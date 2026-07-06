Kate Middleton, noi imagini emoționante alături de familia sa după finalizarea provocării National Three Peaks Challenge

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Kate Middleton a publicat noi imagini realizate după încheierea National Three Peaks Challenge, provocarea sportivă pe care a acceptat-o pentru a sprijini The Royal Marsden Cancer Charity. Fotografiile, făcute publice la o săptămână după finalizarea traseului, o surprind pe Prințesa de Wales în momentul în care este întâmpinată de cei mai apropiați membri ai familiei sale, după ce a încheiat ultima etapă a provocării.

La baza muntelui Yr Wyddfa (Snowdon), Kate a fost așteptată de Prințul William și de cei trei copii ai lor: Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Alături de ei s-au aflat și părinții Prințesei, Carole și Michael Middleton, precum și fratele ei, James Middleton.

Odată cu publicarea fotografiilor, Prințesa de Wales a transmis și un mesaj de mulțumire tuturor celor care au susținut cauza.

„Acum o săptămână finalizam National Three Peaks Challenge. Un imens mulțumesc tuturor celor care au susținut The Royal Marsden Cancer Charity”.

National Three Peaks Challenge este una dintre cele mai solicitante provocări montane din Regatul Unit și presupune escaladarea celor mai înalte vârfuri din Scoția, Anglia și Țara Galilor în decurs de 24 de ore. Kate Middleton a urcat Ben Nevis, cel mai înalt munte din Scoția, cu o altitudine de 1.345 de metri, Scafell Pike, cel mai înalt vârf din Anglia, de 978 de metri, iar în final Snowdon (Yr Wyddfa), cel mai înalt munte din Țara Galilor, cu o altitudine de 1.085 de metri.

Încă de la începutul provocării, Prințesa de Wales a explicat că inițiativa are o semnificație profund personală. După ascensiunea pe Ben Nevis, aceasta a publicat un mesaj emoționant despre lupta cu cancerul.

„În fiecare an, sute de mii de oameni din această țară aud cuvintele pe care nimeni nu și-ar dori să le audă. Ceea ce urmează este un drum care ne pune la încercare din toate punctele de vedere: fizic, emoțional, psihologic și spiritual. Provocările se răsfrâng asupra familiilor, prieteniilor, locului de muncă și chiar asupra momentelor liniștite petrecute singuri cu propriile gânduri”.

În martie 2024, Kate Middleton a dezvăluit că fusese diagnosticată cu cancer în urma unei intervenții chirurgicale abdominale suferite cu două luni înainte. Prințesa de Wales nu a făcut public tipul de cancer de care suferă. În septembrie 2024, ea a anunțat că a încheiat ședințele de chimioterapie.

Kate a subliniat că efectele unui diagnostic oncologic depășesc cu mult dimensiunea fizică a bolii.

„Cancerul nu afectează doar corpul. Îți schimbă felul în care gândești și simți și influențează profund fiecare aspect al vieții. Știu acest lucru din experiență proprie și știu că drumul din timpul tratamentului și de după acesta necesită mult mai mult decât medicamente”.

Prințesa a explicat că și-a dorit ca această provocare să reprezinte mai mult decât o performanță sportivă și să atragă atenția asupra vieții de după diagnostic.

„Am acceptat National Three Peaks Challenge nu doar ca pe un efort fizic, ci și ca pe o șansă de a explora viața de după diagnostic și de a oferi ceva înapoi. The Royal Marsden este un loc cu o semnificație deosebită pentru mine, iar grija și expertiza echipei sale schimbă viața atât de multor oameni”.

Totodată, ea și-a exprimat speranța că această inițiativă va contribui la dezvoltarea îngrijirii holistice dedicate persoanelor diagnosticate cu cancer.

„Avem oportunitatea de a redefini viitorul îngrijirii holistice în cancer, astfel încât tot mai mulți oameni din întreaga țară să aibă acces la sprijin personalizat, capabil să facă o diferență reală în timpul tratamentului și după încheierea acestuia”.

Kate Middleton a adăugat că fondurile strânse în urma provocării vor sprijini activitatea The Royal Marsden Cancer Charity.

„Această provocare va susține The Royal Marsden Cancer Charity, contribuind la îmbunătățirea accesului și a înțelegerii îngrijirii holistice, care poate sprijini recuperarea și vindecarea pacienților din întregul Regat Unit”.

Mesajul său s-a încheiat cu o reflecție despre curaj și reziliență.

„Între efort și acceptare, între control și încredere, între a gândi și pur și simplu a fi. Pentru că, în cele din urmă, curajul nu înseamnă doar să mergi înainte. Înseamnă să știi cum să rămâi cu picioarele pe pământ, conectat și prezent, indiferent de terenul sau de peisajul pe care îl străbați”.

Printre cei care au reacționat public s-a numărat și James Middleton, fratele Prințesei de Wales, care i-a dedicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Sunt incredibil de mândru de sora mea dragă. Acum doi ani ți-am spus că vom urca împreună acest munte”.

James a dezvăluit că ideea provocării a luat naștere în perioada în care Kate se afla în spital și că cei doi discutau atunci despre puterea vindecătoare a naturii.

„Vorbeam despre urcatul munților în timp ce erai în spital și despre extraordinara putere de vindecare pe care natura o poate avea atât pentru trup, cât și pentru minte. A fost o adevărată onoare să te însoțesc în Three Peaks Challenge pentru The Royal Marsden Cancer Charity. Să văd cât de departe ai ajuns este o adevărată sursă de inspirație. Puterea, reziliența și determinarea ta, în timp ce ești cea mai minunată mamă, soție, fiică și soră, mă inspiră pe mine și pe atât de mulți alții în fiecare zi. Continuă să fii exact așa cum ești”.

Foto: Instagram, Arhiva ELLE

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