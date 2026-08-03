Actrița Adriana Irimescu s-a căsătorit cu Marc Borțun. Primele imagini de la ceremonia restrânsă

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Adriana Irimescu traversează o etapă importantă în viața personală. Actrița din serialul „Trafic” s-a căsătorit civil cu Marc Borțun, partenerul alături de care și-a trăit povestea de iubire departe de atenția publicului. Evenimentul a avut loc pe 31 iulie 2026, în București.

Adriana Irimescu și Marc Borțun s-au căsătorit civil

Cei doi au ales să marcheze acest moment într-un cadru intim, alături de un număr restrâns de persoane. Ceremonia s-a desfășurat într-o atmosferă relaxată, iar actrița a împărtășit ulterior pe Instagram câteva imagini surprinse în ziua cununiei.

foto: Instagram

„Ops”, „Am râst din tot sufletul” și „Mă supraveghează” a scris Adriana Irimescu pe Instagram, peste fotografiile pe care le-a postat la story.

foto: Instagram

Cine este Marc Borțun

Soțul Adrianei Irimescu activează de aproape trei decenii în industria creativă din România. Marc Borțun și-a început parcursul profesional în 1998 și a acumulat experiență în publicitate, branding și design. El a studiat Pictura la Universitatea Națională de Arte din București, iar în prezent lucrează ca artist vizual și art director. De asemenea, este cofondatorul agenției Rusu+Borțun. În cariera sa a colaborat cu agenții cunoscute, printre care Saatchi & Saatchi, CAP și Cohn & Jansen, fără să renunțe la preocupările sale pentru pictură și design.

Adriana Irimescu, revenire în televiziune și actorie

Adriana Irimescu are o carieră care reunește proiecte de teatru, film și televiziune. În trecut, aceasta a realizat și prezentat la TVR emisiuni precum „Jurnalul Cultural” și „Conviețuiri”. După o perioadă în care a avut apariții publice mai rare, actrița a revenit în atenția telespectatorilor prin intermediul unui nou rol.

În prezent, Adriana Irimescu face parte din distribuția serialului „Trafic”, difuzat în fiecare luni, de la ora 21.30, la PRO TV și pe VOYO.

În plan personal, actrița a fost căsătorită timp de 23 de ani cu Adrian Titieni, de care a divorțat în 2017. Ulterior, aceasta a avut o relație cu actorul Alexandru Papadopol. Relația cu Marc Borțun a fost păstrată în mare parte departe de lumina reflectoarelor, iar cei doi și-au oficializat acum povestea de iubire.

La jumătatea lunii martie, PRO TV anunța debutul filmărilor pentru serialul „Trafic”. Protagoniștii serialului sunt doi actori îndrăgiți, a căror revenire în seriale a fost mult așteptată de fanii producțiilor de ficțiune. Dragoș Bucur îl interpretează pe Doru Alexe, un curier obișnuit a cărui viață se schimbă complet când fiul său ajunge implicat în periculoasa lume a crimei organizate. Tudor Chirilă este Laurențiu Crețu, un procuror determinat, al cărui scop este să prindă o familie de criminali temută în întreg Bucureștiul, în timp ce se străduie să-și protejeze fiica adolescentă.

Alături de ei, Adela Popescu, Irina Ștefan, Adriana Irimescu și Ioana Brumar portretizează personaje feminine puternice, a căror prezență va adăuga profunzime poveștii.

În centrul acțiunii se află Doru Alexe (personaj interpretat de Dragoș Bucur), un curier ce duce o viață aparent obișnuită alături de familia sa. Totul se va schimba radical în momentul în care fiul său, Bogdan (interpretat de Alexandru Burcă), ajunge implicat în anturaje periculoase, ce îl vor atrage într-o serie de evenimente care le va pune la încercare întreaga familie. În paralel, Laurențiu Crețu, procurorul interpretat de Tudor Chirilă, descoperă că nici propria familie nu este ferită de pericolele care îi pândesc pe adolescenții de astăzi și va face tot ce îi stă în putere pentru a-și proteja fiica, Maria (Ioana Brumar).

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foto: Instagram

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