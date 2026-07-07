Care este acum relația dintre Andreea Popescu și părinții fostului ei soț, Rareș Cojoc. Ce a dezvăluit cu sinceritate: „Orgoliul trebuie să se rupă…”

Andreea Popescu a vorbit deschis pe rețelele de socializare despre relația pe care o are cu părinții fostului ei soț.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Care este acum relația dintre Andreea Popescu și părinții fostului ei soț, Rareș Cojoc. Ce a dezvăluit cu sinceritate: "Orgoliul trebuie să se rupă..."

În urmă cu câteva luni, Andreea Popescu a anunțat oficial încheierea căsniciei cu Rareș Cojoc. Cei doi au decis să pună capăt relației după mai mulți ani petrecuți împreună.

Andreea Popescu, despre relația actuală pe care o are cu părinții lui Rareș Cojoc

Andreea Popescu, cunoscută publicului ca fostă dansatoare a Deliei, a folosit rețelele sociale pentru a confirma oficial divorțul de Rareș Cojoc, cu care a format un cuplu timp de 15 ani. Cei doi au împreună 3 copii.

Andreea Popescu a vorbit pe rețelele de socializare despre relația pe care o are cu părinții fostului ei soț și cum aceștia se implică activ în creșterea și educarea celor trei copii ai fostului cuplu.

În cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri, ea a ținut să sublinieze că se bucură foarte mult atunci când copiii ei își doresc să meargă să își viziteze bunicii.

„Eu m-as bucura să meargă și o săptămână la ei, să meargă în vacanțe. Am cea mai mare bucurie când se vad cu bunicii”, spune Andreea.

Ea a pus accentul și pe faptul că toate părțile implicate într-un divorț trebuie să renunțe la orgoliile personale de dragul copiilor.

„Orgoliul trebuie să se rupă puțin, pentru că copiii nu mai au voie să sufere și din această cauză”, a punctat aceasta.

Părinții lui Rareș Cojoc nu au dorit ca acesta să aibă o relație cu Andreea Popescu

În urma anunțului legat de divorțul de Rareș Cojoc, au ieșit la iveală mai multe detalii despre relația pe care Andreea Popescu a avut-o cu părinții fostului ei soț.

Invitată în urmă cu câteva luni în podcast-ul lui Jorge, Andreea Popescu a povestit de ce relația cu Rareș Cojoc a întâmpinat numeroase obstacole la început.

„Socrii mei sunt minunați, au făcut o treabă extraordinară cu el. Soacra mea este medic neurolog pediatru și socrul meu este inginer. Au chestia asta dintotdeauna, când mergem undeva eu vorbesc, gesticulez. (….) Am avut mici impedimente la început. Noi la început ne-am ascuns. Eram din lumi total diferite, eram dansatoarea Deliei, apăream în presă în perioada aceea, socrii mei sunt foarte discreți și când noi am oficializat relația, mi-a zis că nu avem voie să ne afișăm, pentru că nu trebuie să apărem în presă. A avut un șoc tata socru când l-a văzut pe băiatul lui în ziare”, a declarat Andreea Popescu, în podcastul lui Jorge.

Nu este prima dată când Andreea Popescu a vorbit despre relația dificilă cu părinții soțului ei, în special cu mama acestuia, precizând însă că acele situații au fost la începutul relației cu Rareș Cojoc.

„Am avut și situații, dar e normal. În 15, 16 ani, nu mai știu din când sunt cu Rareș, din anul 2011, da, au fost situații. Cu socrul meu m-am înțeles cel mai bine, încă de la început, dar și cu el a trebuit să construiesc această relație, în timp. Să știți că soacra mea este puțin atipică, Rareș are o relație extrem, extrem de apropiată cu tatăl lui. Adică, ei vorbesc de 10 ori pe zi și acum. Mama soțului meu este genul acela de mamă de băiat foarte relaxată, nu am simțit niciodată din partea ei: ‘Îmi iei băiatul, ce îi faci băiatului meu’, nu. Dar am trecut și noi prin momente. Am avut momente, probabil și ea își dorea o noră într-un fel, dar e normal. Acum înțeleg mult mai bine decât la 27 de ani când i-am cunoscut băiatul.”, a spus Andreea Popescu pentru Spynews.ro.

Andreea Popescu, declarații tranșante despre viața ei amoroasă

Presa mondenă a scris în ultima perioadă despre o presupusă legătură extra-conjugală pe care Andreea Popescu ar fi avut-o cu fostul fotbalist Dan Alexa, care a câștigat Asia Express 2025.

Mai mult, se pare că soțul ei ar fi aflat la începutul anului despre această aventură, acesta fiind și motivul pentru care s-a ajuns la divorț.

Potrivit presei mondene, Andreea Popescu nu a întrerupt legătura cu Dan Alexa, ba din contră. Conform Cancan, aceasta i-a făcut mai multe vizite antrenorului, la Timișoara, acolo unde locuiește acesta. Mai mult, acolo ar fi avut loc o petrecere, iar Andreea Popescu s-ar fi oferit să achite o bună parte dintre cheltuieli, pentru a se asigura că este acceptată în cercul de prieteni al antrenorului.

Aceeași sursă susține că Andreea Popescu își dorește o relație serioasă cu Dan Alexa, mai ales după finalizarea divorțului de Rareș Cojos și l-ar presa pe acesta să își asume cele întâmplate. Însă, se pare că antrenorul nu ar fi întocmai pregătit pentru o nouă relație, iar insistențele Andreei nu au dat momentan rezultate.

Andreea Popescu a decis că este momentul să vorbească deschis despre viața ei amoroasă, iar declarațiile sale sunt cu adevărat surprinzătoare.

„Vreau să fac o declarație publică în care vă spun că eu sunt femeie singură. Nu am pe nimeni în viața mea. Cât o să rămân singură? Asta numai Dumnezeu știe. (…) O perioadă lungă de timp vreau să mă focusez pe alte lucruri și nu vreau să mă arunc într-o relație care nu este wow. Cred că întâi trebuie să mă vindec pe mine profund de tot ce mi s-a întâmplat în ultimele luni. Fac terapie și de două ori pe săptămână. (…) Sunt o femeie singură care nu își dorește niciun fel de relație în momentul de față. Nu știu ce planuri are Dumnezeu cu mine, o să vedem. O să mă las surprinsă.”, a spus Andreea Popescu pe rețelele de socializare.

Fosta soție a lui Rareș Cojoc a explicat că nu se grăbește să intre într-o relație și că preferă să se concentreze pe propria persoană, iar din acest motiv a apelat la terapie.

„Copiii merg la terapie, toți facem terapie, lucru pe care poate ar fi trebuit să îl facem înainte, dar niciodată nu este prea târziu.”, a mai adăugat ea.

Citește și:
Mărturisirea Simonei Halep despre lecțiile învățate din tenis și cum i-au afectat sănătatea mintală

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția iulie/august 2026 ELLE - ediția iulie/august 2026 39.99 RON Cumpără acum
Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Milo Ventimiglia și soția sa, Jarah Mariano, au devenit părinți pentru a doua oară. Ce nume special au ales pentru bebeluș
People
Milo Ventimiglia și soția sa, Jarah Mariano, au devenit părinți pentru a doua oară. Ce nume special au ales pentru bebeluș
Lavinia Pîrva, apariție alături de fiul ei. Cum a fost fotografiată artista împreună cu Alexandru
People
Lavinia Pîrva, apariție alături de fiul ei. Cum a fost fotografiată artista împreună cu Alexandru
Mezzosoprana Andreea Ilie Dell Uomo susține că este hărțuită de o colegă de la Opera din Brașov. Dezvăluirile artistei: "Când mă dezbrăcam, a pus telefonul să mă înregistreze"
People
Mezzosoprana Andreea Ilie Dell Uomo susține că este hărțuită de o colegă de la Opera din Brașov. Dezvăluirile artistei: "Când mă dezbrăcam, a pus telefonul să mă înregistreze"
Andreea Ibacka, prima reacție după ce Cabral a fost fotografiat în club în compania unei tinere, la nici două luni de la anunțul divorțului: "Nu am..."
People
Andreea Ibacka, prima reacție după ce Cabral a fost fotografiat în club în compania unei tinere, la nici două luni de la anunțul divorțului: "Nu am..."
Alice Peneacă, primele mărturisiri după ce s-a căsătorit civil cu Dragoș Caliminte: "Urmează nunta mare"
People
Alice Peneacă, primele mărturisiri după ce s-a căsătorit civil cu Dragoș Caliminte: "Urmează nunta mare"
Cum a apărut Loredana Groza la o piscină din Monaco. Artista s-a bucurat de zilele însorite
People
Cum a apărut Loredana Groza la o piscină din Monaco. Artista s-a bucurat de zilele însorite
Publicitate
Carina Giorgiu, balerina de 16 ani care a cucerit Opera din Paris: este prima româncă admisă în corpul de balet al prestigioasei instituții
Carina Giorgiu, balerina de 16 ani care a cucerit Opera din Paris: este prima româncă admisă în corpul de balet al prestigioasei instituții
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Rezultate Bacalaureat 2026! Anunțul ministrului Educației pe care toți îl așteptau
Rezultate Bacalaureat 2026! Anunțul ministrului Educației pe care toți îl așteptau
O pensionară de 96 ani, în pericol să fie dată afară din azil fiindcă e prea rebelă! Ce a putut să facă femeia, în camera ei
O pensionară de 96 ani, în pericol să fie dată afară din azil fiindcă e prea rebelă! Ce a putut să facă femeia, în camera ei
Cum arată Oana Sîrbu la patru decenii de la filmul „Liceenii”. Actrița a urcat din nou pe scenă și a impresionat
Cum arată Oana Sîrbu la patru decenii de la filmul „Liceenii”. Actrița a urcat din nou pe scenă și a impresionat
Imagini rare: cum arată mama lui Mircea Badea. Mariana Badea este profesoară de meserie
Imagini rare: cum arată mama lui Mircea Badea. Mariana Badea este profesoară de meserie
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Gata, a făcut marele anunț! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Gata, a făcut marele anunț! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Kate Middleton, noi imagini emoționante alături de familia sa după finalizarea provocării National Three Peaks Challenge
Kate Middleton, noi imagini emoționante alături de familia sa după finalizarea provocării National Three Peaks Challenge
People

Kate Middleton a împărtășit noi imagini alături de familia sa, la o săptămână după finalizarea provocării National Three Peaks Challenge, dedicată pacienților cu cancer.

+ Mai multe
Prin ce provocări a trecut Ilona Brezoianu de când a devenit mamă pentru prima dată: "A fost o perioadă destul de complicată"
Prin ce provocări a trecut Ilona Brezoianu de când a devenit mamă pentru prima dată: "A fost o perioadă destul de complicată"
People

Ilona Brezoianu a vorbit cu sinceritate despre provocările întâmpinate de când este mamă.

+ Mai multe
Richard Gere și Alejandra Silva au dezvăluit imagini rare alături de copiii lor. Cum au sărbătorit Ziua Independenței Statelor Unite
Richard Gere și Alejandra Silva au dezvăluit imagini rare alături de copiii lor. Cum au sărbătorit Ziua Independenței Statelor Unite
People

După mutarea în Spania, Richard Gere și Alejandra Silva au revenit în Statele Unite, unde au sărbătorit Ziua Independenței alături de familie.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC