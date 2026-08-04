10 parfumuri de care ne-am îndrăgostit vara aceasta și pe care merită să le încerci și tu

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Un nou sezon, un nou parfum! Aceasta este deviza noastră și, cu siguranță, ar trebui să o pui și tu în practică. Inspiră-te din selecția noastră și suntem convinse că vei găsi un parfum pe placul tău.

1. Apă de parfum Fleur d’Oranger, Parfums de Nicolai, 30 ml, 410 lei, disponibil pe nicheparfumerie.ro

Parfums de Nicolai Fleur d’Oranger este o ediție limitată, centrată pe floarea de portocal. Debutează cu note de bergamotă, portocală și petitgrain, evoluând apoi către o inimă florală formată din neroli, absolut de floare de portocal și pittosporum. Baza este alcătuită din vanilie, vetiver și mosc alb, conferind parfumului un finisaj delicat. Disponibil pe nicheparfumerie.ro.

2. Apă de toaletă N°5, Chanel, 75 ml, 819 lei

Chanel N°5 Eau de Toilette este relansat într-o sticlă elegantă, minimalistă, inspirată din designul original al aromei create de Gabrielle Chanel în 1924. Iconicul parfum se deschide cu un buchet floral de trandafir, iasomie și ylang-ylang, amplificat de aldehide, în timp ce lemnul de santal și vetiverul conferă profunzime și textură creației care a scris istorie.

3. Extract de parfum Jasmine in the Sun, my Geisha, 80 ml, 749 lei

Extractul de parfum my Geisha Jasmine in the Sun surprinde senzația unei după-amiezi de vară scăldate în lumină aurie și briză mediteraneană. Compoziția se deschide cu note proaspete de bergamotă, cuișoare și salvie, care conduc către o inimă solară de iasomie, floare de portocal și ylang-ylang. Baza de ambră, patchouli, lemn de cedru și vanilie completează parfumul.

4. Apă de parfum Good Girl Blush Polka Paradise, Carolina Herrera, 80 ml, 921 lei

Apa de parfum Carolina Herrera Good Girl Blush Polka Paradise este o ediție limitată, o explozie proaspătă și florală. Compoziția cu o notă de inimă romantică de bujor și două tonuri distincte exotice de Ylang Ylang și apa de trandafir reciclată este contrastată cu o bază senzuală de vanilie. Disponibil exclusiv în parfumeriile Douglas.

5. Apă de toaletă REPLICA Never-ending Summer, Maison Margiela, 100 ml, 591 lei

Apa de toaletă Maison Margiela REPLICA Never-ending Summer debutează cu un acord energic de spritz italian, care îmbină portocala suculentă cu ghimbir proaspăt și duo piperat. Parfumul prinde treptat o profunzime picantă, combinând acordurile de ceai Earl Grey, cardamom și note de nucșoară. La final, se instalează notele de vetiver, lemn de cedru și pactchouli. Disponibilă pe notino.ro.

6. Apă de parfum Golden Yuzu, NOVELLISTA, 75 ml, 468 lei, disponibilă pe notino.ro

Apa de parfum NOVELLISTA Golden Yuzu îmbină prospețimea citricelor și a fructelor suculente cu delicatețea notelor de ceai. Compoziția se deschide cu tonuri de bergamotă, grepfrut și yuzu japonez, iar acordurile de ceai, coacăze negre și prună conferă o notă tropicală. O armonie elegantă de lemn de cedru, ambră, mosc alb și mușchi completează aroma. Disponibil pe notino.ro.

7. Apă de parfum PURE MUSC BLANC, Narciso Rodriguez, 100 ml, 903 lei

Narciso Rodriguez PURE MUSC BLANC eau de parfum intense surprinde senzorialitatea lenjeriei albe curate care îmbrățișează pielea caldă. Combinând prospețimea pură a unui acord curat cu flori albe învăluite într-un mosc moale și strălucitor, pe o bază catifelată de lemn de cedru și vanilie, compoziția este un chypre floral modern captivant, cu o intensitate care fascinează.

8. Apă de parfum Nina, Nina Ricci, 50 ml, 487 lei

Apa de parfum Nina de la Nina Ricci este realizată cu 89% ingrediente de origine naturală, într-o formulă vegană. Ingredientul vedetă este fisticul, în timp ce jeleul de bergamotă aduce o explozie de prospețime. Gardenia amplifică bogăția notelor, iar combinația de vanilie și lemn de santal oferă o senzație caldă și confortabilă.

9. Apă de parfum Alive Sparkling Lavender, Hugo Boss, 80 ml, 737 lei

Apa de parfum BOSS Alive Sparkling Lavender este o ediție limitată, creată de parfumierul Marie Salamagne. Compoziția se deschide cu note de lavandă albă, care se continuă într-o inimă de iasomie, amplificând alura florală. Un acord cremos, dar răcoritor, de nucă de cocos adaugă o semnătură distinctă și lasă în urmă o amprentă captivantă.

10. Apă de parfum Black Opium Glitter, YSL, 90 ml, 889 lei

Noua apă de parfum YSL Black Opium Glitter debutează cu un acord inocent, dar senzual de mosc și bezea. În contrast, vanilia Bourbon conturează latura dulce a parfumului. Acordul caracteristic de cafea al parfumului Black Opium este amplificat de mandarina verde strălucitoare din Italia. Catifelată și luxuriantă, inima florală îmbină două acorduri distincte de flori de portocal.

Citește și:

Reguli esențiale pentru un păr blond sănătos și strălucitor

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro