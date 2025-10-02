Gabriela Prisăcariu, dezvăluiri despre al doilea copil. Ce părere are Tiago: „Și-ar dori, dar…”

Gabriela Prisăcariu a dezvăluit ce părere are fiul ei, Tiago, despre ideea unui alt copil în familie.

Gabriela, Dani și fiul lor (4)
Gabriela Prisăcariu a povestit că a purtat mai multe discuții cu fiul ei și al lui Dani Oțil, Tiago, despre posibilitatea venirii unui nou membru în familie. Deși micuțul se arată încântat de ideea unui frățior sau a unei surioare, el pare hotărât să nu renunțe la camera sa și la jucăriile pe care le iubește.

Gabriela Prisăcariu dezvăluiri de familie

Gabriela Prisăcariu a dezvăluit că băiețelul de patru ani este extrem de atent la detalii și observă fiecare mișcare, mai ales atunci când ea iese pe ușă. Când discuția se îndreaptă spre ideea unui frate sau a unei surori, reacția lui Tiago este una entuziastă, dar cu limite clare.

„Am mai avut discuția asta. A zis că, da. Și-ar dori, dar el nu ar ceda nici camera lui, nici jucăriile… Nici pe mine nu m-ar ceda. Nu știu cum ar funcționa lucrurile”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu pentru viva.ro.

Dani și Gabriela Oțil, care formează unul dintre cele mai urmărite cupluri din lumea mondenă, se bucură de viața de părinți alături de băiețelul lor, Tiago. Deși fanii se întreabă adesea dacă cei doi își mai doresc un copil, realitatea este că o experiență recentă i-a făcut pe soți să fie mai rezervați în privința extinderii familiei.

De ce nu își mai doresc un copil

Potrivit declarațiilor oferite de Gabriela Prisăcariu, o întâmplare nefericită i-a schimbat perspectiva prezentatorului TV. După ce micuțul Tiago a avut parte de o accidentare serioasă la mână, ce a necesitat intervenția medicilor și copci, Dani Oțil a devenit mult mai precaut și temător în legătură cu ideea de a avea încă un copil.

„Noi, tocmai din acest motiv, încă nu suntem pregătiți să facem un al doilea copil. Dani chiar mi-a spus, zilele trecute: Băi, nu știu dacă pot să mă gândesc. Să iasă bine, să iasă sănătos, vezi că se lovește, să nu se lovească tare… Gândul acesta…”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu pentru Spynews.ro.

Evenimentul a fost o adevărată lecție pentru amândoi, iar Gabriela recunoaște că trăiește cu o grijă constantă față de binele lui Tiago. Ea spune că, de multe ori, se întreabă cum au reușit părinții lor să facă față provocărilor fără sprijinul resurselor moderne.

„Eu nu înțeleg cum ne-au crescut părinții noștri, sincer. Noi suntem tot timpul acolo și vrem să nu pățească nimic, și vrem să îi protejăm. Cred că acesta este cel mai stresant lucru din viața de părinte: să îi fie bine copilului.”, a adăugat ea.

Prezentatoarea a mărturisit că trăirile intense din perioada sarcinii, dar și grijile continue de după naștere, au lăsat urme adânci în sufletul lor.

„În perioada sarcinii te gândești la cele mai crunte lucruri, să fie sănătos, să aibă toate degetele, până nu îl vezi și vezi că este bine. Cred că și din acest motiv nu putem face al doilea copil, ori suntem noi prea sensibili, ori nu înțeleg.” a mai declarat Gabriela Prisăcariu.

Câți bani a obținut Raluca Bădulescu pentru cele 3 săptămâni de Asia Express. Suma este impresionantă

Foto: Instagram

