Dua Lipa s-a căsătorit cu Callum Turner. Imagini de la nunta discretă din Londra

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Dua Lipa și actorul britanic Callum Turner s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii restrânse organizate la Londra, după mai bine de doi ani de relație. Artista și partenerul ei au ales un eveniment discret, departe de fastul asociat de obicei cu marile nunți ale vedetelor internaționale.

Potrivit publicațiilor internaționale, ceremonia a avut loc pe 31 mai la Old Marylebone Town Hall, una dintre cele mai cunoscute locații din capitala Marii Britanii pentru căsătoriile celebrităților. La eveniment au participat doar membrii apropiați ai familiei și câțiva prieteni foarte apropiați ai cuplului.

Pentru marele moment, Dua Lipa a ales o ținută couture semnată Schiaparelli, creată de designerul Daniel Roseberry. Artista a purtat un costum-fustă alb, completat de mănuși elegante, pantofi Christian Louboutin și o pălărie supradimensionată realizată de celebrul designer Stephen Jones.

La rândul său, Callum Turner a optat pentru un costum bleumarin clasic, într-un stil sobru și rafinat. Imaginile surprinse după ceremonie îi arată pe cei doi ieșind din clădire zâmbind, în timp ce invitații îi întâmpinau cu confetti.

Mulți fani ai modei au observat imediat asemănarea dintre ținuta aleasă de Dua Lipa și unul dintre cele mai iconice look-uri de mireasă din istorie. Costumul alb purtat de artistă amintește de apariția legendară a lui Bianca Jagger la nunta sa cu Mick Jagger. În mai 1971, Bianca Jagger a renunțat la tradiționala rochie de mireasă și a ales un costum alb semnat Yves Saint Laurent, completat de o pălărie cu voal, o alegere care a rămas până astăzi una dintre cele mai influente apariții din istoria modei.

Deși ceremonia legală a fost una intimă, presa internațională scrie că aceasta reprezintă doar începutul celebrărilor.

O petrecere spectaculoasă ar urma să aibă loc în Sicilia

Mai multe publicații internaționale susțin că Dua Lipa și Callum Turner pregătesc o a doua celebrare, mult mai amplă, în Palermo, Sicilia. Evenimentul ar urma să se desfășoare pe parcursul mai multor zile și să reunească numeroase nume cunoscute din muzică, modă și cinematografie.

Printre invitații despre care s-a scris că ar putea participa se numără Elton John, Charli XCX și Donatella Versace. De asemenea, presa de lifestyle notează că designerul Simon Porte Jacquemus ar putea fi implicat în realizarea unei alte rochii pentru artistă.

Relația dintre cei doi a devenit publică la începutul anului 2024. Primele zvonuri au apărut după ce artista și actorul au fost văzuți împreună la premiera serialului „Masters of the Air”, în care joacă Turner. Ulterior, cei doi au fost fotografiați în mai multe ocazii, iar relația lor a devenit tot mai serioasă.

În vara lui 2024 și-au oficializat povestea de iubire și pe rețelele sociale, iar în 2025 au apărut primele speculații privind logodna, după ce cântăreața a fost văzută purtând un inel cu diamant. Confirmarea a venit ulterior chiar din partea artistei, într-un interviu acordat revistei British Vogue.

La acel moment, Dua Lipa mărturisea că ideea de a construi o viață împreună cu Callum Turner reprezintă ceva cu adevărat special și că logodna a fost una dintre cele mai importante etape din viața sa personală.

În vârstă de 36 de ani, Callum Turner este unul dintre actorii britanici care au câștigat tot mai multă notorietate în ultimii ani. Acesta a apărut în producții precum „Masters of the Air”, „The Boys in the Boat”, „Green Room” și „The Last Letter from Your Lover”.

Născut și crescut la Londra, Turner și-a dorit inițial o carieră în fotbal, însă a ales ulterior actoria, domeniu în care și-a construit treptat reputația la Hollywood.

Căsătoria vine într-o perioadă extrem de aglomerată pentru Dua Lipa. Artista se află în continuare în turneul mondial „Radical Optimism”, proiect care a însoțit lansarea celui mai recent album al său și care a consolidat statutul cântăreței drept una dintre cele mai importante vedete pop ale generației sale.

foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro