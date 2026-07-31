Natalie Portman, imagine rară din timpul celei de-a treia sarcini. Cum a apărut actrița pe internet: „Număr zilele până te vom cunoaște”

Natalie Portman, însărcinată cu al treilea copil, a publicat o fotografie rară în care își arată burtica de gravidă și a transmis un mesaj emoționant.

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  de  ELLE
Natalie Portman, imagine rară din timpul celei de-a treia sarcini. Cum a apărut actrița pe internet: "Număr zilele până te vom cunoaște"

Natalie Portman a împărtășit cu urmăritorii săi un moment personal din perioada celei de-a treia sarcini. Actrița premiată cu Oscar a publicat pe Instagram, o fotografie rară în care își arată burtica de gravidă.

În imagine, Portman apare pe balconul unui apartament, privind spre burtica sa, pe care o ține cu ambele mâini. Actrița, în vârstă de 45 de ani, poartă o cămașă albastră supradimensionată și un colier auriu.

„Număr zilele până când te vom cunoaște”, a scris Natalie Portman în descrierea postării.

Totodată, actrița i-a mulțumit fotografei Shelby Duncan, cea care a realizat imaginea, pentru „talentul ei”.

Natalie Portman, declarații despre maternitate

Natalie Portman a anunțat luna trecută că este însărcinată cu al treilea copil. Bebelușul va fi primul său copil alături de actualul partener, Tanguy Destable, producător muzical francez în vârstă de 45 de ani. Cei doi au fost asociați pentru prima dată în mod public în martie anul trecut și locuiesc împreună la Paris.

Natalie Portman mai are doi copii din fostul mariaj cu coregraful Benjamin Millepied: pe Aleph, în vârstă de 14 ani, și pe Amalia, în vârstă de nouă ani. Cei doi s-au despărțit în 2023 și au finalizat divorțul în 2024.

Într-un interviu acordat publicației Harpers Bazaar, actrița a oferit primele declarații despre această nouă sarcină și despre felul în care percepe maternitatea la 44 de ani.

„Tanguy și cu mine suntem foarte entuziasmați”, a declarat ea. „Sunt pur și simplu foarte recunoscătoare. Știu că este un privilegiu și un miracol”.

Fiica unui medic specializat în fertilitate, Natalie Portman a mărturisit că a crescut conștientă de dificultățile pe care multe femei le întâmpină atunci când încearcă să rămână însărcinate.

„Am crescut auzind cât de greu este să rămâi însărcinată”, a declarat ea pentru Harper’s Bazaar. „Am atât de multe persoane pe care le iubesc și care au trecut prin dificultăți enorme din acest punct de vedere, încât vreau să fiu respectuoasă și atentă când vorbesc despre asta. Este un lucru atât de frumos și plin de bucurie, dar nu este și un lucru ușor”.

Actrița a continuat: „Și de aceea știu cât de norocoasă sunt. Sunt foarte conștientă de asta și foarte recunoscătoare. Simt o apreciere și o recunoștință profundă”.

Natalie Portman a vorbit și despre diferențele dintre experiența unei sarcini la 20 sau 30 de ani și una trăită după 40 de ani.

„Există un tip de recunoștință pe care, atunci când ești tânăr, nu îl înțelegi neapărat”, a spus ea. „Și există și o liniște, dar și faptul că mă cunosc mai bine: cu cine vreau să-mi petrec timpul, ce fel de energie vreau în jurul meu, lucruri care fac ca experiența aceasta să fie atât de frumoasă în fiecare zi. Și, știind că probabil este ultima dată, prețuiesc fiecare moment”.

Vedeta a mărturisit și că se simte bine în această perioadă. „Am mai multă energie decât credeam că voi avea”, a declarat ea.

De-a lungul anilor, Natalie Portman a fost extrem de discretă în ceea ce privește viața personală și expunerea copiilor săi în spațiul public. Într-un interviu pentru Interview Magazine, actrița a explicat că această alegere a fost una conștientă.

„Nu sunt o persoană foarte discretă în viața reală, pot să vă spun orice, însă în spațiul public am înțeles foarte devreme că, dacă le spui oamenilor cât de mult îți prețuiești intimitatea, aceștia tind să o respecte mai mult”, a spus ea.

Actrița a adăugat: „Mi-am creat un fel de barieră și am decis că nu voi face ședințe foto alături de copiii mei”.

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Foto: Getty

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