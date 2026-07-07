Lavinia Pîrva, apariție alături de fiul ei. Cum a fost fotografiată artista împreună cu Alexandru

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Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică au ales să fie discreți cu fiul ei, Alexandru, și să nu posteze imagini pe rețelele de socializare în care să i se vadă chipul. Însă artista a împărtășit câteva fotografii cu fiul ei care au atras imediat atenția.

Lavinia Pîrva, apariție alături de fiul ei

Pe Instagram, Lavinia Pîrva a publicat câteva imagini dintr-o vacanță împreună cu fiul ei. În fotografii, se poate vedea cum artista îl îmbrățișează cu afecțiune pe băiatul ei, Alexandru, și se bucură de aceste clipe de calitate petrecute alături de el.

Lavinia Pîrva, detalii despre familie

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică trăiesc o poveste de dragoste de mai mulți ani. S-au căsătorit în secret în 2017 în Bulgaria, alături de persoanele apropiate, iar în 2019 au devenit părinți, având un băiat pe nume Alexandru.

Prezentă într-un podcast, Lavinia Pîrva a abordat un subiect care a stârnit curiozitatea multor fani: motivul pentru care ea și soțul ei, Ștefan Bănică nu au ales să aibă mai mulți copii. Artista a precizat că decizia de a avea un singur copil a venit natural, fiind rezultatul unei împliniri personale și familiale.

„La mine a fost clar: am zis că se oprește treaba, copilul meu este cât trei, nu mai este nevoie de altul. Cred că despre asta e vorba. Chiar am avut de curând o plecare în gașcă cu mai multe mămici, cu mai mulți copii, și mi-am dat seama că e mult. E mult cu unul, dar cu trei… Auzeam înainte: ‘Meseria de părinte e cea mai grea. Așa spunea mama, că vei avea o grijă pe care o vei purta cu tine toată viața. Eu spuneam: „Ce poate să fie?” Și așa este. (…) Când apare copilul este o grijă pe care o ai cu tine toată viața, indiferent unde mergi și ce faci. Responsabilitatea este uriașă și da, a fi părinte este într-adevăr o meserie destul de grea”, a spus Lavinia Pîrva, în cadrul podcastului „Gând la gând cu Teo.’

Lavinia Pîrva, confesiuni despre relația cu Ștefan Bănică

Între Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică există o diferență de vârstă de 17 ani. Artista consideră că acest aspect nu a reprezentat niciodată un impediment în povestea lor de dragoste.

„Nu am perceput niciodată vârsta ca pe un subiect în relația noastră și, tocmai de aceea, nici nu m-a preocupat. Pur și simplu nu a fost ceva prezent între noi. Pentru mine, vârsta este doar o cifră, iar ceea ce contează cu adevărat într-o relație sunt felul în care rezonezi cu omul de lângă tine, valorile comune și modul în care creșteți împreună. Din acest punct de vedere, relația noastră nu a fost influențată în niciun fel”, a spus Lavinia Pîrva pentru VIVA!

Comunicarea deschisă, răbdarea, precum și sentimentele puternice pe care le au i-au ajutat pe Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică să treacă cu bine peste momentele dificile.

„Cred că fiecare cuplu își găsește propriul ritm și propriul mod de a fi bine împreună. Pentru noi, important este că există conexiune, comunicare și prezență reală, indiferent de context. Iar dacă au existat momente ce necesitau a fi depășite, am făcut-o cu înțelepciune, răbdare, iubire și cu mult sens, pentru că am ales de fiecare dată să înțelegem ce avem de învățat din ele și să mergem mai departe mai conștienți și mai uniți.”

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Foto: Instagram

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