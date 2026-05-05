Relația dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc după divorț. Gestul făcut de vedetă: „Uităm tot”

Rareș Cojoc și Andreea Matei, partenera lui de pe ringul de dans, au reușit să cucerească titlul de campioni mondiali, marcând o performanță majoră în cariera lor. În același timp, Andreea Popescu a ales să lase deoparte tensiunile personale și i-a transmis un mesaj fostului ei soț, vorbind public despre reacția sa după succesul acestuia.

Cei doi foști parteneri de viață au divorțat amiabil și au rămas în relații civilizate, având împreună trei copii pe care încearcă să îi crească într-un mediu echilibrat, în ciuda separării. În plan profesional, Rareș Cojoc continuă să își construiască palmaresul, iar alături de Andreea Matei a bifat recent două rezultate importante: victoria de la Grand Șlam-ul de la Blackpool și câștigarea Campionatului European desfășurat în Palma de Mallorca, un trofeu mult dorit de amândoi.

După aceste reușite, Andreea Popescu a spus că a luat legătura cu fostul soț pentru a-l felicita și a subliniat că îi apreciază efortul depus de-a lungul anilor în dansul de performanță.

„În primul rând m-am bucurat pentru că oricum ştiam că o să ia locul întâi. L-am sunat și eu ieri, l-am sunat, l-am felicitat, le-am arătat copiilor. Copiii au fost la mine și le-am arătat videoclipuri cu el din timpul competiției. Eu sunt foarte bucuroasă pentru el, că pentru asta muncește de 30 de ani”, a declarat Andreea Popescu pentru Știrile Antena Stars. „Închidem ușa și uităm tot, normal că eu îl susțin în continuare și ce e al lui, dă-i Cezarului ce-i al Cezarului. Incontestabil este cel mai bun din lume și normal că… e tatăl copiilor, copiii trebuie să fie mândri că au un așa tată. Aici.. jos pălăria!”

Andreea Popescu, declarații despre motivele care au dus la divorțul de Rareș Cojoc

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat pe 20 aprilie actele de divorț la notar, astfel că terminarea căsătoriei lor a devenit acum oficială.

Vestea potrivit cărora Andreea Popescu și Rareș Cojoc divorțează circulă de mai mult timp în mediul online, mai ales după numeroasele declarații făcute de ea.

Deși se presupunea că actele au fost deja semnate, detaliile separării fiind stabilite, abia acum cei doi au divorțat oficial. Actele au fost depuse la finalul lunii trecute, însă, potrivit legii, divorțul este oficial abia după trecerea a 30 de zile de la semnarea actelor, timp în care cei doi puteau să se răzgândească și să renunțe la divorț.

După finalizarea divorțului, Andreea Popescu a vorbit deschis pe rețelele de socializare despre motivele care au dus la despărțirea de soțul ei.

„Ajungi în punctul ăsta (n.r. la divorț) când nu mai există iubire, evident. Există obișnuință, există mulți factori, dar când nu mai există iubire se destramă. Nu contează cine a inițiat, ce a inițiat, ce s-a întâmplat. Pur și simplu. Într-adevăr, nu este ușor, indiferent cine și-a dorit divorțul. Nu este ușor, pentru că există obișnuință, există ani, există o rutină, există viață. Vă dați seama. Aveam 27 de ani când l-am cunoscut și el 22. Și acum am 42, toată tinerețea la amândoi, adică mai mult la mine, că el are 36 e mai tânăr. Va fi bine”, a spus Andreea Popescu, pe Instagram.

Andreea Popescu a mărturisit că nu îi este ușor să facă față schimbărilor care au survenit în viața ei după divorț.

„Am plecat fără să iau nimic, cu o responsabilitate enormă, pentru că iei viața de la capăt la 42 de ani, ajungi să te întreții singură, să ai grijă de copii, să întreții copii, pentru că este o asumare. Îți asumi o viață nouă, îți asumi o responsabilitate, îți asumi să plătești chirie, întreținere, să te organizezi. Eu eram flower power, adică mă lăsam așa purtată, iar acum au venit toate, dar știu că lucrurile se vor așeza de ambele părți și chiar nădăjduiesc să fim bine ambii, pentru că dacă noi vom fi bine și copiii vor fi bine și lucrurile se vor așeza frumos”, a spus Andreea Popescu, pe Instagram.

