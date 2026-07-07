Schiaparelli Couture FW26/27: când haute-couture-ul sfidează tehnologia

Latex, silicon, flori naturale și sute de ore de lucru manual. În noua colecție haute-couture Schiaparelli, Daniel Roseberry explorează granița dintre experiment și tradiție, demonstrând că emoția rămâne cel mai prețios material al modei.

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  de  Georgescu Daria
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Deschiderea Săptămânii Haute Couture de la Paris a aparținut casei Schiaparelli, iar Daniel Roseberry a semnat una dintre cele mai experimentale colecții ale sale de până acum.

Pentru sezonul FW26/27, designer-ul explorează necunoscutul printr-un dialog între tehnicile couture tradiționale și materiale neobișnuite. Corsete anatomice din silicon, jachete din latex, volume organice, detalii iluminate din interior și suprafețe decorate cu flori naturale, scoici sau solzi de pește construiesc un univers aflat la granița dintre corp, obiect și suprarealism.

Deși multe dintre lookuri trimit vizual la lumea subacvatică, colecția vorbește, de fapt, despre transformare și experiment. Roseberry explorează felul în care couture-ul poate continua să inoveze într-un moment în care tehnologia și instrumentele de inteligență artificială influențează tot mai mult procesul creativ.

„A fost o abandonare totală în fața unui proces creativ necunoscut”, spune designer-ul. Ideea se reflectă și în alegerea materialelor: siliconul și latexul nu înlocuiesc meșteșugul tradițional, ci îl împing într-o direcție nouă, alături de broderii realizate manual și aplicații din flori naturale, scoici și solzi de pește.

Colecția nu încearcă să ofere răspunsuri despre viitorul modei, ci să testeze limitele haute-couture-ului. Multe dintre aceste creații nu sunt gândite pentru viața de zi cu zi, însă demonstrează că atelierul rămâne locul în care experimentul, inovația și savoir-faire-ul coexistă.

Prin această colecție, Daniel Roseberry continuă să împingă limitele creației couture, explorând materiale și tehnici noi fără a piarde însă din vedere excelența atelierului.

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Foto: PR

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