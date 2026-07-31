La 85 de ani, Donna Mills și-a făcut cont pe o platformă cu conținut pentru adulți. Actrița explică de ce a luat această decizie: „Sunt încântată să…”

Donna Mills și-a lansat un cont pe OnlyFans, unde promite să le ofere fanilor o perspectivă mai personală asupra vieții sale.

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  de  ELLE.ro
La 85 de ani, Donna Mills și-a făcut cont pe o platformă cu conținut pentru adulți. Actrița explică de ce a luat această decizie: "Sunt încântată să..."

Donna Mills și-a lansat un cont pe OnlyFans la vârsta de 85 de ani. Legenda serialului „Knots Landing” a declarat, într-un comunicat transmis joi, că nu este deloc îngrijorată de faptul că ar putea deveni cel mai în vârstă creator de conținut de pe platforma OnlyFans.

„Dragilor, sunt în această industrie de peste 50 de ani… Am văzut toate tendințele venind și plecând. Când apare ceva nou care îmi permite să vorbesc direct cu oamenii care mi-au fost alături încă de pe vremea Knots Landing, de ce să nu profit de această oportunitate? Fanii mei o să mă vadă exact așa cum sunt: în zilele în care părul îmi stă perfect, în zilele în care nu-mi iese deloc și în toate momentele dintre ele. Toată lumea mă întreabă de ce acum. Eu întreb: de ce nu acum? Viața este prea scurtă ca să stai pe margine. Fanii mi-au oferit atât de multe de-a lungul anilor, iar acesta este felul meu de a-i lăsa să fie puțin mai aproape de mine.”

Andy Bachman, CEO-ul Creators Inc., a povestit cum a luat naștere colaborarea.

„Donna m-a sunat și mi-a spus doar două cuvinte: Sunt înăuntru. Asta o caracterizează perfect. Nu ezită niciodată. Și-a petrecut cinci decenii cucerind publicul, iar acum poate face asta fără un scenariu, fără o televiziune și fără regulile impuse de altcineva. Prima regulă din manualul Donnei Mills a fost întotdeauna: fă lucrurile în felul tău.”

Actrița a confirmat joi noul proiect într-un interviu acordat publicației Variety.

„Am apreciat întotdeauna sprijinul și încurajările extraordinare pe care le-am primit din partea fanilor mei de-a lungul anilor. Rețelele sociale au fost o modalitate minunată de a rămâne în legătură cu ei, dar sunt încântată să mă alătur OnlyFans pentru că îmi oferă șansa unei conexiuni mai personale și mai directe.”, a declarat ea.

Donna Mills a explicat că pe noul său cont va publica momente din viața de zi cu zi, imagini din culisele activităților sale și va interacționa cu fanii într-un mod mai apropiat și mai autentic. Actrița a devenit celebră datorită rolului Abby Cunningham din serialul de succes „Knots Landing”, pe care l-a interpretat între 1980 și 1989. În perioada în care serialul era difuzat, Donna Mills a devenit cunoscută și pentru stilul ei glamour îndrăzneț, pe care îl păstrează și în prezent.

În luna aprilie, actrița a răspuns unei persoane care a criticat-o pe internet după ce i-a comentat la o postare: „Porți prea mult machiaj pentru vârsta ta.”

„Comentariul acesta… Se pare că n-am primit notificarea”, a spus ea râzând, într-un videoclip în care purta o geacă de piele, un maiou din dantelă, blugi, ruj roz lucios și un machiaj discret în nuanțe smoky.

„Ai fi vrut să arăt așa? Îmi pare rău, dar nu chiar. Îmi place felul în care arăt. Acesta este stilul meu. Iar stilul nu are termen de expirare, nu-i așa?”, a întrebat ea, iar videoclipul a trecut apoi la o scenă în care era costumată ca imaginea stereotipică a unei femei în vârstă, cu coc gri, bluză cu volane, ochelari cu ramă metalică și șirag de perle.

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foto: Getty Images

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