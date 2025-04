Dani Oțil, detalii inedite despre relația cu Gabriela Prisăcariu și cererea în căsătorie: „Eram în genunchi și a crezut că glumesc”

Dani Oțil și-a amintit recent momentul inedit în care a cerut-o în căsătorie pe Gabriela Prisăcariu, partenera sa de viață și mama fiului lor, Tiago. Prezentatorul TV a povestit cu umor cum a purtat inelul de logodnă ascuns în șosetă prin mai multe țări, în căutarea momentului perfect pentru a face pasul cel mare.

Dani Oțil povestește cum a avut loc cererea în căsătorie

Călătoria lor din iarna anului 2020 i-a dus până în Cartagena, Columbia, unde Dani a încercat să transforme cererea în căsătorie într-o provocare.

„Căutam momentul să-i dau inelul Gabrielei, că îl căram cu mine în șosetă de multe țări. Că am făcut multe țări într-o vacanță de iarnă. Și eram în Cartagena, în Columbia, și mergeam spre o insulă unde se face snorkeling și numai așa am ținut-o: ‘Dacă ai curaj să faci nu știu ce, te iau de nevastă’. Așa am făcut toată iarna aia, ea neștiind că eu am inelul la mine. Și pe barcă mi-am dat seama că nu poate să înoate mult. Știe să înoate, dar n-are curaj! Dacă simte pământ sub picioare, face un bazin întreg, dacă nu mai simte pământ, e cel mai prost înotător și nu poate să bage capul în apă. Și i-am zis: ‘Dacă faci snorkelling pentru prima oară în viață cu mine, eu scot inelul’. Și la un moment dat o văd că se duce la un ghid și-l întreabă dacă poate face snorkelling cu vestă. Și ăla a zis: ‘Of course’! Și o văd cu vestă și ăla o mai trăgea cu un colac de salvare, sanchi, când obosește. Ce să-i mai dau inelul? Că ea era deja impresionată de domnul ghid”, și-a amintit Dani Oțil în cadrul podcastului BadAssMom al Giuliei Anghelescu despre momentul care a avut loc la începutul anului 2020.

Pentru că nu a avut voie să ia inelul pe barcă, acesta a așteptat să revină pe plajă pentru a face marele gest. „Eram în genunchi și ea credea că glumesc”, a mărturisit el, amintindu-și că, anterior, i-a făcut o farsă similară la Paris.

„I-am dat inelul în ziua aia, pe care nu am avut cum să-l iau pe barcă, că ne-au zis să mergem fără șosete, fără genți de niciun fel și dacă avem ceva valoros să-l punem la ei în geantă. Dar se strica toată surpriza! Cum era să zic că era în niște ciorapi? Apoi, trei-patru ore, cât am fost pe mare, nu știți cum încercam să mă uit că totul e ok. Ea nu a bănuit nimic. Eram în genunchi și ea credea că glumesc. Că i-am mai făcut glume în roată la Paris, când s-a oprit roata la un moment dat și m-am lăsat într-un genunchi. Și zice: ‘Nu-mi spune…’! Cred că atunci am fost cel mai hate-uit om din lume, pentru că m-am lăsat în genunchi și i-am zis că mă leg la șiret. Dar atunci m-am lăsat într-un genunchi pe plajă, în apă, și am rugat-o pe prietena noastră arhitectă să filmeze, să am și eu acest video, ca să știu dacă îmi pare rău. Problema a fost răspunsul ei. Mi-a spus la ureche: ‘Dacă şi asta e glumă, te ia mama dracului'”, a mai dezvăluit Dani Oțil pe YouTube, în fața Giuliei Anghelescu.

Gabriela Prisăcariu, detalii despre nuntă

Deși cununia civilă a avut loc în mai 2021, cei doi și-au celebrat nunta în vara anului 2023, într-un eveniment fastuos organizat pe malul lacului Buftea, în fața a peste 100 de invitați.

Într-un interviu acordat recent, Gabriela Prisăcariu a mărturisit faptul că la nunta lor s-a ținut cont de o singură tradiție deoarece nici ea, nici soțul ei nu și-au dorit o nuntă tradițională.

„Toată nunta! Mi se pare că am clipit și s-a terminat, mi-aș fi dorit să mă distrez mai mult, să dansez mai mult, să mănânc, căci nu am apucat. În special, mi-a plăcut faptul că l-am avut pe Tiago alături de mine. Nu am vrut să respectăm nicio tradiție. Am fost furată, luată pe sus, deși am zis că nu pot să lipsesc de la nunta mea, chiar nu îmi doresc. Am fost luată pe sus și am aruncat buchetul, asta a fost singura tradiție”, a spus Gabriela Prisăcariu, pentru Ego.ro.

Citește și:

Care este afecțiunea de care suferă Anca Serea. Vedeta a ajuns din nou la spital: „Urmează alte investigații…'

Foto: PR, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro