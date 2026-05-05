Andreea Bănică, revoltată din cauza românilor care aleg vacanțele în Bulgaria în locul litoralului de la noi: „S-a schimbat enorm”

Andreea Bănică s-a arătat revoltată de criticile românilor în ceea ce privește prețurile și serviciile de pe litoral.

Andreea Bănică își extinde de ani buni activitatea dincolo de scenă, implicându-se și în afaceri în turism. Artista a investit într-un hotel pe litoralul românesc, în Eforie Nord, alături de soțul ei, iar recent a abordat un subiect care stârnește frecvent controverse în rândul turiștilor: prețurile de la mare și comparația cu vacanțele din Bulgaria.

Andreea Bănică, despre prețurile din Bulgaria

Vedeta și-a exprimat nemulțumirea față de tendința românilor de a alege destinațiile externe, în special Bulgaria, în detrimentul litoralului autohton. Andreea Bănică susține că diferențele nu mai sunt atât de mari precum în trecut și că, dimpotrivă, în țara vecină costurile au crescut considerabil în ultima perioadă. Într-un mesaj public, artista a atras atenția asupra scumpirilor din Bulgaria.

„În Bulgaria s-a scumpit totul, pentru că a trecut la euro. Și ce credeți? O bere s-a făcut chiar și cinci euro. Mai du-te-n Bulgaria, că litoralul nostru românesc… (…)”, a spus ea pe Instagram.

În același timp, Andreea Bănică a subliniat că litoralul românesc oferă acum opțiuni variate, adaptate tuturor bugetelor. Ea consideră că, în ultimii ani, stațiunile de la Marea Neagră au evoluat semnificativ, atât din punct de vedere al cazării, cât și al serviciilor oferite turiștilor. Artista îi încurajează pe români să redescopere stațiunile autohtone, în special Eforie Nord, unde spune că schimbările sunt vizibile.

„Veniți la Eforie, totul este foarte frumos. Deci eu n-am ce să spun, pe bune. Deci nu știu unde or vedea oamenii ăștia că este scump la noi, că se mănâncă ieftin, se mănâncă și scump. Dacă vrei ieftin, te duci la mai ieftin; dacă vrei ceva mai scump, te duci unde e mai scump. Ceea ce vreau eu să evidențiez este că litoralul românesc s-a schimbat enorm: sunt foarte multe unități de cazare foarte frumoase, foarte multe locuri și restaurante unde poți să iei masa civilizat, iar mâncarea este extraordinar de bună”, a explicat vedeta.

Detalii despre hotelul din Eforie Nord

După sezonul estival trecut, Andreea Bănică a făcut o serie de dezvăluiri despre cum se desfășoară activitatea de pe litoral în hotelul lor.

„Muncesc la mare, la hotelul nostru pe care l-am deschis în urmă cu cinci ani de zile și de care ne ocupăm personal de anul trecut. Îmi place ceea ce fac, îmi place să fiu acolo, să comunic cu oamenii, să am grijă de multe lucruri. Este o diferență într-adevăr, pentru că pe scenă lumea mă ascultă pe mine, acolo este invers. Eu îi ascult, dacă au probleme, dar n-au. Nu prea au, în general, iar dacă au, încerc să le rezolv. Îmi doresc din toată inima ca oamenii să se simtă minunat la noi la hotel. Atunci când primesc feedback-uri bune, sunt foarte fericită, îmi crește inima. Merg liniștită să mă culc”, a spus vedeta pentru Unica.ro.

Despre provocările întâmpinate în cei cinci ani de când au deschis hotelul, artista a spus că au avut parte de diverse situații, printre care și unele mai puțin plăcute.

„Am întâmpinat clar și provocări. Au fost și oameni care nu s-au simțit bine, poate că n-au dormit bine. Deși avem niște saltele minunate! (râde) Au avut o noapte mai proastă. Ce să fac? În general, oamenii sunt fericiți, avem niște recenzii foarte bune și, până la urmă, asta contează. Când îi văd că scriu despre noi, că s-au simțit bine și că au ajuns într-un loc confortabil, curat, pe mine asta mă încântă cel mai tare”, a mai spus Andreea.

Vedete pe covorul pietruit la MET GALA 2026 (GALERIE FOTO I)

Chiar dacă obișnuim să analizăm cu mare atenție ținutele purtate de vedetele feminine, nu putem să trecem cu vederea elegantele și extravagantele apariții masculine de pe covorul roșu la MET GALA 2026.

Vezi ce ținute au ales cele mai hot modele pentru covorul roșu al celui mai important eveniment fashion al anului - MET GALA!

Vezi care sunt cuplurile de vedete care au pășit aseară pe covorul roșu al celui mai important eveniment fashion al anului - MET GALA!

