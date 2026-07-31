Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au sărbătorit trei ani de la nuntă. Ce imagini speciale au dezvăluit cei doi: „Exact așa cum am visat”

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit civil pe 15 mai 2021, iar pe 30 iulie 2023 s-au căsătorit religios

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  de  Andreea Ilie
Nunta Dani & Gabriela (1)
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Dani Oțil și soția sa, Gabriela, formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Împreună de șapte ani și căsătoriți din 2023, cei doi au un fiu, Tiago, în vârstă de patru ani.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au sărbătorit trei ani de la nuntă

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit civil pe 15 mai 2021, iar pe 30 iulie 2023 s-au căsătorit religios la Mănăstirea Cașin din Capitală. După slujbă, a urmat o petrecere fabuloasă într-un local situat pe malul lacului Buftea. Au fost prezenți mai bine de 100 de invitați la eveniment. Prezentatorul TV și soția lui au ales ca nașii lor să fie Roxana Ionescu și partenerul acesteia, Tinu Vidaicu.

Cu ocazia aniversării, Gabriela Prisăcariu a postat mai multe imagini emoționante pe Instagram, prin care a sărbătorit trei ani de la nuntă.

„A fost o nuntă făcută pentru noi, exact așa cum am visat. Fără dorința de a impresiona pe cineva și fără grija lui „ce o să zică lumea”. Am ales să ne bucurăm de fiecare clipă, iar asta a făcut ca totul să fie… divin.
Noi și familia noastră. O zi plină de iubire, de emoții sincere și de amintiri care vor rămâne cu noi o viață întreagă.
Nu am pus melodia la postare pentru că trebuie să ajungeți până la ultimul filmuleț din carusel… Acolo se simte cel mai bine cine suntem noi.
La mulți ani nouă! Happy anniversary!”, a scris Gabriela pe social media.

Cum a fost începutul poveștii lor de dragoste

Invitată la un eveniment monden, Gabriela Prisăcariu a vorbit despre primele luni ale relației cu prezentatorul TV și a explicat că, în acea perioadă, nu își făcea planuri de viitor și nu era interesată de o relație stabilă.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au împreună un fiu, pe nume Tiago, care le face fiecare zi mai frumoasă. Cei doi sunt foarte implicați în creșterea lui și se bucură de fiecare moment petrecut cu el. Modelul și prezentatorul TV nu intenționează să își mărească familia, cu toate că înainte să devină mamă, Gabriela Prisăcariu spunea că ar vrea să aibă doi copii.

Întrebată cum a reușit să se adapteze stilului direct și ironic al lui Dani Oțil, aceasta a mărturisit că nu a simțit niciodată nevoia să impresioneze sau să demonstreze ceva.

„Eram într-o perioadă a vieții mele în care nu-mi păsa. Nu aveam nimic de dovedit, nu voiam o relație serioasă, deci… nu-mi păsa! Și atunci, nu am vrut niciodată să-i demonstrez ceva. Am fost, pur și simplu eu, așa cum sunt de obicei, și probabil că asta ne-a adus aici”, a declarat Gabriela Prisăcariu, pentru Spynews.ro.

Modelul spune că faptul că Dani Oțil era deja o persoană foarte cunoscută nu a influențat deloc comportamentul ei. Din contră, a preferat să rămână autentică și să nu încerce să joace vreun rol.

„Niciunul dintre noi nu credea că vom ajunge aici”

Privind în urmă, Gabriela Prisăcariu recunoaște că, dacă cineva i-ar fi spus atunci că ea și Dani Oțil se vor căsători și vor deveni părinți, nu ar fi crezut. 

„Nu (n.r. nu am avut rețineri). Ți-am zis, treceam printr-o perioadă în care, efectiv, nu-mi păsa. Voiam să mă bucur de viață și atât. Ne-am întâlnit într-o perioadă foarte bună. Probabil că în alte situații nu ne-am fi înțeles. Niciunul dintre noi doi nu ar fi crezut că o să ajungem în punctul ăsta. Adică, relația noastră avea zero șanse. Zero, zero, zero șanse! Era cu minus”, a mai spus soția lui Dani Oțil.

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Foto: Instagram

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