Kate Middleton, apariție elegantă la Wimbledon 2026. Ce ținută a ales Prințesa de Wales

Kate Middleton și-a făcut apariția la Wimbledon 2026 într-un costum albastru elegant, în ciuda temperaturilor ridicate din Marea Britanie.

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  de  ELLE
Kate Middleton, apariție elegantă la Wimbledon 2026. Ce ținută a ales Prințesa de Wales

Kate Middleton a revenit la All England Club pentru o nouă apariție la Wimbledon, unul dintre evenimentele la care participă aproape în fiecare an. În ciuda valului de căldură din Marea Britanie, Prințesa de Wales a ales un costum albastru din două piese.

Ținuta, semnată de Gabriela Hearst, a fost alcătuită dintr-un sacou în valoare de 2.190 de dolari și o pereche de pantaloni care costă 1.090 de dolari. Look-ul a fost completat de un tricou alb Ralph Lauren și de o selecție de bijuterii în tonuri de albastru. Kate Middleton a purtat cerceii lungi Carousel, evaluați la 232 de dolari, alături de celebrul său inel de logodnă cu safir și diamante și de verighetă.

După ce a lipsit de la ediția de anul trecut a turneului, prezența sa la Wimbledon marchează întoarcerea la unul dintre evenimentele la care este prezentă în mod tradițional.

În timpul vizitei, Kate Middleton nu s-a limitat la a urmări meciurile din tribune. Ea a salutat spectatorii veniți la competiție și chiar a verificat biletele fanilor care așteptau să intre în complexul sportiv. Ulterior, Prințesa de Wales s-a întâlnit cu voluntarii onorifici ai All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), care contribuie anual la organizarea accesului spectatorilor și la buna desfășurare a turneului.

Pasionată de fotografie, Kate Middleton a inclus în programul vizitei și o întâlnire cu membrii Shine Camera Club, o organizație care îi sprijină pe copiii și adolescenții proveniți din medii defavorizate să își dezvolte abilitățile în fotografie și încrederea în propriile forțe.

Relația Prințesei de Wales cu Wimbledon este una de lungă durată. Kate Middleton participă aproape în fiecare an la prestigiosul turneu încă din 2011, iar din 2016 deține rolul de patron al All England Lawn Tennis and Croquet Club, responsabilitate preluată de la Regina Elisabeta a II-a.

Prințesa de Wales, prezentă la National Three Peaks Challenge

Recent, Kate Middleton a transmis un mesaj emoționant despre lupta sa cu cancerul. Mărturisirea a venit după ce a finalizat National Three Peaks Challenge, o provocare care presupune escaladarea celor mai înalte trei vârfuri din Scoția, Anglia și Țara Galilor în decurs de 24 de ore.

După ce a încheiat ascensiunea pe ultimul vârf, Snowdon, Kate Middleton a fost întâmpinată de Prințul William și de cei trei copii ai lor, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Alături de ei s-au aflat și părinții Prințesei, Carole și Michael Middleton, precum și fratele ei, James Middleton.

Pe contul său de Instagram, Kate Middleton a explicat că această provocare a reprezentat pentru ea o modalitate de a „explora viața dincolo de diagnostic”. Alături de o fotografie realizată pe vârful Ben Nevis, Prințesa a publicat un mesaj sincer despre perioada dificilă prin care a trecut.

„În fiecare an, sute de mii de oameni din această țară aud cuvintele pe care nimeni nu și le dorește. Ceea ce urmează este un drum care ne pune la încercare fiecare parte a ființei: fizic, emoțional, psihologic și spiritual. Provocările se răsfrâng și asupra celor din jur, afectând familiile, prieteniile, locul de muncă și momentele liniștite în care rămânem singuri cu propriile gânduri”, a scris aceasta.

Prințesa a vorbit și despre schimbările pe care boala le produce dincolo de efectele fizice.

„Cancerul nu afectează doar corpul. Îți schimbă felul în care gândești și simți și influențează profund fiecare aspect al vieții. Știu acest lucru din proprie experiență și știu că drumul din timpul tratamentului și de după acesta necesită mai mult decât medicamente”.

În martie 2024, Kate Middleton a dezvăluit că fusese diagnosticată cu cancer în urma unei intervenții chirurgicale abdominale suferite cu două luni înainte. Prințesa de Wales nu a făcut public tipul de cancer de care suferă. În septembrie 2024, ea a anunțat că a încheiat ședințele de chimioterapie.

În luna mai, Prințul William a vorbit, la rândul său, despre perioada dificilă traversată de familia lor. Într-un interviu acordat emisiunii Heart Breakfast, acesta a descris-o pe soția sa drept pilonul familiei.

„Este o mamă extraordinară, o soție extraordinară și, sincer, familia noastră nu s-ar descurca fără ea. A fost absolut uimitoare, minunată”.

Prințul de Wales a subliniat și puterea de care Kate a dat dovadă în ultimii ani.

„A fost incredibilă. A trecut prin atât de multe în ultimii doi ani, în special”.

Kate Middleton, dezvăluiri despre lupta cu cancerul

Pe 4 februarie, de Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului, Kate Middleton a transmis un mesaj puternic. Acesta a venit la trei săptămâni după ce a anunțat public că boala cu care fusese diagnosticată cu aproximativ un an înainte a intrat în remisie.

Prințesa de Wales a publicat pe Instagram o fotografie realizată chiar de fiul ei, Prințul Louis. În imagine, Kate apare în mijlocul naturii, cu brațele ridicate și zâmbind către cameră.

„Nu uitați să hrăniți tot ceea ce se află dincolo de boală. C”, a scris Kate Middleton pe Instagram, alături de hashtagul #WorldCancerDay.

În luna ianuarie, Kate Middleton a anunțat că este în remisie, la patru luni după ce a încheiat tratamentul împotriva cancerului. Prințesa de Wales a făcut publică vestea pe Instagram, unde a distribuit o serie de fotografii din timpul unei vizite surpriză la Spitalul Royal Marsden din Londra, locul în care a fost tratată.

„Am vrut să profit de această ocazie pentru a le mulțumi celor de la Royal Marsden pentru grija extraordinară pe care mi-au oferit-o în ultimul an”, a început Kate Middleton în postarea sa emoționantă. „Mulțumirile mele sincere se îndreaptă către toți cei care au fost alături de William și de mine, în tăcere, pe parcursul acestei perioade dificile”.

Kate Middleton a adăugat că „nu ar fi putut cere mai mult” din partea personalului medical, care i-a oferit îngrijire și consiliere „excepționale” pe tot parcursul tratamentului.

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Foto: Arhiva ELLE

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