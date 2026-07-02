Adelina Pestrițu revine în televiziune după 10 ani. Ce emisiune va prezenta: „Este un show pe care nu trebuie să îl ratați”

Adelina Pestrițu se întoarce în televiziune și va prezenta un show așteptat de toată lumea.

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  de  ELLE.ro
Adelina Pestrițu, prezentatoarea noului reality show de la PRO TV
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Adelina Pestrițu se alătură echipei PRO TV și va fiprezentatoarea noului reality show Burlacii: Foc în Paradis, un format care va aduce, în curând, în prim-plan povești autentice de dragoste, alegeri neașteptate și experiențe care îi vor scoate pe concurenții care se află în căutarea sufletului pereche din zona lor de confort.

Adelina Pestrițu revine în televiziune după 10 ani

Cu un parcurs profesional solid construit în televiziune, entertainment și mediul digital, Adelina Pestrițu revine într-un rol care îi valorifică experiența acumulată de-a lungul anilor în fața camerelor de filmat. După proiecte TV pe care le-a prezentat, dar și după ani în care și-a construit unul dintre cele mai puternice branduri personale din online, Adelina aduce în Burlacii: Foc în Paradis naturalețea, empatia și abilitatea de a crea o conexiune autentică atât cu participanții, cât și cu telespectatorii.

Adelina Pestrițu, primele declarații despre întoarcerea în televiziune

În noul proiect VOYO și PRO TV, Adelina Pestrițu va fi alături de concurenți pe tot parcursul călătoriei lor în căutarea dragostei, ghidându-i prin momentele-cheie ale experienței și fiind martora unor decizii care le pot schimba complet parcursul. Despre această nouă etapă profesională, Adelina Pestrițu spune:

„Sunt foarte fericită să mă alătur echipei PRO TV într-un proiect atât de spectaculos. Simt că această propunere a venit exact în momentul potrivit din viața mea și m-a convins că, după aproape 10 ani, este timpul să revin în televiziune. Am spus mereu că voi face acest pas atunci când voi simți că formatul mi se potrivește cu adevărat, iar Burlacii: Foc în Paradis este exact genul de proiect pe care îl așteptam. Am acceptat provocarea fără să stau prea mult pe gânduri. Abia aștept să începem filmările într-o locație absolut superbă din Turcia și să descoperim împreună poveștile unor concurenți extraordinari, care au curajul să pornească într-o experiență ce le poate schimba viața. Sunt convinsă că telespectatorii vor trăi alături de noi emoții autentice, răsturnări de situație și momente memorabile.”

Dincolo de cariera sa din televiziune, Adelina Pestrițu este una dintre cele mai influente personalități din mediul digital din România, reușind să construiască în jurul său o comunitate online de milioane de urmăritori. Prin autenticitate, consecvență și o comunicare apropiată de public, ea a creat de-a lungul anilor un adevărat fenomen în social media, transformându-și platformele într-un spațiu în care generează constant conversații si inspirație.

„Pentru mine, această aventură înseamnă și o schimbare importantă pe plan personal. Mă voi muta pentru o perioada în Turcia împreună cu familia mea, iar faptul că îi voi avea alături face ca această experiență să fie și mai frumoasă. Voi continua să împărtășesc tot ce trăiesc cu comunitatea mea online și sunt convinsă că vor simți energia acestui proiect. Vă promit un singur lucru: Burlacii: Foc în Paradis este un show pe care nu trebuie să îl ratați”, a continuat Adelina Pestrițu.

Revenirea Adelinei Pestrițu în postura de prezentatoare marchează una dintre cele mai așteptate reveniri în televiziune ale acestui an. Cu experiență în proiecte de succes și o prezență apreciată de public, ea revine pe micul ecran într-un rol care i se potrivește perfect și care îi oferă ocazia de a pune în valoare calitățile care au consacrat-o: naturalețea, empatia și abilitatea de a construi conexiuni autentice. În Burlacii: Foc în Paradis, Adelina va aduce energia, eleganța și autenticitatea care au făcut-o una dintre cele mai îndrăgite figuri publice din România.

Mai mult decât un reality show de dating, Burlacii: Foc în Paradis este o experiență socială în care emoțiile autentice, deciziile de moment și conexiunile dintre participanți vor fi puse permanent la încercare. Într-un decor spectaculos, în însorita Turcia, unde nimic nu rămâne neschimbat pentru mult timp, telespectatorii vor fi martorii unor povești care se construiesc, se transformă și se rescriu de la un episod la altul. Cu multă imprevizibilitate, personaje memorabile și momente care vor genera conversații atât pe ecran, cât și în mediul online, Burlacii: Foc în Paradis se anunță a fi unul dintre cele mai surprinzătoare și captivante reality-show-uri, ce va putea fi urmărit pe VOYO și la PRO TV, în curând.

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Foto: PR, Arhiva ELLE

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