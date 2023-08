Ce a dezvăluit Gabriela Prisăcariu la două săptămâni de la cununia religioasă cu Dani Oțil: „Gata, s-a terminat totul”

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit religios duminică, 30 iulie, la Mănăstirea Cașin din Capitală, după cinci ani de relație. După slujbă, a urmat o petrecere fabuloasă într-un local situat pe malul lacului Buftea. Au fost prezenți mai bine de 100 de invitați la eveniment. Prezentatorul TV și soția lui au ales ca nașii lor să fie Roxana Ionescu și partenerul acesteia, Tinu Vidaicu.

La nunta lui Dani Oțil cu Gabriela Prisăcariu și-au făcut apariția mai multe nume cunoscute din showbiz-ul românesc, printre care Răzvan Simion care a venit însoțit de partenera lui, Daliana Răducan, Ramona Olaru, Cuza de la Noaptea Târziu, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu.

După ce a avut loc ceremonia religioasă, cei doi, împreună cu fiul lor, Tiago, au plecat câteva zile în vacanță pe litoral și au împărtășit cu fanii care îi urmăresc pe rețelele de socializare mai multe imagini, cele mai apreciate fiind, bineînțeles, cele în care apare micul Tiago.

Întoarsă din vacanță, Gabriela Prisăcariu a povestit fanilor de pe social media că că este foarte fericită că întreaga sa familie a fost prezentă în una dintre cele mai importante zile din viața sa, însă a avut și marele regret că bunicul ei nu a putut să îi fie alături.

„Încă nu ne-am revenit din toată această nebunie frumoasă a nunții. Totul a trecut atât de repede. Nu știu, parcă am clipit și gata, s-a terminat totul. Mi-aș fi dorit să dansez mai mult, să mănânc, să beau, să stau mai mult de vorbă cu familia, mai ales că au venit toate rudele mele și de asta m-am bucurat enorm, pentru că au făcut un efort oamenii, au venit din Italia, Spania, Botoșani, cu copii și m-am bucurat enorm, pentru că eu țin extrem de mult la unchii și mătușile mele. Ei m-au crescut, practic, pentru că ei m-au crescut la țară de la 9 luni până la 5 ani și ei sunt familia mea, și țin extrem de mult la ei. O singură persoană a lipsit și mi-aș fi dorit din suflet să fie acolo, și anume bunicul meu, dar așa este viața. N-o să mă emoționez acum, pentru că am plâns suficient de mult la nuntă”, a povestit ea.