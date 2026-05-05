Discursul lui Tudor Giurgiu despre critica de film și ura din social media pe scena Premiilor Gopo 2026 stârnește dezbateri

Tudor Giurgiu a ținut un discurs la Gala Premiilor Gopo 2026 în care a vorbit direct despre critica de film din industria locală, devenind în scurt timp unul dintre cele mai discutate momente ale ceremoniei.

  . Actualizat 05.05.2026, 15:11,  de  ELLE.ro
La Gala Premiilor Gopo 2026, care a avut loc pe 4 mai la Teatrul Național „I. L. Caragiale”, Tudor Giurgiu a ținut un discurs despre ura prezentă pe social media și critica de film.

Tudor Giurgiu, discurs pe scenă la Gala Premiilor Gopo 2026

Invitat pe scenă pentru a înmâna un premiu, Tudor Giurgiu, regizor, producător și fondator al Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) și al Premiilor Gopo, a vorbit despre amploarea urii de pe rețelele de socializare. Discursul său a avut ca punct de pornire o recenzie negativă apărută în publicația Films in Frame, scrisă de un tânăr critic de film și student la Arhive audiovizuale: Prezervare și Curatoriere din cadrul UNATC, despre cel mai nou film semnat de el, 3 zile în septembrie, care a avut premiera mondială la începutul lunii februarie în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Rotterdam (IFFR). În România, filmul va avea premiera pe 18 septembrie 2026 și va fi distribuit de Transilvania Film.

Tudor Giurgiu a amintit în discursul său despre pagina „Oprim hate-ul din online”, devenită virală în ultimele luni ca urmare a faptului că expune comentariile lăsate de oameni la adresa persoanelor publice din România. 

„Vreau să vă spun o povestioară, pentru că suntem între noi și m-am gândit mult dacă să fac public și am decis că e bine să v-o spun azi. E legată de faptul că am făcut anul ăsta, probabil, cel mai prost film al anului. Cel puțin asta a scris un tânăr critic de film, văzându-mi ultimul film selecționat la Festivalul de Film de la Rotterdam din februarie. Acum, să nu credeți că am venit aici ca să mă autodenunț sau să mă alint. Am venit mai degrabă să fac un apel tuturor. Indiferent de vârstă și de profesie, să o lăsăm mai moale cu ura asta din online, cu hate-ul din online, cum zic cei tineri.

Acum câteva luni, o utilizatoare de Instagram a demarat o campanie de oprire a acestui hate din online, la care s-au aliat multe persoane publice și oameni obișnuiți, cu mesaj foarte simplu: Nu putem jigni pe nimeni gratuit, oricând și oricum.”

Tudor Giurgiu a vorbit și despre recenzia acelui critic de pe Letterboxd, în care acesta a făcut un comentariu despre o scenă în care protagoniști sunt actrița Andreea Vasile și actorul Conrad Mericoffer. Pe lângă cei doi, în film mai joacă Adela Popescu, Emilian Oprea, Mirela Zeța, Emilia Popescu și Maria Junghietu.

„La câteva minute după ce și-a publicat cronica acest tânăr critic, a postat pe Letterboxd, rețeaua socială online dedicată pasionaților de film, următorul mesaj pe care îl puteți vedea și pe ecran: „Știu că ăsta o să fie filmul cel mai prost pe care îl văd în 2026. Or pus Björk în scena în care dansează niște heteroi borâți.O să fie cel mai prost, pe care îl văd în 2026, or pus Björk în scena în care dansează niște heteroi borâți. Nu se poate!”

Pentru context, n-ați văzut încă filmul, heteroii borâți sunt actorii Andreea Vasile și Conrad Mericoffer, care dau un moment de dans spre finalul filmului pe muzica interpretată de islandeza Björk. Fun fact! La câteva minute după postarea asta, o tânără critic de film, eseistă și programatoare de festival îi dă o inimioară. Cum le-ar veni, ai zis-o bine, ai dracu de heteroi. Aceeași persoană, care cu o săptămână în urmă scria, fără să fi văzut filmul, altă chestie descalificantă oricum ai lua-o, că nu înțelege cum filmul ăsta a ajuns în selecția unui festival serios, cu valori progresiste, cum e cel de la Rotterdam. Situația se complică puțin, însă, când cronica aceluiași autor ultragiat de heteroii borâți apare într-o revistă de cinema online cu ștaif. Cronica e în mod previzibil negativă, dar, mă rog, povestește filmul între altele, dar asta contează mai puțin. Întrebarea care se pune, cred că e, dacă putem publica orice, oricum, fără o minimă răspundere. Se pare că da.”

Pe scena de la Gala Premiilor Gopo 2026, Tudor Giurgiu a susținut că s-a simțit jignit după acea critică despre filmul său. 

„A fost pentru mine, dar și pentru actori, pentru toți cei implicați în film, bizar și dureros să fiu jignit că am îndrăznit să pun doi heterosexuali să danseze pe muzica lui Björk. De parcă asta ar fi doar apanajul comunității LGBT. În condițiile în care la TIFF, alături de colegul Mihai Chililov, am programat și promovat, din 2002 încoace, nenumărate filme pe teme queer sau LGBT, într-o vreme în care homofobia era la cote maxime și erai pus la zid sau vorbit pe la spate, de fix aceeași care azi susțin cu ipocrizia și tot oportunismul de rigoare cauzele momentului. Sau în contextul în care în 2006 am făcut un film despre două tinere care erau într-o relație, într-o perioadă în care cinemaul românesc nu atingea deloc astfel de teme. Acum însă mi se reproșează că personajele mele sunt heteroi borâți.”

În încheierea discursului, Tudor Giurgiu a dorit să accentueze că este important să existe critică de film și o diversitate a părerilor pe marginea unui produs cultural cinematografic.

„Dragi tineri critici, să ne înțelegem bine, criticați-ne când facem filme proaste, dar nu ne jigniți. Poate că nu putem face toți filme, precum cele puține demne de laudele și aprecierea voastră, dar nici voi nu puteți scrie toți aplicând un unic șablon de parcă ați fi într-o cameră cu ecou. Victor Morozov e dur și virulent, poate uneori gratuit de malițios, dar asta pentru că a resimțit, când a început să scrie cronică de film, că PR-ul acapara cultura critică și a vrut să ofere o alternativă și bine face, indiferent dacă ne convine sau nu ce scrie.

Așadar, mesajul meu e să vă bucurați de filme, gustați viața prin cinema, chiar dacă vedeți filme cu heteroi borâți. Nu fiți un contabil de simboluri, nu vă transformați în polițiști ideologici sau anatomopatologi ai filmului. Căutați plăcerea intelectuală și senzorială pe care vă poate da cinemaul. Aduceți-vă aminte de ce spunea un critic de film, cu care eu și generația mea a crescut, e vorba de Alex. Leo Șerban: „În ciuda părerii comune că un critic e o fiară care sfâșie filme, în fapt, e o mare bucurie pentru acesta să laude și să admire. Povestind un film, mă grăbesc să bifez cât mai limpede fără a spune niciodată tot. Analizând un film, încerc să-i las șansa să farmece în continuare.” (…) Avem loc cu toții, mai ales că cinemaul românesc e deja foarte divers și nu cred că ura asta și hate-ul mai poate continua la dimensiunea asta.”

Foto: Facebook Tudor Giurgiu

