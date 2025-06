Dua Lipa confirmă logodna cu Callum Turner și dezvăluie detalii despre cererea în căsătorie

Dua Lipa a confirmat oficial că s-a logodit cu Callum Turner, după o perioadă de speculații apărute în mediul online.

Dua Lipa și Callum Turner s-au logodit

„Da, suntem logodiți”, a declarat artista pentru British Vogue într-un interviu realizat la mijlocul lunii aprilie, dar publicat recent. „Este foarte emoționant.”

Cântăreața în vârstă de 29 de ani a povestit că actorul i-a ales inelul de logodnă după ce a discutat cu cele mai bune prietene ale ei și cu sora sa.

„Sunt obsedată de el. Mă reprezintă perfect. E minunat să știi că persoana cu care urmează să-ți petreci tot restul vieții te cunoaște atât de bine.”

Chiar dacă e entuziasmată de logodnă, Dua Lipa a spus că nu se grăbesc cu planurile de nuntă, deoarece vrea să încheie turneul Radical Optimism, care se termină în decembrie, înainte să înceapă organizarea.

„Callum filmează în această perioadă, așa că ne bucurăm pur și simplu de acest moment”, a adăugat ea. „N-am fost niciodată genul de persoană care să viseze la o nuntă sau să-și imagineze cum ar fi să fiu mireasă. Și, dintr-odată, mă trezesc întrebându-mă: ‘Oare ce aș purta?'”

Ea a mai spus că, deși a văzut multe persoane logodindu-se, nu a înțeles cu adevărat ce înseamnă o astfel de decizie.

„A lua decizia să îmbătrânești cu cineva, să-ți faci un plan de viață împreună și să fii, nu știu, cei mai buni prieteni pentru totdeauna – e un sentiment cu adevărat special”, a explicat artista.

Cântăreața hitului Levitating a mai spus că și-ar dori să aibă o familie împreună cu Turner, în vârstă de 35 de ani, „cândva în viitor.”

Totuși, a adăugat: „Este întrebarea constantă: când ar fi momentul potrivit? Cum s-ar potrivi cu munca mea, ce s-ar întâmpla dacă aș merge în turneu, cât timp ar trebui să iau pauză? Cred că e genul de lucru care se va întâmpla când va fi să se întâmple. Iubesc copiii, dar cred că e nevoie de mult mai mult decât iubire pentru a crește un copil”, a spus Dua.

Deși nu a menționat când exact i-a pus Callum inelul pe deget, publicația The Sun a relatat pentru prima oară despre logodna lor pe 26 decembrie, citând o sursă apropiată cuplului.

„Dua și Callum sunt îndrăgostiți până peste cap și știu că vor fi împreună pentru totdeauna. Sunt logodiți și nu ar putea fi mai fericiți,” a spus sursa. „Pentru Dua, anul acesta a fost unul dintre cele mai bune din punct de vedere profesional, iar logodna a fost cireașa de pe tort.”

Aceeași sursă a adăugat: „Callum este un sprijin real pentru Dua, iar împreună formează un cuplu minunat. Familiile și prietenii lor sunt extrem de bucuroși. A fost un Crăciun extraordinar pentru ei.”

În ianuarie 2024, Page Six a dezvăluit că artista și starul din Green Room aveau o relație, după ce au fost văzuți dansând împreună la petrecerea de după premiera serialului Masters of the Air, în Los Angeles. La acel moment, o sursă a declarat că „sunt nebuni unul după celălalt”, chiar dacă relația era încă la început.

Câteva luni mai târziu, cei doi au fost fotografiați împreună în New York, unde s-au afișat cu gesturi tandre în public. Înainte de relația cu Turner, câștigătoarea premiului Grammy a fost asociată romantic cu Jack Harlow și Trevor Noah. De asemenea, a avut o relație cu Anwar Hadid, fratele modelelor Gigi și Bella Hadid, din 2019 până în 2021.

La rândul său, Callum Turner a avut o relație de patru ani cu actrița Vanessa Kirby, cunoscută din The Crown, până când s-au despărțit în 2020.

„Vanessa și Callum sunt amândoi în plină ascensiune în lumea filmului și, în ultimii ani, au primit o mulțime de oferte. Dar, pe măsură ce carierele lor au evoluat, relația a avut de suferit și s-au îndepărtat treptat. E foarte trist, pentru că au fost cândva extrem de apropiați” spuneau surse citate de The Sun la momentul despărțirii.

