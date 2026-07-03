Gestul neașteptat făcut de Taylor Swift și Travis Kelce cu puțin timp înainte de fabuloasa lor nuntă din New York

Taylor Swift și Travis Kelce au făcut un gest emoționant cu puțin timp înainte de nuntă.

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  de  Andreea Ilie
Gestul neașteptat făcut de Taylor Swift și Travis Kelce cu puțin timp înainte de fabuloasa lor nuntă din New York

Taylor Swift și Travis Kelce nu au fost preocupați doar de planificarea unei nunți care se anunță fabuloasă. Ei au declanșat discret un lanț de generozitate care i-a lăsat pe angajații unor organizații nonprofit din America uimiți, emoționați și, într-un caz, literalmente fără cuvinte.

Taylor Swift și Travis Kelce au donat 26 de milioane de dolari

Pe 2 iulie, un reprezentant al lui Swift a declarat pentru PEOPLE că cei doi au făcut donații impresionante, în valoare totală de 26 de milioane de dolari, către diverse organizații caritabile.

Superstarul și jucătorul de fotbal american, ambii în vârstă de 36 de ani, sunt cunoscuți pentru sprijinul acordat cauzelor caritabile cu mult înaintea acestui nou val de donații. Taylor Swift și-a construit de-a lungul timpului un istoric solid de implicare în domenii precum educația, ajutorul în caz de dezastre, combaterea insecurității alimentare și programele muzicale, contribuind adesea discret sau intervenind rapid în momente de nevoie urgentă. Kelce și-a concentrat, la rândul său, activitatea filantropică asupra dezvoltării tinerilor și sprijinirii comunităților prin intermediul fundației sale, susținând programe menite să ofere oportunități copiilor din medii defavorizate și să consolideze comunitățile locale.

Reprezentanții băncilor de alimente, spitalelor de copii, organizațiilor nonprofit din domeniul educației și organizațiilor pentru protecția animalelor spun că au aflat despre donațiile importante făcute de cei doi în același mod: pe neașteptate, direct și, de multe ori, printr-un apel telefonic sau un mesaj care, la început, părea prea incredibil ca să fie adevărat.

La City Harvest, cea mai mare organizație de recuperare a alimentelor din New York City, vestea a fost primită ca o adevărată gură de oxigen într-un moment critic. Organizația a confirmat o donație de 1 milion de dolari din partea cuplului, iar directorul său executiv spune că aceasta va contribui la asigurarea hranei pentru peste 2,4 milioane de newyorkezi în această vară. Potrivit conducerii, momentul nu putea fi mai potrivit.

„Suntem extrem de recunoscători pentru donația generoasă de 1 milion de dolari oferită de Taylor Swift și Travis Kelce către City Harvest. Această donație este o declarație de dragoste pentru New York și un angajament ferm față de eforturile noastre de a ne asigura că niciun locuitor al New York-ului nu suferă de foame. Sprijinul lor vine într-un moment critic, în care numărul persoanelor care apelează la cantinele sociale și băncile de alimente din New York City este aproape de niveluri record și se estimează că va crește și mai mult ca urmare a reducerilor finanțării federale.”, a declarat Jilly Stephens, CEO al City Harvest:

Același sentiment de urgență s-a regăsit în toate organizațiile care au primit o donație.

În Kansas City, Harvesters—The Community Food Network a confirmat, la rândul său, o donație de 1 milion de dolari, echivalentul a aproximativ 2 milioane de mese. Matt Hamer, manager de comunicare al Harvesters, a declarat că nivelul nevoilor din regiune a fost rareori atât de ridicat. După cum subliniază acesta, donația oferită de Swift și Kelce vine „într-un moment extraordinar, în condițiile în care insecuritatea alimentară este la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, iar una din șapte persoane și unul din șase copii din aria noastră de activitate se confruntă cu foametea.”

Însă, pentru unii, momentul în care a sosit donația a părut aproape ireal.

În cazul Rhode Island Community Food Bank, directorul executiv Melissa Cherney spune că prima reacție a fost de neîncredere, urmată aproape imediat de o încercare febrilă de a confirma ceea ce auziseră.

„De îndată ce am primit apelul, câțiva dintre colegii noștri au rămas pur și simplu neîncrezători și fără cuvinte”, a declarat ea pentru PEOPLE. „Am simțit că trebuie să ne ciupim unii pe alții, pentru că era, dacă pot folosi titlul unui cântec al lui Taylor Swift, visul nostru cel mai îndrăzneț a devenit realitate.”

„Totul s-a întâmplat chiar ieri. De fapt, am primit un apel de la Feeding America, organizația națională, care este și ea o organizație minunată și care, la rândul ei, a primit o donație. Ne-au sunat și ne-au spus: ‘Ei bine, avem niște vești extraordinare pentru voi'”, a adăugat Cherney. „Apoi ne-au pus în legătură cu un membru al echipei lui Taylor și, din acel moment, lucrurile au început să se desfășoare foarte repede. Cu toții ne-am mobilizat imediat și acum funcționăm doar pe bază de entuziasm și adrenalină, pentru că este absolut incredibil.”

Taylor Swift și Travis Kelce ar fi „deja căsătoriți” înaintea petrecerii fastuoase de la Madison Square Garden

Taylor Swift și Travis Kelce s-ar fi căsătorit deja înaintea marii petreceri organizate la Madison Square Garden, au declarat în exclusivitate pentru Page Six mai multe surse. Cei doi s-au logodit în vara anului trecut, după doi ani de relație.

Superstarul și jucătorul echipei Kansas City Chiefs sunt considerați oficial soț și soție, după ce și-ar fi rostit jurămintele într-o ceremonie privată.

Deși vor organiza o petrecere grandioasă la Madison Square Garden pentru peste 1.000 de prieteni și membri ai familiei, precedată de o cină de repetiție la care au participat aproximativ 100 de persoane, sursele susțin că cei doi și-au rostit deja jurămintele în fața unui cerc foarte restrâns de persoane apropiate.

„Sunt deja căsătoriți”, a insistat o sursă apropiată situației.

O sursă importantă din industria muzicală, stabilită în Nashville, a declarat că în oraș circulă intens zvonul potrivit căruia cei doi, ambii în vârstă de 36 de ani, „s-au căsătorit deja în mod legal”.

O altă sursă a afirmat că există zvonuri potrivit cărora mica ceremonie ar fi avut loc recent în Tennessee, statul în care Swift s-a mutat la doar 14 ani pentru a deveni compozitoare.

Potrivit unui site care monitorizează zborurile avionului privat al lui Swift, aeronava cântăreței a făcut duminică o serie de opriri care au stârnit interes, în orașe în care locuiesc cei mai apropiați membri ai familiilor celor doi.

După decolarea din Nashville, avionul a aterizat în Philadelphia, unde locuiește tatăl lui Kelce, Ed. Tot în Pennsylvania locuiesc și fratele mai mare al lui Kelce, Jason, împreună cu soția sa, Kylie. Aeronava a zburat apoi spre Tampa, unde locuiește tatăl lui Swift, Scott, înainte de a reveni la Nashville. Avionul a rămas acolo până pe 30 iunie, când s-a întors în New York City.

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Foto: Instagram

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