festivitate organizată la un restaurant din București, pentru a sărbători dragostea celor doi.

Ianis Hagi și Elena Tănase s-au căsătorit religios pe data de 14 iulie 2024. Ceremonia a avut loc la Biserica Sfântul Visarion din București, iar ulterior cei doi, alături de cei peste 700 de invitați, au petrecut la Domeniul Știrbey. În ceea ce îi privește pe nași, cei doi i-au ales pe Andreea și Costel Naciadis, el fiind fiul lui Tănase Naciadis, nașul lui Gică Hagi.

Dansul mirilor a fost extrem de special. Ianis Hagi și Elena Tănase au ales ca pentru acest moment să danseze pe melodia „Vals”, lansată de Smiley, pe care artistul a cântat-o la eveniment.

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Foto: Instagram

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