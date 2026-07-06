Cum a fost impresionată Alexandra Stan cu puțin timp înainte de a naște. Ce a pus la cale iubitul ei, Ștefan Oprea: „Cea mai frumoasă surpriză”

Alexandra Stan va deveni în curând mamă pentru prima dată.

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  de  ELLE.ro
1. Alexandra Stan, impresionată cu un baby shower surpriză
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În luna martie, Alexandra Stan a confirmat că este însărcinată cu primul ei copil. Artista și partenerul ei, Ștefan Oprea, toboșarul din trupa alături de care cântă în concerte, se pregătesc de un nou capitol în viața lor și sunt extrem de entuziasmați.

Alexandra Stan, surprinsă cu puțin timp înainte de a naște

Alexandra Stan a avut parte de un moment special înainte de a deveni mamă pentru prima dată, pus la cale de către iubitul ei, Ștefan Oprea. El i-a organizat un baby shower secret, de care artista nu avea nicio idee. Cântăreața a fost convinsă să meargă la locația unde a avut loc evenimentul, crezând că urmează să filmeze o reclamă. Ajunsă acolo, aproximativ 30 de prieteni erau pregătiți să petreacă alături de ea acest moment înainte de a naște. La baby shower a fost prezentă și INNA, care e prietenă bună cu Alexandra Stan. 

„Cea mai frumoasă surpriză! Eva’s baby shower!
Vă mulțumesc din suflet tuturor celor prezenți și celor care au „complotat” cu Ștefan, cu sora mea, cu Monica și cu Elenush! Ați reușit să creați un moment memorabil pentru mine și Eva!
Vă iubesc!
Cred că oficial putem spune că am intrat în my „motherhood era.”

Alexandra Stan se pregătește de naștere

Alexandra Stan, care urmează să devină mamă pentru prima dată, a vorbit deschis despre emoțiile pe care le trăiește înainte de a naște, despre sprijinul primit din partea celor dragi și despre felul în care această experiență i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții.

Artista mărturisește că, pe măsură ce se apropie momentul nașterii, începe să conștientizeze tot mai mult schimbările care urmează și se surprinde imaginându-și cum vor arăta nopțile alături de micuța Eva.

„Am început să fiu din ce în ce mai conștientă de ce urmează să se întâmple. Mă trezesc uneori noaptea și stau pe marginea patului, făcându-mi în cap un scenariu de cum va arăta traseul bebe-biberon-alăptat-pat atunci când mă voi trezi noaptea. În același timp mă simt melancolică, pentru că deși a fost o perioada cu provocări, a fost cea mai frumoasă și specială din viața mea. Și parcă uneori nu vreau să se termine!”, a spus Alexandra Stan pentru Click.

Cine îi va fi alături după naștere

Alexandra Stan spune că mama sa a avut un rol important încă din perioada sarcinii, ajutând-o inclusiv în alegerea lucrurilor necesare pentru bebeluș. Totodată, artista a beneficiat de sfaturile surorii sale, care este deja mamă.

„Da. Mama ne-a ajutat și ea chiar și cu selecția de lucruri pentru bebelina. Sora mea are o fetiță de 2 ani și jumătate și m-am sfătuit foarte mult și cu ea pe tot parcursul sarcinii. La început o să vină mama să îmi fie alături în primele săptămâni, apoi vedem cum decurg lucrurile. Cred că după 2-3 luni vom avea nevoie de o bonă, deși nu mă văd genul de mamă cu bonă internă. Nu știu de ce. Cred că un 9 to 5 nanny pentru început va fi de ajuns. Dar vedem. Nu vreau să îmi creez așteptări prea mari”, a mai spus ea.

Cât de implicat este viitorul tată

Artista a vorbit și despre Ștefan, viitorul tată care i-a fost alături pe parcursul sarcinii. Alexandra Stan mărturisește că, deși este mai tânăr decât ea, acesta i-a oferit echilibru și siguranță în momentele dificile.

„Ștefan a fost lângă mine și este mereu lângă mine. Cel mai tare m-a impresionat faptul că, deși el este mai mic decât mine, m-a echilibrat foarte mult. M-a făcut să fiu mai sigură pe mine. Chiar și când credeam că lucrurile scapă de sub control, el era acolo și mă ajuta să am încredere în tot procesul. Și mi-a demonstrat că are calitățile unui tată. Cred că asta m-a și atras la el.”

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Foto: Instagram

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