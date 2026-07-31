Olga Barcari, noi dezvăluiri despre relația cu Cătălin Bordea. Cum se înțeleg acum cei doi foști parteneri: „Noi am ajuns la așa un stadiu de…”

Într-un interviu acordat recent, Olga Barcari a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu Cătălin Bordea.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Karmen și Olga Barcari (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 14

După despărțirea lui Cătălin Bordea de fosta lui soție, Livia, comendiantul a avut o relație cu Olga Barcari.

Cum se înțeleg acum Olga Barcari și Cătălin Bordea

La începutul lui 2024, presa mondenă a dezvăluit că prezentatorul emisiunii The Ticket a avut o relație cu hairstilista Olga Barcari, concurentă la Asia Express 2025. Inițial, Bordea a negat relația cu Olga, însă, ulterior, cei doi au recunoscut că între ei a existat mai mult decât o prietenie.

Mai mult decât atât, în timpul filmărilor la show-ul Asia Express, odată cu revenirea lui Bordea și Cordea, s-a putut observa interacțiunea din cei doi, dar și numeroasele atacuri finuțe dintre ei.

Într-un interviu acordat recent, Olga Barcari a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu Cătălin Bordea. Ea a mărturisit că acum sunt amici și chiar vorbesc ocazional, amuzându-se pe seama unor zvonuri care apar ocazional despre relația lor.

„Eu după aceea mă și amuz, îl sun pe Cătălin și-i spun: Băi, vezi că ți-am zis că, dacă aș da timpul înapoi, ți-aș pune o pernă pe față. Și i-am zis că ești un nu știu cum. Adică noi mai și facem mișto. Vezi că apare nu știu ce și-i trimit exact ce am vorbit eu. Adică ne amuză deja subiectul ăsta, noi nu avem nicio treabă, nu… Cătălin a zis că mă calcă cu mașina, cu din astea… Râde continuu! Avem tot felul de apelative mai nou. Adică noi am ajuns la așa un stadiu de prietenie, să spun, că nu ne vedem în toate stările… Poate din cauză că nu mai este pericolul de a fi cu mine neapărat și nu mai sunt eu… nu mai sunt și nu mai există șanse de a ne mai împăca, suntem relaxați unul cu celălalt. Eu pot să-l sun în orice moment al zilei, îmi răspunde de data aceasta. Pentru că nu mai este… știe că nu o să mai fim împreună. Nu că nu ar fi vrut sau nu sunt o femeie… Da! Dar este mult mai simplu să ținem legătura asta de prietenie așa și ne amuzăm”, a spus aceasta pentru Spynews.ro.

Olga Barcari a ținut să sublinieze faptul că relația lor aparține de domeniul trecutului și nu mai poate fi vorba despre nimic romantic între ei.

„Da, sunt vreo 3 ani și am obosit, clar. E la trecut, e poveste, e… n-a mai rămas absolut nimic, să zic așa. Mai bine ar vorbi despre prietenie… Că am zis că suntem foarte ok. Eu m-am ridicat, atunci a fost un alt subiect, eu nu eram atât de cunoscută. Acum suntem la fel de populari, sunt chemată peste tot în emisiuni, adică cumva suntem la același rang. Nu mai are rost, adică acum nu mai este care pe cine ridică. Adică, cumva, suntem la aceeași popularitate, suntem la același nivel, să spun așa. Nu mai are cum, nu cred că mai prinde lucrul ăsta. Niciodată nu mi-a reproșat. Nu. Eu am senzația că el se și uită la toate podcasturile cu mine. Și la emisiuni și așa, da. El se… îi place și îi și povestesc: Vezi că am vorbit, am fost întrebată de tine, am zis chestia asta, am zis că ești un animal, că nu știu ce. Și el tot râde, îmi spune: Mamă, ce vorbești frumos de mine tu de fiecare dată. Dar da, nu mi-a reproșat nimic”, a mai declarat ea pentru sursa citată.

Olga Barcari, despre schimbările din viața ei după participarea la Asia Express

Într-un interviu acordat recent, Olga Barcari a vorbit despre cum a fost percepută de cei din jur după ce a participat la Asia Express alături de buna ei prietenă, Karmen.

„Lucrul cel mai important care s-a schimbat după Asia Express este că am început să fiu mai bună și cu mine și cu oamenii din jurul meu. Mi-am schimbat povestea vieții. M-am întors mai puternică, mai bine așezată. Am văzut că lumea acum mă iubește foarte mult. Dar muncesc în continuare. Lucrez cu clienții, nu mă pot da în spectacol. În rest, la fel de leneșă sunt. Iar mă trezesc târziu. Acolo la 6 eram în picioare. Acum ma trezesc pe la 9, dar mă culc înapoi, dacă încep munca pe la 11.30. Am revenit la normal. Mă oprește lumea, mai ales pe aeroport. La Alicante, în Spania, de exemplu. Toată lumea mă știe. Oamenii au o altă gândire acum despre mine. Iar cei care m-au jignit, și-au cerut iertare. Sunt fericită că am mulți oameni de calitate lângă mine acum”. a mărturisit Olga Barcari pentru CANCAN.RO.

Olga a precizat că uneori are senzația că a fost mai ușor în Asia Express, în ciuda condițiilor din emisiune, decât viața în București

„Nu mi-a lipsit nimic. Eram foarte fericită. Eram cu Karmen. Acolo am fost dădăcită. În București e mai greu de trăit decât în Asia Express. Acolo te duci, faci una, alta. Atât. În rest, oamenii au grijă de tine. Aici trebuie să te descurci singură. Abia acum realizez ce am făcut în Asia Express. Când mă văd, îmi dau lacrimile”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Citește și:
Theo Rose, dezvăluiri despre cele mai dificile momente din relația cu Anghel Damian: „Nu l-am văzut niciodată mai obosit, mai irascibil'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Andreea Bălan, declarații pline de sinceritate despre generația din care face parte: "Eu am crescut cu casete, nu cu stories..."
People
Andreea Bălan, declarații pline de sinceritate despre generația din care face parte: "Eu am crescut cu casete, nu cu stories..."
Priscilla Presley, apariție rară în Mallorca. Cum arată acum, la 81 de ani, și ce omagiu i-a adus lui Elvis Presley
People
Priscilla Presley, apariție rară în Mallorca. Cum arată acum, la 81 de ani, și ce omagiu i-a adus lui Elvis Presley
Tenorul Cezar Ouatu a devenit tată și a dezvăluit prima imagine cu fetița lui. Ce nume superb a ales pentru micuță: "Te iubesc cât toată lumea"
People
Tenorul Cezar Ouatu a devenit tată și a dezvăluit prima imagine cu fetița lui. Ce nume superb a ales pentru micuță: "Te iubesc cât toată lumea"
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au sărbătorit trei ani de la nuntă. Ce imagini speciale au dezvăluit cei doi: "Exact așa cum am visat"
People
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au sărbătorit trei ani de la nuntă. Ce imagini speciale au dezvăluit cei doi: "Exact așa cum am visat"
Alexandra Ungureanu, nevoită să anuleze un concert din cauza problemelor de sănătate. Ce a pățit artista: "Vreo cinci zile de..."
People
Alexandra Ungureanu, nevoită să anuleze un concert din cauza problemelor de sănătate. Ce a pățit artista: "Vreo cinci zile de..."
Laura Cosoi a născut al cincilea copil și a dezvăluit prima poză cu fetița ei. Ce nume a ales pentru micuță: "Acest miracol"
People
Laura Cosoi a născut al cincilea copil și a dezvăluit prima poză cu fetița ei. Ce nume a ales pentru micuță: "Acest miracol"
Publicitate
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
Pepe și Raluca Pastramă, din nou în instanță. Plângere penală și acuzații grave după insolvența firmei care administra grădinița
Pepe și Raluca Pastramă, din nou în instanță. Plângere penală și acuzații grave după insolvența firmei care administra grădinița
Insula Iubirii – Reuniuni: Ce s-a întâmplat între Maria și ispita Oana Monea, după încheierea filmărilor! Detalii noi
Insula Iubirii – Reuniuni: Ce s-a întâmplat între Maria și ispita Oana Monea, după încheierea filmărilor! Detalii noi
Insula Iubirii – Reuniuni: Ispita Cătălin, cadou „cu bătaie” pentru Maria. Ce adevăruri s-au aflat și ce reacție a avut Marius
Insula Iubirii – Reuniuni: Ispita Cătălin, cadou „cu bătaie” pentru Maria. Ce adevăruri s-au aflat și ce reacție a avut Marius
Imagini cu Oana Roman în costum de baie, după ce a slăbit zece kilograme. Cum s-a pozat vedeta în fața oglinzii
Imagini cu Oana Roman în costum de baie, după ce a slăbit zece kilograme. Cum s-a pozat vedeta în fața oglinzii
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Laura Cosoi a născut cea de-a 5-a fetiță! Ce nume vechi și frumos a ales vedeta pentru micuță
Laura Cosoi a născut cea de-a 5-a fetiță! Ce nume vechi și frumos a ales vedeta pentru micuță
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit!! Nu au vrut să se știe, dar tot s-a aflat
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit!! Nu au vrut să se știe, dar tot s-a aflat
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Cum și-au început vacanța Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil. Imaginile publicate alături de fiul lor: "Sunt o nevastă chiar mișto"
Cum și-au început vacanța Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil. Imaginile publicate alături de fiul lor: "Sunt o nevastă chiar mișto"
People

Gabriela Prisăcariu și fiul ei, Tiago, au mers la Sibiu pentru a-l susține pe Dani Oțil la una dintre cele mai dificile competiții de enduro.

+ Mai multe
Katy Perry și Justin Trudeau, mai îndrăgostiți ca niciodată! Cum au fost surprinși într-o escapadă romantică în Franța
Katy Perry și Justin Trudeau, mai îndrăgostiți ca niciodată! Cum au fost surprinși într-o escapadă romantică în Franța
People

Katy Perry și Justin Trudeau au fost surprinși în ipostaze tandre în timpul unei plimbări cu barca în sudul Franței, la un an de la apariția primelor zvonuri despre relația lor.

+ Mai multe
Cum s-a schimbat relația dintre Teo Trandafir și fiica ei, Maia, după ce tânăra a plecat de acasă: "Dacă nu îmi răspunde..."
Cum s-a schimbat relația dintre Teo Trandafir și fiica ei, Maia, după ce tânăra a plecat de acasă: "Dacă nu îmi răspunde..."
People

Teo Trandafir a dezvăluit cum a trăit plecarea fiicei sale de acasă și ce relație are acum cu Maia, la un an după ce tânăra s-a mutat singură.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC