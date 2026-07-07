Brad Pitt și Ines de Ramon au făcut un pas major în relația lor. Ce a dezvăluit creatoarea de bijuterii

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După aproape patru ani de relație, Brad Pitt și Ines de Ramon au apărut pentru prima dată împreună într-o serie de fotografii distribuite pe Instagram. Imaginile au fost realizate înainte de participarea lor la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce, desfășurată la New York.

Actorul și creatoarea de bijuterii au fost fotografiați vineri seară, înainte de a ajunge la Madison Square Garden. Imaginile au fost publicate ulterior de hairstilista Laurie Zanoletti, cea care s-a ocupat de coafurile lor pentru eveniment.

Brad Pitt a ales un costum clasic negru, completat de un papion și o pereche de ochelari de soare. Ines de Ramon a purtat o rochie neagră din dantelă.

În descrierea fotografiilor, Laurie Zanoletti a scris: „Îndrăgostiții mei preferați, @inesdrmn & Brad Pitt, pentru un moment incredibil în New York”.

La scurt timp după aceea, Ines de Ramon a redistribuit imaginile în secțiunea Story de pe Instagram. Până acum, ea nu publicase fotografii cu Brad Pitt în feed-ul personal. Pentru Story, aceasta a ales piesa „Lover” a lui Taylor Swift, la care a adăugat un emoji cu inimă roșie, iar ulterior a inclus și melodia „Delicate”, tot din repertoriul artistei.

Brad Pitt, pregătit pentru o nouă căsnicie?

Deși relația cu Ines de Ramon este una stabilă, Brad Pitt nu pare să ia în calcul o nouă căsătorie. La aproape un deceniu de la despărțirea de Angelina Jolie, apropiații actorului susțin că experiența divorțului și ruptura de copiii săi i-au schimbat complet perspectiva asupra viitorului personal.

Brad Pitt și Ines de Ramon formează un cuplu din 2022. Surse citate de Daily Mail susțin că relația lor este una liniștită și echilibrată, însă actorul nu ar intenționa să se recăsătorească.

„Are o parteneră minunată pe care o apreciază, dar nu există nicio grabă în această direcție”, a declarat una dintre surse pentru publicație. Aceeași sursă a precizat că actorul „se bucură de liniștea și susținerea iubitei sale relaxate”, însă apropiații săi nu cred că acesta „se va mai căsători vreodată sau că va mai avea copii”.

Brad Pitt și Angelina Jolie s-au despărțit în 2016, după doi ani de căsnicie și o relație care a dominat ani la rând atenția publicului internațional. Divorțul lor a fost urmat de o lungă și tensionată luptă juridică, finalizată abia în 2024.

În paralel, cei doi continuă procesul legat de Château Miraval, proprietatea și domeniul viticol din Franța pe care l-au deținut împreună.

Potrivit Page Six, Angelina Jolie a obținut recent o victorie importantă în instanță, după ce un judecător din Los Angeles a decis că Brad Pitt nu o poate obliga să predea o serie de e-mailuri private legate de vânzarea participației sale din afacere.

Conform documentelor judiciare citate de publicația americană, instanța a considerat că respectivele comunicări sunt protejate prin privilegiul avocat-client. Judecătorul a respins solicitarea actorului, motivând că acesta nu a demonstrat suficient de clar de ce documentele respective nu ar trebui să beneficieze de protecție legală.

Relația cu cei șase copii rămâne tensionată

În centrul tensiunilor se află și relația actorului cu cei șase copii pe care îi are cu Angelina Jolie: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh și gemenii Knox și Vivienne. Potrivit Daily Mail, relația dintre Brad Pitt și copii ar fi în continuare extrem de distantă.

„A existat o campanie de înstrăinare [din partea Angelinei Jolie], iar aceasta a avut succes”, a declarat o sursă pentru publicație.

„Antagonismul este uriaș. A fost complet îndepărtat de copii. Este devastator pentru el”, a continuat aceasta.

Subiectul a revenit recent în atenție după ceremonia de absolvire a Zaharei Jolie, care a terminat cursurile Spelman College din Atlanta, Georgia. Potrivit TMZ, Brad Pitt nu ar fi contactat-o înaintea evenimentului și nici nu a participat la ceremonia de absolvire.

O sursă citată de TMZ a declarat: „Nimic nu l-a împiedicat să fie prezent pentru ea. Sau să o viziteze vreodată. Ziua respectivă a fost despre tot ce a realizat ea, nu despre dacă el era dispus să participe”.

În replică, o persoană apropiată actorului a declarat pentru Daily Mail: „Nu poți să le ai pe ambele, să promovezi ideea unei rupturi totale și apoi să critici pe cineva pentru că nu merge la un eveniment, după ce te-ai asigurat că nu va fi binevenit. Nu este o situație creată de el”.

În timpul ceremoniei, Zahara a atras atenția și prin faptul că a ales să renunțe la numele de familie Pitt. La primirea diplomei de licență în psihologie, aceasta a fost prezentată drept Zahara Marley Jolie, nu Zahara Marley Jolie-Pitt.

Despre întreaga situație, o sursă a declarat pentru Page Six: „Este păcat că oamenii simt nevoia să umbrească această celebrare printr-o ironie la adresa unui tată care a fost deja separat de familia sa”.

De asemenea, la începutul acestui an, și Maddox a renunțat la numele de familie Pitt. În mai 2024, în programul oficial al musicalului de pe Broadway The Outsiders, la care Vivienne a contribuit în calitate de producătoare alături de mama sa, adolescenta a fost creditată drept Vivienne Jolie, nu Vivienne Jolie-Pitt.

În august același an, People a confirmat că Shiloh, născută Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, și-a schimbat legal numele în Shiloh Jolie, la scurt timp după ce a împlinit 18 ani. Conform procedurii din California, cererea de schimbare a numelui a trebuit publicată într-un ziar, iar Shiloh a făcut acest lucru în Los Angeles Times.

Deși schimbarea numelui lui Shiloh este oficială, nu este clar dacă ceilalți frați au urmat o procedură legală similară.

Foto: Arhiva ELLE

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