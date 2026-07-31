Tenorul Cezar Ouatu a devenit tată și a dezvăluit prima imagine cu fetița lui. Ce nume superb a ales pentru micuță: „Te iubesc cât toată lumea”

Tenorul Cezar Ouatu a devenit tată în urmă cu puțin timp.

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  de  ELLE
Tenorul Cezar Ouatu a devenit tată și a dezvăluit prima imagine cu fetița lui. Ce nume superb a ales pentru micuță: "Te iubesc cât toată lumea"

Tenorul Cezar Ouatu a anunțat că a devenit tată de fetiță.

Cezar Ouatu a dezvăluit prima imagine cu fetița lui

Tenorul Cezar Ouatu a luat pe toată lumea prin surprindere cu dezvăluirea faptului că a devenit tată în urmă cu puțin timp.

Artistul a dezvăluit și prima imagine cu fetița lui, pentru care a ales numele Serena Maria. Micuța a venit pe lume pe 31 iulie, iar tenorul a postat un mesaj plin de emoție.

„O lume, lumea mea
Senină, Nerăbdătoare, Iubită, Leoaică …
Cu lacrimi în ochi de bucurie și o emoție greu de descris în cuvinte, spun pentru prima dată emotiv:
Mulțumesc îngerul meu, prelungirea mea cum ar fi zis un alt leu veritabil, tata și bunicul tău!
Te-am așteptat atât și iată ca ne-am regăsit”, și-a început el mesajul.

Tenorul a dezvăluit că a compus câteva versuri emoționante cu ocazia venirii pe lume a fetiței lui.

„Printre lacrimi de fericire în drum spre tine, ți-am scris timid și câteva versuri pentru că nu am putut mai mult de atâtea emoții:

Ai ales o lună plină
Cu a ta inimă senină
Ai venit discret pe lume
Cu al tău superb nume

Te iubesc cât toată lumea , Serena Maria
31.07.2026″, a mai scris el.

Cezar Ouatu nu a dezvăluit însă cine este mama copilului său, decizând să păstreze discreția asupra acestui aspect al vieții sale.

Cezar Ouatu, dezvăluiri despre relația cu soprana Angela Gheorghiu

Puțină lume știe despre relația dintre Cezar Ouatu și soprana Angela Gheorghiu, relație care a durat doar un an, în 2013, și de atunci cei doi nu au mai ținut legătura și nici nu au mai colaborat pe plan profesional.

Deși diferența de vârstă între cei doi este destul de mare, 14 ani, Cezar Ouatu și Angela Gheorghiu au format un cuplu timp de un an și, mai mult, conform presei mondene, se și mutaseră împreună.

Știrile din acea vreme susțineau că soprana l-a ajutat pe Cezar Ouatu pe plan profesional, contribuind la ascensiunea acestuia în carieră. Cezar Ouatu dezminte însă acest zvonuri, vorbind și despre relația pe care o are acum cu fosta lui parteneră.

„Nici vorbă de așa ceva. Colaborările noastre pot fi numărate pe degetele unei mâini. Eu aveam 12 ani de carieră în spate, am absolvit Conservatorul la Milano, cu notă maximă. Degeaba apărea pe scenă cu mine, dacă nu avea cu cine cânta”, a spus Cezar Ouatu într-un interviu acordat playtech.ro.

Artistul a precizat în același interviu că nu mai ține legătura cu fosta lui parteneră de când s-a terminat relația și că exclude orice colaborare profesională.

„De atunci, nu ne-am mai vorbit. Este exclusă vreo altă colaborare, pe viitor. Nu am păstrat sub nicio formă legătura, nu ne-am trimis niciodată măcar vreun mesaj, cu ocazia vreunui eveniment special din viața noastră, și nici de sărbători”, a adăugat acesta.

După despărțirea de Cezar Ouatu, Angela Gheorghiu și-a găsit fericirea alături de Mihai Ciortea, mai tânăr cu 22 de ani decât ea și cu care are o relație din 2013 și alături de care apare ocazional pe rețelele de socializare.

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Foto: Facebook

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