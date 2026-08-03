Roxana Nemeș a dezvăluit imagini emoționante cu gemenii ei. Ce a povestit abia acum despre modul în care a rămas însărcinată: „După ani de încercări și diagnosticul de infertilitate…”

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Roxana Nemeș a devenit mamă în luna septembrie a anului 2025. Artista i-a născut atunci pe gemenii ei, Ania și Zain.

Roxana Nemeș, despre modul în care a rămas însărcinată

Roxana Nemeș a dezvăluit imagini speciale cu gemenii ei, Ania și Zain, din timpul unei vacanțe petrecută la malul mării și cu această ocazie a vorbit și despre modul în care a rămas însărcinată.

Artista a mărturisit că a apelat de mai multe ori la fertilizarea în vitro (FIV) până a reușit să rămână însărcinată.

„Cum am rămas însărcinată la 35 de ani, după 5 ani de încercări? 4 FIV-uri și 2 inseminări. Și ce am făcut diferit la ultimul FIV. Primesc aproape zilnic întrebarea: ‘Ce ai făcut diferit’ Vreau să spun de la început că aceasta este doar experiența mea. Nu este o rețetă și nici un sfat medical. Fiecare poveste este diferită,” și-a început artista confesiunea.

Roxana Nemeș a vorbit în detaliu despre procedurile la care a apelat după ce, inițial, primise diagnosticul de infertilitate.

„După ani de încercări și diagnosticul de infertilitate, la ultimul FIV am schimbat câteva lucruri: am făcut investigații genetice și imunologice mai complexe; am descoperit o problemă imunologică și am urmat tratamentul recomandat; am testat genetic embrionii; am făcut o pauză de la ritmul meu obișnuit și mi-am protejat liniștea; mi-am schimbat alimentația după ce am descoperit intoleranțe și alergii alimentare; pentru prima dată, nu am mai făcut teste de sarcină acasă. Am așteptat direct rezultatul Beta hCG. După aceea, am urmat cu strictețe tratamentul recomandat de medic și voi rămâne mereu recunoscătoare (…)”

Artista a mărturisit că a renunțat chiar dacă multe dintre proceduri nu au dat rezultat și a sperat mereu că va reuși să rămână însărcinatp.

„Dar dacă mă întrebi ce a făcut cu adevărat diferența… Nu am renunțat. După 5 ani, 4 FIV-uri, 2 inseminări și sute de teste negative, am ales să mai cred o dată. Și Dumnezeu a ales momentul perfect pentru noi”.

Roxana Nemeș a avut și un sfat pentru femeile care au probleme în a rămâne însărcinate, încurajându-le să nu renunțe la visul lor de a deveni mame.

„Dacă citești această postare și încă aștepți cele două liniuțe, sper din suflet să nu-ți pierzi speranța. Uneori, miracolul vine exact când aproape ai obosit să îl mai aștepți”, a scris Roxana Nemeș pe contul de socializare.

Roxana Nemeș, declarații despre gemenii ei, Ania și Zain

Roxana Nemeș trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Artista se bucură din plin de fiecare clipă petrecută alături de Ania și Zain. În luna februarie, vedeta și soțul ei, Călin Hagima, au organizat botezul copiilor.

Roxana Nemeș a vorbit cu emoție despre cum arată acum viața ei de când este mamă a doi copii.

„În continuare sunt ocupată, dar în continuare ne și minunăm și ne bucurăm. Ne dezvoltăm frumos, creștem, fiecare perioadă, fiecare zi aduce ceva frumos și nou, și pentru ei, și pentru noi. Simt această conexiune între ei, fiind gemeni. Cu cât cresc, cu atât se descoperă mai mult, și mai mult, și sunt unul peste altul, se pupă, se mângâie, este extraordinar. Conexiunea lor și iubirea lor se vede deja și nu știu cât de mult realizează acum. Odată ce cresc, o să fie și mai mult”, a spus Roxana Nemeș pentru spynews.ro.

Roxana Nemeș spune că gemenii, Ania și Zain, sunt foarte activi și chiar reușește cu greu să țină pasul cu energia lor debordantă.

„Au început și dințișorii, am început și diversificarea, toate, toate. Astăzi facem 7 luni. Nu mai avem mult până să mergem și în piciorușe, suntem foarte, foarte activi, argintul viu. Se spune că fetițele sunt mai rapide în vorbire, iar băiețeii mai rapizi în ceea ce ține de motricitate, fiecare cu calitățile și dezvoltarea lui. Sunt diferiți, totodată, chiar dacă au aceeași vârstă, sunt foarte, foarte diferiți.”

Roxana Nemeș este surprinsă în fiecare zi de gemenii ei și le privește cu mare atenție și bucurie evoluția.

„Fiul meu este într-o continuă mișcare, mâine-poimâine va umbla de-a bușilea, adică vorbim, la propriu, de zile. E argint viu, nu stă o clipă, trebuie să stau lângă el, să îl văd, găsește el o portiță, o scăpare. Iar fetița, tot ce face fratele ei, face și ea. Ea este mai vorbăreață. Sunt diferiți, cred că asta este și frumusețea, fiecare dăruiește altceva.”

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Foto: Instagram

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